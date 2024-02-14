Brave Canyon отличается надежными характеристиками и непревзойденной универсальностью, что делает его идеальным решением для работы в сложных условиях. Он поставляется с широким спектром процессоров и опций настройки, которые могут удовлетворить потребности любого промышленного применения.

"Brave Canyon действительно меняет правила игры в мире встраиваемых вычислений", - говорит Аарон Роуселл, основатель и президент Simply NUC. "Его мощные процессоры, прочный дизайн и настраиваемые опции делают его незаменимым для отраслей, которые ищут надежные и гибкие вычислительные решения. Мы гордимся тем, что предлагаем этот продукт, который устанавливает новый стандарт в отрасли".

Brave Canyon доступен для покупки по цене от 479 долларов и предлагает три различных варианта процессоров: от быстрого двухъядерного Celeron до мощного четырехъядерного Atom. Это позволяет пользователям выбрать объем вычислительной мощности, который наилучшим образом соответствует их потребностям.

Настройка является ключевым аспектом Brave Canyon. Благодаря двум вариантам корпуса без вентилятора - внутреннему и внешнему радиаторам - пользователи могут выбрать тот, который лучше всего подходит для их применения. Дополнительная панель ввода-вывода позволяет использовать устройство даже в самых ограниченных условиях.

В дополнение к своему прочному дизайну, Brave Canyon обладает рядом серьезных возможностей подключения. Он оснащен двумя портами LAN емкостью 2,5 Гб, двумя портами HDMI 2.1 и четырьмя портами USB A, что позволяет подключать к нему все необходимое, независимо от того, работаете ли вы на складе или фабрике.

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Для удаленного развертывания Brave Canyon также оснащен встроенным слотом для SIM-карты и разъемом размером 30x42 М2, что позволяет ему поддерживать комплект LTE. Это означает, что вы можете оставаться подключенным к сети 4G независимо от того, где вы находитесь.

Оба варианта корпуса без вентилятора имеют класс защиты IP50, что делает их идеальными для использования в пыльной промышленной среде. Они предназначены для работы 24/7, поэтому вы можете быть уверены, что ваши данные будут надежно защищены. Кроме того, благодаря 5-летней гарантии доступности вы можете быть уверены, что Brave Canyon будет соответствовать вашим долгосрочным проектным потребностям.