Команда Manjaro Linux представила игровые портативные компьютеры Orange Pi Neo на ежегодном мероприятии FOSDEM. Посетителям было предложено поиграть с ранними образцами на стенде KDE в Брюсселе, Бельгия. Orange Pi выразила свое намерение (в прошлом году) расширить свою одноплатную операционку на процветающий рынок портативных игровых ПК.

По прошлым сообщениям, Neo планировалось выпустить в 2023 году, поэтому неудивительно, что в последние дни в руках энтузиастов с открытым исходным кодом появились рабочие прототипы. Orange Pi выбрала APU Ryzen 7 7840U "Phoenix" от AMD - процессор для ноутбуков и ноутбуков, который становится фактическим выбором для многих портативных игровых систем. Наиболее доступные в мире мейнстримные варианты Windows 11 - ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go - оснащены SoC Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme, которые до жути похожи по дизайну на популярный чип Ryzen 7 7840U.

Orange Pi и Manjaro нацелены на запуск в конце 2024 года (по данным Android Pimp) - это может поставить Neo в один ряд с потенциальными устройствами следующего поколения с обновленными внутренностями. Уникальным преимуществом Neo является более тонкий (чем обычно) профиль - размеры "ультратонкого и маленького" портативного устройства составляют 259 мм x107 мм x 19,9 мм, в сочетании с 7-дюймовым FHD+ LCD экраном (1920 x 1200, WUXGA, 16:10, пиковая яркость 500 нит, частота обновления 120 Гц). Правильный дизайн D-pad и расположение кнопок "YXBA" указывают на то, что игра ориентирована на ретро-игроков, хотя сдвоенные стики с эффектом Холла и линейные триггеры уверенно переносят ее в 2020-е годы.