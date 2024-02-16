Коллекция RC Prestige продолжает нашу традицию создания механических клавиатур, которые сочетают в себе элегантный дизайн и функциональность. Ключевой особенностью этой коллекции является возможность горячей замены печатной платы, что позволяет легко менять переключатели на другие варианты, такие как тактильные Gateron коричневого цвета. Колпачки для клавиш изготовлены из стержней MX и совместимы с различными механическими переключателями, что дает пользователям возможность настроить свой опыт набора текста.

RC Prestige сохраняет классический ретро-дизайн, но также предлагает дополнительные возможности подключения. Он может подключаться через проводное соединение USB или беспроводное соединение Bluetooth до трех устройств.

AZIO гордимся тем, что предлагает клавиатуры высокого класса lifestyle для своих взыскательных потребителей. Коллекция RC Prestige является свидетельством их стремления к совершенству и приверженности созданию замечательных продуктов, которые обогащают жизнь клиентов.