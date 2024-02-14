В сети появились слухи о том, что грядущий преемник Nintendo Switch, предварительно названный "Switch 2", будет обладать обратной совместимостью для физических игр и цифровых покупок из текущей библиотеки Switch. Хотя Nintendo еще не объявила о новой консоли, предположения указывают на то, что она может быть представлена в следующем месяце, а ее запуск состоится в 2024 году.

Заявления об обратной совместимости появились в прошлом году, когда президент Nintendo America Даг Боузер намекнул на поддержку преемственности между поколениями консолей, чтобы минимизировать спад продаж при переходе на новое оборудование. Новый импульс слухам придали инсайдеры игровой индустрии Фелипе Лима и PH Brazil, которые во время недавних подкастов заявили, что Switch 2 уже обладает функциями обратной совместимости и уже передан разработчикам игр.

Известные игровые утечки "NateTheHate" и другие подтвердили, что сейчас тестируются текущие игры для Switch на новом оборудовании. Если это правда, то обратная совместимость будет удобным для потребителя решением, которое отходит от прежних тенденций Nintendo по принуждению к чистому разрыву между консольными экосистемами.

Хотя Nintendo не подтвердила информацию, многие достоверные источники указывают на то, что грядущий преемник Switch позволит геймерам переносить как физические, так и цифровые библиотеки, чтобы продолжать наслаждаться играми этого поколения. Если совместимость сохранится, то аппаратная платформа может остаться на игровом поле того же производителя - NVIDIA, который предоставил Nintendo SoC Tegra X1. В обновлении SoC может использоваться форк платформы Orin от NVIDIA на базе GPU Ampere с DLSS, но официальные подробности пока неизвестны.