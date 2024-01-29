На выставке CES 2024 компания MSI представила новую видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT с инновационным дизайном, который вызвал большой интерес. Кожух карты имеет уникальное решение для охлаждения Zero Frozr, напоминающее дизайн NVIDIA Founders Edition.

Характеристики видеокарты включают тактовую частоту ядра 2610 МГц, которая может быть повышена до 2625 МГц в режиме Extreme Performance. Утечки данных также показали, что карта обеспечивает воздушный поток для эффективного охлаждения и имеет алюминиевый корпус для структурной прочности.

Официально представление карты состоится на следующей неделе, когда обзорщики получат оценочные образцы для подробного изучения. В данный момент цена на карту неизвестна. MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT станет интересным дополнением к базе данных GPU TPU.