Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

BIOSTAR выпустила новое обновление BIOS для материнских плат на базе AMD AM5

Компания BIOSTAR выпустила новое обновление BIOS для материнских плат на базе AMD AM5
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Компания BIOSTAR выпустила новое обновление BIOS для материнских плат на базе AMD AM5, которое обеспечивает совместимость с процессорами Ryzen 8000G. Эти процессоры, включая Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G, предлагают высокую производительность по доступной цене и оснащены графическим процессором RDNA 3 и блоком нейронной обработки XDNA (NPU).

Обновления BIOS доступны для нескольких материнских плат, включая X670E VALKYRIE, RACING B650EGTQ и другие модели. Они позволяют полностью раскрыть потенциал этих материнских плат в сочетании с процессорами Ryzen 8000G. Пользователи могут с легкостью загрузить обновление с официального сайта BIOSTAR и повысить производительность своих систем.

Эти обновления BIOS позволяют усовершенствовать системы с помощью последних достижений AMD и достичь новых высот в компьютерном опыте, будь то игры, создание контента или профессиональные задачи.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новейшие процессоры AMD, состоящие из Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G, обеспечивают непревзойденную производительность по доступной цене. Эти передовые APU, основанные на надежной архитектуре Zen 4, органично сочетают в себе высокую производительность и универсальность.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

biostar
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
14
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
30
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
25
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
11
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
38
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
1
ChatGPT-4 производит революцию в изучении языков и способен заменить репетитора
12
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
+
Майнеры начали готовиться к очередной криптовалютной лихорадке, закупая видеокарты в больших объемах
7
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
24
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
1
Eurasian Times: российские средства РЭБ подавляют дроны ВСУ
+
Стартует американский космический корабль, первым приземлившийся на Луну со времен «Аполлона»
3
Компания Microchip Technology получит 162-миллионное финансирование от США
+
Румыния строит шоссе от своих портов к украинской границе
+
AMD представила новые бюджетные игровые процессоры Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G
3
Acer представила огромный 57-дюймовый изогнутый MiniLED монитор Predator Z57
1
Полеты более 170 самолетов Boeing 737 приостановлены, сотни рейсов отменены по всему миру
1
Вьетнамская компания VinFast откроет в Индии за $500 млн завод по производству электромобилей
+
На кошелек Сатоши Накамото неизвестный отправил 26,91 BTC
+
Блогер проверил на прочность внедорожник BYD Leopard 5, воспользовавшись разводным ключом
2
AMD Ryzen 5000GT официально представлены: оба 6-ядерные с графикой Vega 7 и до 11% быстрее 5600G
1
Житель Тюмени выиграл миллиард в лотерею
2

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
20
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
138
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
46
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
Что не так с игровыми OLED-мониторами
31
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
49
Т-44: Эволюция советской бронетехники
4
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
18
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
2

Сейчас обсуждают

Нивхурил
02:46
За такое надо сцаными тряпками по иплету бить перманентно.
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
Геннадий Коваленко
02:42
Очень авторитетное мнение, ты кто?
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
Лев корл
02:40
А чего Optane забросили? Вот и альтернатива Nand. Получилось же Да, накопитель стоил конско, но все на месте не стоит С Интелом не поделили чего - то?
Micron разработала инновационный чип памяти типа FeRAM объемом 32 Гбит
AndreySE-VL
02:26
Так был-бы у Дэвида Кэмерона опыт работы на производстве - не было-бы таких тупых недоумений ))
Глава МИД Британии недоумевает, почему Запад уступает одной России в производстве вооружений
5420
02:17
Чето мне эта лесная любовь уже начинает надоедать, однотипно както - линукс Г ... И все тут. Ну мож хоть какой позитивчик опишишь???
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Midnight Sun
02:15
ссылка на пе3дузу в нормальном обществе моветон
Samsung представил гибридный твердотельный накопитель с поддержкой интерфейсов PCIe 4 и PCIe 5
Геннадий Сущенко
02:06
Мы в Калининградской области очень рады и "Ласточкам", которые появились у нас перед чемпионатом мира по футболу, вначале озвучивались что это было временно, но оставили на постоянку. Огорчает другое,...
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Дмитрий Зяблов
02:03
Сразу всем скакуасинам, где гиперлуп? 😏 На распил похоже. 🤔
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Дмитрий Зяблов
02:02
То есть гиперлупом по губе тебе? 🤔
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Дмитрий Зяблов
01:59
Онального то хоть нашли?
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем