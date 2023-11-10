HyperX выпускает новый RGB-контроллер Clutch Gladiate Xbox
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Компания HyperX выпустила игровой контроллер Clutch Gladiate RGB - новое устройство ввода, предназначенное для Xbox и ПК. Благодаря прозрачному дизайну Clutch Gladiate RGB предлагает новые возможности персонализации за счет RGB-подсветки всего корпуса. Контроллер оснащен шестью RGB-панелями, обеспечивающими три световых эффекта, пять уровней яркости и семь вариантов цвета, которые регулируются с помощью встроенных элементов управления.
Игровой контроллер Clutch Gladiate RGB обеспечивает точность и комфорт благодаря двойным моторам с тактильными рукоятками. Кроме того, импульсные триггеры обеспечивают переменную тактильную отдачу. Контроллер также оснащен двумя фиксаторами курков и переназначаемыми задними кнопками, что позволяет геймерам настраивать входы по своему вкусу.
Контроллер Clutch Gladiate RGB также оснащен специальной кнопкой Share, позволяющей быстро делать снимки экрана или загружать видеоролики. Как и в других контроллерах Xbox, на геймпаде имеется 3,5-мм разъем для наушников, что позволяет подключить гарнитуру для спокойной игры в вечерние часы или общения с друзьями и товарищами.
Этот игровой контроллер лицензирован в рамках программы "Designed for Xbox" и полностью совместим с Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Игровой контроллер HyperX Clutch Gladiate RGB уже доступен в продаже по цене 44,99 долл.
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