На выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2024 компания Samsung Electronics представила свои B2B-дисплеи с расширенными возможностями подключения. С помощью платформы SmartThings, компания стремится обеспечить более подключенные и управляемые цифровые вывески в различных отраслях.

Это позволяет предприятиям использовать свои цифровые вывески для подключения и управления своими смарт-устройствами, создавая удобство и эффективность в бизнес-среде. Samsung демонстрирует такие "умные" пространства, как магазины, офисы и отели, на выставке ISE 2024.

Также на выставке Samsung впервые представила в Европе свою инновационную технологию прозрачного микросветодиода Transparent MICRO LED, которая ставит новый стандарт на рынке коммерческих дисплеев благодаря своим уникальным характеристикам. Прозрачный микросветодиод позволяет отображать важную информацию, создавать уникальную атмосферу и привлекать внимание клиентов. Эти новые технологии от Samsung предлагают бизнес-потребителям возможности для более эффективного управления и превращения своих мест работы в умные пространства.