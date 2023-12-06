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Компания Genesis разработала игровой коврик для мыши Boron 500 XXL RGB Logo

Genesis BORON 500 RGB - это серия прочных ковриков для мыши с потрясающей многоцветной подсветкой края, которая придаст цвета вашим играм
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Компания Genesis разработала игровой коврик для мыши Boron 500 XXL RGB Logo, который предназначен для энтузиастов и профессиональных игроков. Коврик имеет размер 80x40 см и обеспечивает достаточно места для комфортной игры. Поверхность скоростного типа обеспечивает максимальную реактивность и плавность движений. Резиновый противоскользящий слой обеспечивает стабильность коврика во время игры. Коврик имеет черную отделку с вышитым логотипом Genesis и 12 режимов RGB-подсветки, которыми можно легко управлять без дополнительного программного обеспечения. В комплекте также идет прочный съемный USB-кабель длиной 180 см. Цена нового коврика составляет 18,99 евро / $19,99.

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