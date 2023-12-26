MSI представила свой новый флагманский игровой ноутбук Titan 18 HX, который станет первым в мире ноутбуком с 18-дюймовым дисплеем 4K/120 Гц. Дисплей работает на базе технологии AmLED от AUO и обещает сверхъяркую подсветку, производительность HDR и широкий цветовой охват. Яркость дисплея составляет более 1000 нит, что в 2,5 раза ярче, чем у обычных ЖК-дисплеев. Он также обладает высоким коэффициентом контрастности 2M:1 и сертификацией VESA DisplayHDR 1000. Для передачи большего количества цветов дисплей обладает сверхшироким цветовым охватом DCI-P3, а благодаря технологии MSI True Color обеспечивает максимально точную цветопередачу. Новый Titan 18 будет представлен на выставке CES 2024 и обещает отличную производительность, увеличение количества кадров в играх и превосходное представление 18-дюймового Mini LED-дисплея с разрешением 4K/120 Гц.