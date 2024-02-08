В 2024 году рост спроса на ИИ будет стимулировать развитие серверной памяти DRAM
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Прогнозы на 2024 год показывают рост спроса на искусственный интеллект, что будет стимулировать развитие серверной памяти DRAM. Это приведет к увеличению объема контента на блок в различных приложениях ИИ, включая смартфоны, серверы и ноутбуки.
Особенно значительный рост ожидается в серверном секторе, где стоимость DRAM для серверов вырастет на 17,3 % в год. Также ожидается заметный рост проникновения на рынок смартфонов и ПК с ИИ. Однако рост объема памяти DRAM и NAND Flash в смартфонах замедлится.
В серверной индустрии ожидается внедрение передовых чипов с ИИ, что сделает DRAM более востребованной, чем NAND Flash. В ноутбуках требуется увеличение объема оперативной памяти, поэтому ожидается рост объема DRAM. Клиентские твердотельные накопители также имеют тенденцию к росту, но их годовой рост оценивается всего в 9,7 % из-за скачка цен на NAND Flash.
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