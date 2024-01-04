Компания Palit готовится вернуть безвентиляторную линейку видеокарт под брендом KalmX. Для предстоящей модели GeForce RTX 3050 6 ГБ запланирован безвентиляторный дизайн. NVIDIA готовится пополнить нижнюю часть своего продуктового стека "новой" GeForce RTX 3050 6 GB, урезанным вариантом оригинальной 8 GB RTX 3050, с TGP около 70 Вт, что позволяет им быть безвентиляторными и не иметь дополнительных разъемов питания (полностью полагаться на питание от слота PCIe). VideoCardz обнаружил у Palit как минимум три модели RTX 3050 6 ГБ. Это StormX OC (модель: NE63050S18JE-1070F), StormX (модель: NE63050018JE-1070F) и KalmX (NE63050018JE-1070H). Эти три карты начали появляться на российских электронных торговых площадках, где их цена составляет около 28 720 рублей (320 долларов США).