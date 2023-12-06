Компания DeepCool представила новый модульный корпус MORPHEUS ATX+, который предназначен для опытных моддеров и обычных энтузиастов сборки ПК. Корпус обеспечивает гибкое переключение между однокамерными и двухкамерными конфигурациями и поставляется в комплекте с вертикальным креплением GPU и кабелем Gen 4 riser для удобства использования. MORPHEUS обладает высоким уровнем воздушного потока благодаря панелям, охватывающим различные части корпуса, и сетчатыми фильтрами, предотвращающими попадание пыли. В корпусе есть цифровой дисплей, на котором можно отслеживать показатели CPU и GPU, а также широкие возможности охлаждения благодаря поддержке до 13 вентиляторов и радиаторов до 420 мм. Корпус совместим с материнскими платами E-ATX, графическими процессорами до 480 мм и кулерами CPU высотой до 195 мм. Корпус также обладает множеством портов ввода/вывода, включая USB 3.0, порт Type-C и гибридный аудиопорт. Кроме того, MORPHEUS можно персонализировать с помощью резиновых насадок.