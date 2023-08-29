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Совсем недавно у меня вышел обзор девайсов от компании MSI:

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Компания MSI также любезно предоставила игровую механическую клавиатуру MSI Vigor GK71 Sonic. На момент передачи это была самая крутая клавиатура в линейке клавиатур MSI.

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Упаковка механической клавиатуры Vigor GK71 Sonic выполнена в той же тематике, что и другие игровые периферийные устройства MSI, например, игровая мышь GM51 Lightweight (о которой я уже рассказывал недавно). На лицевой стороне можно увидеть фотографию механической клавиатуры и цвет ее переключателей. На задней стороне коробки можно ознакомиться с некоторыми ее особенностями.

Открыв коробку, можно обнаружить крышку с надписью "MSI SONIC RED - Linear". Уверен, что на новом переключателе Blue будет красоваться надпись "MSI SONIC BLUE - Clicky".

В комплект поставки входит клавиатура, съемник крышек, подставка для запястий из пеноматериала с памятью и материалы для чтения. Как и в большинстве представленных на рынке механических игровых клавиатур с подставкой для запястий, я уверен, что MSI использует искусственную кожу. И, как показывает мой опыт, она начинает трескаться и отслаиваться уже через несколько месяцев использования. Подушечка под запястья с пеной с памятью - отличное дополнение, но не стоит ожидать, что она прослужит долго.

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Я думаю, что компаниям, производящим периферийные устройства, стоит подумать об использовании натуральной кожи для изготовления подушечек для запястий. Я не думаю, что это будет так дорого, поскольку мне удалось купить дешевую фирменную накладку на запястье из натуральной кожи. Она кажется более дорогой, и я уверен, что она прослужит дольше, чем все эти накладки из кожзаменителя.

Корпус Vigor GK71 Sonic представляет собой комбинацию алюминия и пластика. Верхняя панель изготовлена из "авиационного" алюминиевого сплава, что придает клавиатуре дополнительную жесткость и прочность. Благодаря металлической пластине клавиатура не прогибается и не гнется, на ощупь она прочная.

Под ним можно заметить канавки для прокладки кабелей. MSI называет эту особенность "Х-образной" прокладкой кабелей. На фотографии выше она не выглядит как X-образная (пока), поскольку вторая половина канавок, образующих X-образную форму, находится на накладке для запястья. По словам представителей MSI, четырехсторонняя схема прокладки кабелей не позволяет кабелям периферийного устройства растягиваться, тянуться или путаться, что позволяет сохранить чистоту и порядок на рабочем столе.

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Vigor GK71 оснащен кабелем в оплетке и использует стандартный кабель USB Type-A. К сожалению, кабель не является съемным. Хотелось бы, чтобы MSI сделала кабель съемным. Это не так важно, но я уже привык к этому после перехода с одной клавиатуры на другую.

Еще одной ключевой особенностью клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic являются "интеллектуальные двойные сенсорные регуляторы громкости и мультимедийные клавиши". Выделенные мультимедийные клавиши позволяют воспроизводить/приостанавливать видео, переходить к предыдущему/следующему, а также отключать или изменять громкость.

Хотя наличие специальных мультимедийных клавиш является отличным дополнением к клавиатуре, я заметил, что регулятор громкости на GK71 шатается и кажется дешевым или пластмассовым. Поворот регулятора громкости не является плавным, и при его вращении ощущается некоторая шероховатость. При этом регулятор имеет ощущение "шага", а один шаг означает увеличение или уменьшение громкости на 1 единицу.

Механическая игровая клавиатура Vigor GK71 Sonic также оснащена гибридным ролловером на 6+N клавиш. По заявлению MSI, GK71 может автоматически определять текущую нажатую цифру и переключаться на 6- или N-клавишный ролловер, который работает без пропусков и неожиданных нажатий клавиш.

Имеются также встроенные горячие клавиши для световых эффектов и функций. К счастью, вам не придется обращаться к руководству пользователя, чтобы угадать или определить, какая клавиша имеет вторичную функцию. Вы легко определите второстепенную функцию, поскольку она напечатана на колпачках.

Под клавиатурой GK71 Sonic находится регулировка высоты. В отличие от большинства клавиатур, регулировка высоты на этой клавиатуре открывается вбок. Здесь есть только один уровень регулировки высоты. Но, на мой взгляд, высоты или угла наклона вполне достаточно для комфортного набора текста или игры. Я не хочу, чтобы угол был больше, поскольку это будет напрягать мои пальцы. Впрочем, это субъективно: кому-то нравятся плоские клавиатуры, а кто-то предпочитает больший угол наклона.

Переключатели MSI "Sonic" - это ребрендированные переключатели Kailh. Глядя на характеристики ванильных или оригинальных переключателей Kailh Red, я думаю, что MSI модифицировала или изменила эти переключатели. Например, согласно сайту Kailh, усилие срабатывания синих и красных переключателей составляет 50 г. Между тем, переключатели Sonic от MSI имеют меньшее усилие срабатывания, особенно Sonic Red.

MSI Sonic Red имеет меньшее усилие срабатывания и точку срабатывания, поэтому иногда я получаю случайные нажатия клавиш, просто положив пальцы на клавиши. Мои пальцы немного тяжеловаты, и я привык к тому, что тактильные переключатели Cherry Brown или аналогичные им требуют большего усилия для срабатывания.

У MSI Vigor GK71 Sonic есть несколько конкурентов в ценовом диапазоне от $100 до $130. У каждой механической клавиатуры есть свои плюсы и минусы, а некоторые предлагают уникальные функции.

Приведенные выше характеристики относятся к переключателям Blue - недавно выпущенному варианту. Но они также соответствуют характеристикам переключателей Sonic Red. Единственное различие между Sonic Red и Sonic Blue - это переключатели. Не совсем понятно, почему Sonic Red немного дороже, чем Blue.

Для настройки и установки профилей клавиатуры GK71 можно использовать приложение MSI Center. Можно назначить три профиля, а также несколько эффектов подсветки. Однако большинство световых эффектов можно вызвать с помощью клавиши Fn (дракон). Однако для других эффектов освещения, таких как Game Sync и Ambient Link, требуется приложение MSI Center.

Хотя на GK71 нет выделенных макроклавиш, макроклавиши можно настроить с помощью приложения MSI Center. Я предпочитаю использовать для макросов выделенную клавишу, поскольку при изменении значения клавиши можно запутаться, хотя все зависит от ваших предпочтений.

Я пользуюсь MSI Vigor GK71 Sonic уже несколько недель. Я перешел с клавиатуры Machenike K600 Prussian Blue с тактильными переключателями G.Rule Brown. Переключатели K600 по ощущениям похожи на тактильные переключатели Lavender Purple от Akko.

Для меня Sonic Red слишком легкий и легко нажимается. Иногда, когда я кладу пальцы на клавиши, я легко получаю случайные нажатия. Со стилем шрифта у меня проблем нет, хотя свет, проходящий через хрустальные колпачки, иногда может отвлекать. Тем не менее, они выглядят красиво и завораживающе, и я уверен, что некоторым людям этот эффект покажется привлекательным.

Кроме того, при нажатии клавиши не издают "звонкого" звука, а на ощупь кашеобразные. Возможно, кому-то такой переключатель придется по вкусу. Мне нравились переключатели Blue Clicky, и я уверен, что некоторым геймерам до сих пор нравится ощущение и звук щелкающих переключателей. Но я предпочитаю использовать тактильные переключатели коричневого цвета.

Механические игровые клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic уже поступили в продажу. Недавно выпущенная модель Sonic Blue имеет розничную цену 109,99 долларов США, а Sonic Red - 129,99 долларов США.

С эстетической точки зрения Vigor GK71 Sonic выглядит привлекательно, красочно и ориентирован на игры. Кроме того, он отличается превосходным качеством сборки благодаря верхней алюминиевой раме. Выделенные мультимедийные клавиши - приятная дополнительная функция, обеспечивающая быстрый доступ и управление. Однако регулятор громкости с кнопкой выключения шатается и немного поскрипывает при повороте. Он не такой плавный, как у других механических клавиатур с регуляторами громкости.

Входящая в комплект поставки накладка на запястье с пеной с эффектом памяти также является отличным дополнением к комплекту. Она делает набор текста и игры более комфортными, даже при длительной работе. Единственным недостатком является то, что, поскольку в качестве материала используется искусственная кожа, через несколько месяцев она начнет шелушиться или рваться.

В будущих версиях GK71 или ее предшественницы мне бы хотелось видеть несколько вещей. Было бы неплохо, если бы переключатели можно было менять в горячем режиме. Поскольку текущая линейка ограничена Sonic Blue или Sonic Red, я надеюсь, что MSI сможет поддерживать горячую замену переключателей. Еще один момент - желательно наличие съемного или отсоединяемого кабеля. Чтобы пользователи могли заменить кабель в случае его повреждения, или чтобы можно было изменить внешний вид с помощью кабеля стороннего производителя.

В конечном итоге, как и при выборе игровой мыши, механическая клавиатура и ее переключатели - это вопрос личных предпочтений. Если вы любите щелкающие, но шумные клавиши, то вам подойдет Sonic Blue. Если же вы предпочитаете линейные и легкие в нажатии/активации клавиши, то вам подойдет Sonic Red. MSI ориентирует Vigor GK71 Sonic на ранних пользователей или людей, желающих попробовать новый продукт или что-то другое. Модель GK71 отвечает большинству требований, предъявляемых к механическим игровым клавиатурам.