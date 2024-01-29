AMD Instinct MI300X был выпущен в то время, когда процессоры NVIDIA AI находятся в дефиците. LaminiAI стала одним из первых получивших ускорители MI300X и сообщила об их функционировании в социальных сетях. Поставки MI300X, по слухам, уже начались, и некоторые источники сообщают о получении MI300X цепочками поставок на Тайване.

Это происходит из-за нехватки чипов NVIDIA AI, и появление новых продуктов от AMD пришло вовремя. В отрасли прогнозируется растущий интерес к флагманскому ускорителю ИИ от Team Red. Секретность вокруг доставки MI300X обусловлена стратегией переговоров AMD на Тайване, где привлечены крупные производители.

Одним из этих производителей является GIGABYTE, который не только первый успел заключить партнерство с MI300A, но также включен в первую партию партнеров AMD по MI300X. В конце года GIGABYTE планирует выпустить две новые линейки серверного оборудования на базе MI300X и процессоров AMD серии EPYC 9004.