Компания ID-Cooling представила линейку низкопрофильных процессорных кулеров IS-30. При установленных вентиляторах высота этих кулеров составляет всего 30 мм. Для многосокетного удерживающего модуля места недостаточно, поэтому существуют варианты, ориентированные на конкретный сокет. Модель IS-30I Black предназначена для Socket LGA1700 и LGA1200/115x, а IS-30AMD - для Socket AM5 и AM4. Ключевое различие между ними заключается в том, что если IS-30I Black имеет полностью черные ребра и тепловые трубки, то IS-30AMD использует голые алюминиевые ребра и никелированные медные тепловые трубки.

Дизайн серии IS-30 довольно прост - четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм непрямо контактируют с процессором через медное основание, передавая тепло через тонкое алюминиевое оребрение, которое вентилируется тонким 92-мм вентилятором. Этот вентилятор оснащен подшипником с втулкой и вращается со скоростью от 800 до 3600 об/мин, создавая воздушный поток до 40 CFM, при этом уровень шума составляет от 17 до 35,8 дБА. С установленным вентилятором кулер имеет размеры 94 мм x 94 мм x 30 мм (без учета удерживающего модуля, поэтому он расположен на 30 мм выше точки контакта с процессором. ID-Cooling утверждает, что кулер способен выдерживать тепловую нагрузку до 100 Вт. Компания не сообщила цену.