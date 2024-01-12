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Micron Technology представила новую память LPCAMM2

Оперативная память LPDDR5X DRAM от Micron, встроенная в LPCAMM2, обеспечивает снижение энергопотребления на 61% и повышение производительности на 71%
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Компания Micron Technology представила новую память LPCAMM2, которая обеспечивает высокую производительность, энергоэффективность, экономию места и модульность для ПК. Этот модуль памяти станет первым новым форм-фактором для клиентских ПК с момента появления модулей SODIMM в 1997 году. Оперативная память LPDDR5X DRAM от Micron, встроенная в LPCAMM2, обеспечивает снижение энергопотребления на 61% и повышение производительности на 71% в режимах, таких как веб-браузинг и видеоконференции, а также экономию места на 64% по сравнению с модулями SODIMM.

Подсистема памяти становится все более важной с развитием генеративного искусственного интеллекта на ПК. LPCAMM2 обеспечивает необходимую производительность для обработки рабочих нагрузок ИИ на ПК, а также дает возможность для масштабирования приложений, нуждающихся в высокопроизводительном и маломощном решении в компактном форм-факторе.

Продукты LPCAMM2 имеют ряд преимуществ, такие как повышение производительности, экономия энергии, модульность и гибкость цепочки поставок для производителей ПК. Компания Lenovo отметила, что эти модули памяти позволяют повысить производительность ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта, а также снизить энергопотребление. Intel также высоко оценил технические преимущества LPCAMM2 и сотрудничает с Micron для разработки новых конструкций платформ.

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Модули памяти LPCAMM2 от Micron предложат пользователям ноутбуков возможность обновления системной памяти и повысят производительность и эффективность работы. Общий тренд перехода к использованию больших языковых моделей и приложений искусственного интеллекта на периферийных устройствах, таких как ноутбуки, делает модули памяти LPCAMM2 отличным выбором для будущих разработок и решений в области искусственного интеллекта.

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