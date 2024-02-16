Компания iBUYPOWER анонсировала партнерство с VALORANT Champions Tour (VCT) Americas, VCT Game Changers North America и VCT Game Changers Brazil. Компания представила официальный компьютер VALORANT Champions Tour, который будет использоваться для проведения соревнований. iBUYPOWER также разыграет ПК для поклонников VCT Americas в рамках конкурса "iBUYPOWER ACE". В период сотрудничества будут проводиться различные мероприятия, включая раздачу внутриигровых предметов и лимитированных призов.

Партнерство с iBUYPOWER является значительным шагом к улучшению соревновательного опыта VCT Americas. Официальные компьютеры iBUYPOWER будут использоваться во время проведения турниров, обеспечивая высокое качество и производительность игры. Для профессионалов и фанатов, которые хотят быть похожими на свою любимую команду, iBUYPOWER выпустит серию официальных ПК под названием "Spec-Approved". В этих системах будут установлены самые современные компоненты, включая процессоры Intel и AMD, графические карты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ накопителя NVMe SSD.

Все компьютеры iBUYPOWER будут поставляться с гарантией производительности, которая предлагает оптимальное сочетание компонентов и прошли строгие тесты на производительность. Цена на эти системы начинается от $1879 и доставка осуществляется бесплатно в течение двух дней. Также обеспечивается годовая гарантия на детали и трехлетняя гарантия на работы.

Поклонники VCT Americas могут приобрести официальные компьютеры iBUYPOWER по стартовым ценам от $1879 до $2549 на официальном сайте компании. В рамках партнерства будут проводиться различные мероприятия, призы и раздачи внутриигровых предметов. Партнерство с iBUYPOWER подчеркивает преданность компании поддержке игроков эспорта и стремление предоставить им надежные и качественные инструменты для успеха в их ремесле.