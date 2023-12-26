Каждая модель оснащена передовыми медными тепловыми трубками с технологией прямого контакта, толстой опорной пластиной и одним 120-мм гидравлическим вентилятором с функцией PWM для обеспечения исключительной эффективности охлаждения. Кроме того, дизайн гладкой ромбовидной сетчатой градиентной верхней крышки делает кулер идеально подходящим для вашей установки.

Процессорный кулер оснащен модернизированными тепловыми трубками и ребрами, а также толстой опорной пластиной для обеспечения мощного и эффективного охлаждения. Кроме того, благодаря полностью черному (BOREAS M2-510 и BOREAS E2-410) / полностью белому (BOREAS M2-510 WH и BOREAS E2-410 WH) покрытию и ромбовидной градиентной верхней крышке он станет отличным выбором для тех, кто ценит как производительность, так и эстетику.

Кулер оснащен 120-мм высококачественным вентилятором, который обеспечивает воздушный поток до 72,94 CFM и статическое давление 2,63 ммH2O. Благодаря гидравлическому подшипнику премиум-класса и функции PWM вентилятор обеспечивает до 1800 об/мин в бесшумном режиме работы.

Процессорный кулер обеспечивает беспрепятственный доступ к слотам DIMM, что позволяет пользователям легко модернизировать материнские платы. Кроме того, в комплект поставки входят универсальные монтажные комплекты GAMDIAS для легкой установки на новейшие платформы Intel и AMD. (LGA 1700/AM5)