Игра Granblue Fantasy: Relink уже доступна на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4, и сотрудники Cygames рассказали о создании этой игры. Действие игры разворачивается в мире Sky Realm, где острова парят в огромном пространстве. Игрок становится капитаном команды, в которую входят дракончик Вирн и девушка Лирия с таинственными способностями. Вместе с разнообразными членами экипажа, включая королей и неудачников, игрок отправляется в путешествие на остров Эсталюсия за гранью небес.

Генеральный директор Cygames Тецуя Фукухара поделился своими эмоциями по поводу выхода игры, отметив, что все усилия, которые они приложили, окупились, так как демо-версия получила положительный отклик. Директор Ясуюки Кадзи извинился за то, что разработка заняла много времени, но выразил уверенность в том, что игроки оценят проделанную работу.

Разработчики также рассказали о процессе создания боевой системы игры. Изначально они стремились сделать ее доступной даже для новичков в жанре экшн-игр. При этом они балансировали скорость боя, чтобы он был захватывающим, но не слишком сложным для игрока.

Авторы Relink также пояснили, что старались сделать каждого играбельного персонажа уникальным, чтобы игроки могли насладиться разнообразием игрового опыта. Они выбирали персонажей, которые могли предложить уникальные ощущения и сделать игру более захватывающей. Однако разработчики также старались оставаться верными оригинальным персонажам из Granblue Fantasy, чтобы удовлетворить ожидания фанатов.

Версия игры для PlayStation 5 использует тактильную обратную связь и адаптивные триггеры DualSense. Например, при стрельбе с разными видами снарядов спусковой крючок имеет разное сопротивление, чтобы игрок мог почувствовать ощущение выстрела и отдачи. Также тактильная обратная связь используется в боевых схватках, где каждый персонаж имеет свою уникальную тактильную отдачу, связанную с его стилем действий.

Графические работы в игре Granblue Fantasy: Relink вызывают восторг, превосходя ожидания. Cygames сделала упор на создание детальных и впечатляющих визуальных эффектов, чтобы воплотить мир Sky Realm и персонажей Granblue Fantasy в новой 3D-итерации игры.