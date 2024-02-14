RAINBOW 2 Pro ориентирован на геймеров конкурентного уровня, обеспечивая различные высококачественные функции. Игрокам будет предоставлен доступ к функциям настройки движений, джойстика, триггера и кнопок с помощью официального приложения BIGBIG, которое также поддерживает RGB-подсветку. К тому же, есть возможность настроить 2 кнопки "Назад", 2 дополнительных "верхних" кнопки и 2 набора для джойстика и D-Pad для различных игровых жанров.

RAINBOW 2 Pro обеспечивает надежное беспроводное соединение при помощи ключа 2.4G Bluetooth или через провод USB. Встроенный вибромотор обладает настраиваемыми уровнями интенсивности, что усиливает игровой процесс. Контроллер полностью совместим с различными платформами, обеспечивая работу без драйверов. Также поддерживается функция ближней связи, которая распознает Amiibo на консоли Switch, и функция пробуждения в одно касание, позволяющая немедленно активировать PS4 после ожидания.

Контроллер представляет собой превосходное решение для игроков всех уровней. Он оснащен несколькими элементами для повышения точности и качества игрового процесса. Полупрозрачный матовый корпус делает устройство устойчивым и удобным в использовании. RAINBOW 2 Pro позволяет переключаться между 2 пользовательскими кнопками "Назад", 2 кнопками "верх", гироскопическим управлением для ПК, 12-разрядным джойстиком с разрешением более 2000 точек. Он также оснащен триггером с эффектом Холла, аккумуляторной батареей емкостью 1000 мАч и удобным аудиопортом 3,5 мм для входа и выхода звука.

Приобрести RAINBOW 2 Pro можно на Amazon UK и Amazon за 64,99 фунтов и 64,99 долларов соответственно. Также доступна комплектация с зарядной док-станцией, 3 комплектами для джойстика и 2 комплектами для D-Pad - цена 79,99 фунтов на Amazon UK или 79,99 долларов на Amazon.

RAINBOW 2 Pro позиционируется как контроллер высочайшего уровня, который полностью подходит для различных платформ и игровых стилей.