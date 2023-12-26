Компания MSI представила новый твердотельный накопитель SPATIUM M570 PRO FROZR PCIe 5.0, который обладает высокой производительностью благодаря революционному контроллеру PHISON E26 PCIe Gen 5 и флэш-памяти 3D NAND. Этот накопитель обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи до 12,4/11,8 ГБ/с и имеет пассивное тепловое решение, которое снижает температуру до 20℃. Кроме того, MSI расширила свою линейку SSD с моделью SPATIUM M482, позволяющей достичь скорости последовательного чтения до 7300 МБ/с и последовательной записи до 6400 МБ/с.

Оба накопителя обладают высочайшей скоростью отклика и поддерживают различные функции коррекции ошибок данных. Они также обеспечивают высокую прочность и долговечность, а срок их гарантии составляет 5 лет. Кроме того, MSI предлагает передовое программное обеспечение, включенное в MSI Center, для мониторинга состояния SSD и резервного копирования данных. Все это делает SPATIUM M570 PRO FROZR и SPATIUM M482 привлекательными вариантами для профессионалов, создателей контента и геймеров, которым необходима высокая производительность и надежность системы хранения данных.