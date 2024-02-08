"Banishers: Призраки Нового Эдема" представляет собой сверхъестественную историю, которая разворачивается в XVII веке и основана на двух древних тайнах. В игре вы играете за двух охотников за призраками, которые сталкиваются с невозможным выбором, который может иметь драматические последствия для живых и мертвых. Одним из распространенных видов квестов, с которыми вы столкнетесь в игре, являются случаи с призраками.

Мир игры, наподобие XVII века, пронизан проклятиями и призраками. Вы, в роли Банистера, будете расследовать случаи с призраками и искать способы разрешить их проблемы. Призраки представляют собой духи умерших людей, которые сохраняют часть своих воспоминаний и чувств. Они связаны с миром живых неразрешенными эмоциями, которые принимают форму предметов, называемых "Узы души". Помимо этого, они также связаны с живыми существами. Основная цель Банистеров - освободить призраков и узнать истинную причину их наличия.

С течением времени все призраки разлагаются и превращаются в призраков, сущности без памяти и личности. Они могут противостоять этому ослаблению, питаясь от жизненной силы живых. Банистеры отправляют мертвецов, чтобы защитить жизненную силу живых и предотвратить превращение призраков в вечно голодных духов. В игре встретятся персонажи с глубокими тайнами и скрытой правдой, и Банистерам придется принимать решения, которые будут иметь долгосрочные последствия.

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Для того чтобы принять окончательное решение о том, что делать с призраками, Банистерам необходимо провести расследование и собрать подсказки обо всех вовлеченных лицах и духах. Когда дело подходит к концу, игроку предлагается три варианта: выпустить, изгнать или обвинить вовлеченных людей и духов. Каждое решение будет иметь последствия для оставшихся персонажей и приведет к разным исходам.

В игре Banishers: Ghosts of New Eden игроки смогут погрузиться в мощное и интимное повествование. Каждая из историй и ветвей повествования была создана с большой любовью и заботой. Игра станет доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC с 13 февраля.