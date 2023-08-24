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Обзор мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless

MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless — беспроводная мышь, с возможностью подключения по проводу, к приемнику 2,4 ГГц или по Bluetooth
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Совсем недавно у меня вышел обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090 :

Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090

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Тестирование ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090

Компания MSI также любезно предоставила игровую мышь MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless. На момент передачи мне данного грызуна это была самая крутая мышь в линейке мышей MSI.

Тем более к мышке MSI дала мне еще кое-какие штуки, о которых уже подготовлены статьи.

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Преимущества:

+Большое время автономной работы

+В комплекте зарядная док-станция

+Устойчивая производительность

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Недостатки:

-Не очень легкая

-Поверхность быстро покрывается пятнами от отпечатков пальцев

-Ограниченные возможности настройки

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Новая игровая мышь Clutch GM51 Lightweight Wireless от MSI весит 85 г, что довольно тяжело по меркам легких мышей. Она отличается эргономичным дизайном, удобными боковыми сторонами с RGB-интерфейсом "diamond lightgrips" и превосходным сенсором PAW-3395, который ставит мышь в один ряд с лучшими игровыми мышами, представленными на рынке.

Мышь также может похвастаться впечатляющим временем автономной работы в 140 часов (разумеется, при отключенной подсветке), а в ее цену (100 долл. США) входит док-станция для беспроводной зарядки (которая также является удлинителем USB). Это обновление MSI для своей беспроводной клавиатуры Clutch GM41 Lightweight Wireless, но она... тяжелее. Возможно, в этом и заключается проблема.

Clutch GM51 Lightweight Wireless — это, как вы уже догадались, легкая (или около того) беспроводная игровая мышь с пятью программируемыми кнопками (включая колесо прокрутки). Корпус GM51 выполнен из пластика с гладкой матовой черной поверхностью, а на подставке для ладони расположен логотип MSI в виде дракона с RGB-подсветкой.

Поверхность якобы защищена от грязи, но я начал замечать следы масла от кончиков пальцев уже через час-два использования.

Боковые стороны — это то, что MSI называет "алмазными легкими ручками", которые представляют собой слегка рельефный, мягкий, приятный на ощупь термопластичный эластомер. На самом деле боковины GM51 такие же, как и у Clutch GM41 Lightweight Wireless, только с отверстиями, через которые просвечивает боковая панель (прозрачная - для светового эффекта) из поликарбоната.

Если предшественница мыши имела амбидекстерный дизайн, то GM51 эргономически ориентирована на правшей. По форме мышь напоминает линейку DeathAdder компании Razer - в частности, DeathAdder V2 - с большим и удобным корпусом, который расширяется кверху и имеет довольно выраженный горб. Длина GM51 составляет 4,8 дюйма (122 мм), ширина в самой широкой точке - 2,44 дюйма (62 мм), а высота - 1,77 дюйма (45 мм).

Вес GM51 составляет 85 г, что тяжелее стандартного порога в 80 г для легких мышей. Она все еще относительно легкая по сравнению с такими мышами, как Razer Naga V2 Pro (134 г) или Logitech G502 X Plus (106 г), но она не настолько легкая, чтобы считаться по-настоящему легкой мышью. Она все еще достаточно тяжелая - пусть и незначительно, - чтобы быстро утомиться, взяв ее в руки кончиками пальцев. GM51 тяжелее GM41 более чем на 10 г. И он просто не может конкурировать с действительно легкими мышами, такими как Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition (54 г).

GM51 имеет пять программируемых кнопок - левый клик, правый клик, клик на колесе прокрутки и две кнопки для большого пальца на левой стороне. Кнопки не отличаются особым удобством, но в ходе тестирования я не обнаружил никаких проблем с ними. Колесо прокрутки с насечками, тактильно приятное и относительно тихое; оно не понравится тем, кто ищет сверхплавную гиперпрокрутку, но оно хорошо сбалансировано для колеса с насечками - не слишком тугое и тактильно приятное, но не громоздкое.

В нижней части мыши расположены шесть тефлоновых коньков: два сверху, три вдоль нижнего изгиба и один вокруг сенсора. Коньки тонкие, но эффективные, обеспечивают плавное и легкое скольжение по различным поверхностям (включая твердые, мягкие и гибридные коврики). Также на нижней части мыши расположен переключатель питания для переключения между беспроводной связью 2,4 ГГц и Bluetooth, а также кнопка переключения DPI.

В комплект поставки Clutch GM51 Lightweight Wireless входит кабель USB-C - USB-A в оплетке длиной 6,5 футов (2 м), док-станция для беспроводной зарядки и беспроводной USB-A-ключ, работающий на частоте 2,4 ГГц. Донгл можно хранить в передней части мыши (порт USB-C находится внутри канала в форме USB-A), что очень удобно для путешествий. MSI называет свой кабель "FrixionFree", но, несмотря на то что он имеет оплетку, он не такой гибкий и невесомый, как другие кабели для мышей, которые я использовал (например, кабели Speedflex от Razer) - вы определенно заметите дополнительное натяжение, если будете использовать мышь с подключенным кабелем.

Приятно видеть, что в комплект поставки Clutch GM51 Lightweight Wireless стоимостью 100 долларов входит док-станция для беспроводной зарядки. Док-станция довольно непритязательна: небольшая, черная, с логотипом дракона MSI, нанесенным на заднюю панель темно-серым цветом. Док-станция поставляется с подключенным к ней беспроводным донглом для мыши, работающим на частоте 2,4 ГГц (он выполняет функцию удлинителя), и пользоваться ею очень просто - мышь легко вставляется и быстро заряжается. В нижней части док-станции имеется прокладка кабелей, а также кольцо из микроприсоски для приклеивания к столу.

Clutch GM51 Lightweight Wireless оснащена сенсором PixArt PAW-3395, который имеет максимальную чувствительность 26 000 DPI, максимальную скорость 650 IPS и выдерживает ускорение до 50 G. Мышь оснащена такими же механическими переключателями Omron, как и ее предшественница, которые рассчитаны на 60 млн. нажатий. Нажатие на левую и правую кнопки мыши ощущается как стабильно приятное - достаточно легкое для скорости, но не настолько легкое, чтобы вызывать ошибочные нажатия.

Кнопки для большого пальца мыши хорошо расположены (впрочем, как и большинство кнопок для большого пальца), но имеют интересную конструкцию: это не плоские кнопки. Вместо этого они образуют заостренный гребень, выступающий с боковой стороны мыши. Сначала это показалось мне немного странным, но, когда я начал пользоваться мышью, мне понравилось, что кнопки можно нажимать, подталкивая их снизу вверх.

Я тестировал беспроводную мышь Clutch GM51 Lightweight Wireless в различных играх, но основное внимание уделял соревновательным FPS-играм, таким как Overwatch 2 и CS: GO. Мышь хороша, но не восхитительна, особенно для игр-стрелялок - она хорошо скользит, но не такая легкая, как конкуренты, что делает ее немного более утомительной для захвата кончиками пальцев.

Боковые ручки достаточно упругие, чтобы мышь не выскальзывала из пальцев, когда я беру ее в руки, но кажется, что они могут стать липкими от износа, а на гладкой в остальном поверхности мыши уже через час или два использования начали появляться пятна от отпечатков пальцев. Это все еще хорошая игровая мышь, особенно для не очень соревновательных игр, но если вы ищете базовую легкую мышь, то вам лучше выбрать что-то вроде Corsair Katar Elite Wireless (69 г).

Clutch GM51 Lightweight Wireless имеет три встроенных профиля, которые можно настроить с помощью MSI Center. С помощью MSI Center можно настроить программируемые кнопки мыши, отрегулировать частоту опроса, дистанцию срабатывания и шаг DPI. Также можно настроить RGB-подсветку мыши с помощью нескольких предустановленных световых эффектов.

Беспроводная мышь Clutch GM51 Lightweight Wireless имеет пять программируемых кнопок (щелчок левой/правой кнопкой мыши, щелчок колесом прокрутки и две кнопки для большого пальца). MSI Center - не самое интуитивное и отточенное программное обеспечение (а какое периферийное ПО является таковым?), и программирование мыши... сложнее, чем должно быть. Кроме того, она несколько ограничена - можно запрограммировать кнопки мыши на выполнение действий с кнопками мыши, мультимедийных действий (воспроизведение/пауза/повышение/понижение громкости/и т.д.), переключение DPI или один из 30 макросов (макросы можно записать в программе). Другие программы, такие как Synapse 3 от Razer и G Hub от Logitech, возможно, немного перебарщивают, позволяя программировать кнопки мыши на все действия - от запуска приложений до выполнения системных команд, но мне хотелось бы видеть хотя бы возможность программирования функций клавиатуры.

Настройка подсветки Clutch GM51 Lightweight Wireless почему-то вынесена в отдельную функцию под названием "Mystic Light". MSI предлагает несколько предустановок подсветки, таких как "цветовой цикл" и "волна", которые имеют ограниченные возможности настройки. Также можно вручную настроить три RGB-зоны мыши на отдельные эффекты или цвета, но нет возможности создавать собственные световые эффекты/анимации или даже смешивать несколько цветов на боковых рукоятках, что несколько разочаровывает.

Clutch GM51 Lightweight Wireless предлагает три вида подключения: беспроводное на частоте 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное через USB-C. Геймеры в основном будут использовать беспроводное или проводное подключение на частоте 2,4 ГГц; Bluetooth слишком высокочастотен для соревнований, но это удобный вариант для неигровой деятельности. При этом некоторые легкие мыши, например Razer DeathAdder V3 Pro, вообще отказываются от Bluetooth - и я не могу не задаться вопросом, не могла бы эта мышь весить немного меньше, если бы MSI пошла по этому пути.

По оценкам MSI, время автономной работы мыши составляет 150 часов при выключенной RGB-подсветке, что является отличным показателем для беспроводной игровой мыши, особенно легкой. Мышь также отличается быстрой зарядкой: 15 минут зарядки через кабель обеспечат 27 часов работы, а 15 минут зарядки через док-станцию - 7 часов.

Clutch GM51 Lightweight Wireless - достойная игровая мышь, просто она недостаточно легкая, чтобы конкурировать с множеством легких игровых мышей, представленных на рынке. Если вы ищете легкую мышь, то Razer DeathAdder V3 Pro остается лучшим выбором, а для бюджетного варианта подойдет Corsair Katar Elite Wireless.

Не поймите меня неправильно, у беспроводной мыши Clutch GM51 Lightweight Wireless есть свои плюсы, включая отличное время автономной работы, привлекательные и яркие боковые ручки RGB, а также входящую в комплект док-станцию для беспроводной зарядки. Кроме того, он имеет умеренную цену в 100 долларов. Но есть и компромиссы - мне понравились светящиеся боковые рукоятки мыши на рекламных фотографиях, но возможности настройки RGB ограничены (а время автономной работы указано при полностью отключенной подсветке). Беспроводная мышь Clutch GM51 Lightweight Wireless хороша, но не красива, как Logitech G502X Plus.

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