История мореплавания неразрывно связана с пиратством. Не желающие подчиняться закону разбойники существовали задолго до появления Древней Греции, ну а легендарные набеги скандинавских воинов продолжались много столетий, внушая страх жителям Европы. Грабежи продолжались бесконечно долго, но в какой-то момент пираты стали настоящей угрозой.

Мало того, многие флибустьеры и вовсе работали на правительства европейских стран, что давало им неограниченные полномочия и полную безнаказанность. Захватывать торговые судна соперничающих держав было не только можно, но и нужно, а всё это питало неуёмную жестокость рядовых членов команды пиратских кораблей. Большая часть из этих людей родилась в нищете, ну а постоянная нужда сделала их невосприимчивыми к чужой боли, страхам и чувствам. Многие из пиратов и вовсе потеряли все признаки человечности, превращаясь в преданную стаю изголодавшихся по крови псов.

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В истории существовали пираты, считающие себя джентльменами. Такие капитаны вели команду в просвещённое будущее, но грабителей с чётким моральным кодексом всегда было меньшинство. Чаще всего девиз флибустьеров был куда проще, а сегодня мы рассмотрим легендарного пирата, одно лишь имя которого внушало страх торговцам по обе стороны океана.

Капитан Эдвард Титч всегда появлялся неожиданно, приходя вместе с утренней дымкой, вечерним закатом или ослепляющими лучами обеденного солнца. Он был высоким, с копной спутанных тёмных волос и густой бородой, в которой горели фитили, источающие дым и запах серы. Команда панически боялась своего капитана, а одно лишь появление на палубе знаменитого Титча приводило к сдаче в плен десятков хорошо вооружённых бойцов. Этот пират вошёл в историю под именем Чёрная Борода, получив статус легенды ещё при жизни. Его имя внушало страх торговцам и военным, а образы его пиратских налётов вошли в фольклор как символ дикости, алчности и безграничной дерзости.

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Но за этим мрачным обликом скрывался не просто бандит. Известно, что Титч был гениальным стратегом, актёром и авантюристом, не скрывающим своего желания получить безграничную власть и известность во всём мире. Как это часто случается, восхождение по лестнице террора в итоге обернулось падением, похоронив не только самого пирата, но и страшную тайну сокровищ, поиски которых продолжаются до сих пор, будоража воображения искателей кладов и исследователей истории.

Но давайте немного перемотаем время назад. Эдвард Титч родился (по некоторым источникам) около 1680 года в Бристоле, Англия. Детство его окутано туманом, как и большая часть биографии до начала пиратской карьеры. Предполагается, что он служил на британских судах во время войны за испанское наследство. Есть версия, что в те времена он уже участвовал в каперских операциях на стороне Англии, что давало ему не только боевой опыт, но и законные основания для грабежей.

После окончания войны многие каперы оказались без работы, но с привычками, вкусом к наживе и полным непониманием, как вписаться в мирную жизнь. Именно в этой среде Титч и нашёл себя спустя несколько лет. В начале 1716 года он присоединился к пиратскому капитану Бенджамину Хорниголду и быстро стал его фаворитом. Уже через год, после захвата крупного французского судна «La Concorde», Чёрная Борода сделал его своим флагманом. Он переименовал корабль в «Queen Anne’s Revenge», что означало «Месть королевы Анны». Это была неприступная крепость с 40 пушками и сотнями матросов, обладающими хорошей боевой подготовкой.

Современный кинематограф сильно повлиял на восприятие пиратов в наше время, но историки утверждают, что команда Титча сильно отличалась от всех этих глупых домыслов. Капитана окружали здоровые и молодые бойцы, которые позволяли себе выпить исключительно на берегу, представляя собой мощный ударный кулак, способный захватить практически любую добычу.

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Уже совсем скоро о флибустьерах на Queen Anne’s Revenge поползла дурная слава, а сам Титч стал настоящим кошмаром для всех, кто осмеливался пересечь его курс. Во время своего восхождения капитан не просто нападал на суда. Для паникующих жертв он устраивал спектакли ужаса. В своей бороде он заплетал пеньковые шнурки, которые поджигал во время абордажа: дым поднимался клубами, превращая его лицо в дьявольскую маску. Одет он был в чёрное, на поясе красовались шесть пистолетов, кинжалы, сабля, а по плечам свисали перевязи. Внешний облик пирата сводил с ума торговцев, но за всем этим скрывался холодный расчёт. Титч понимал, что страх работает лучше пуль. Большинство кораблей сдавались, не вступая в бой. Исследователи пишут, что грозный пират был прекрасным режиссёром и даже психологом.

В 1718 году Чёрная Борода совершил один из самых дерзких налётов в истории пиратства, полностью заблокировав порт Чарлстона, Южная Каролина. Его корабли перекрыли вход в гавань, а экипаж захватывал суда и брал заложников. Что примечательно, сам пират не требовал выкуп, забирая исключительно сундуки ценностями. Многие историки считают, что такой шаг должен был отвлечь внимание, ведь капитан готовился к уходу с моря и собирал средства для долгой и богатой жизни. Когда торговые суда отдавали ему свои запасы, он отпускал пленных живыми, но в страшной панике, запугивая жителей порта. Горожане прятались по домам, а совсем скоро ни один солдат не отважился выйти в море против Чёрной Бороды.

Титч знал, что такой дерзости ему не простят, поэтому спрятал своё главное сокровище. Что это было — до сих пор остаётся загадкой. Золото, драгоценности, груз контрабанды, тайно проданной в колониях? Историки продолжают спорить, изучая десятки легенд о тайниках Титча. По самым смелым предположениям, его состояние могло составлять до миллиона фунтов стерлингов. Если перевести эти деньги в современную валюту, то сумма выходит немаленькая, достигая 100 миллионов долларов.

Удивительно, но после смерти пирата не было найдено ни сундуков, ни слитков, ни драгоценных камней. Он исчез, как тень, а вместе с ним испарилось всё, что он награбил. Некоторые считают, что он закопал золото на островах Карибского бассейна. Идея широко распространена на Антигуа, в Доминикане и на Багамах, где встречаются десятки безумцев, ищущих следы потерянной карты.

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Есть гипотеза, что Титч спрятал богатства в болотах Северной Каролины, а сам намеревался инсценировать смерть и сбежать. Но всё это уже больше напоминает роман, чем летопись. Современники отмечают, что у грозного пирата было чувство конца. Он знал, что охота на него началась, что сделало его более осторожным. Титч отдалился от основной массы пиратов и даже подал прошение о помиловании губернатору Норт Каролайны. Тот, подкупленный частью награбленного, сделал вид, что не замечает, как Титч продолжает грабить уже под видом «торговца».

Но терпение колониальной администрации лопнуло. На поимку Чёрной Бороды отправился капитан Роберт Мейнард с двумя кораблями. Это была засада, ловушка, специально подготовленная для того, чтобы убрать легенду, пока она не стала угрозой всей Атлантике.

Схватка произошла 22 ноября 1718 года у острова Окракок. Это был бой без свидетелей и без пощады. Пушки Титча были загнаны в угол. Он сам встал у штурвала, поднимал меч и ревел в лицо врагам. Говорят, он сражался как демон, получил не менее 20 сабельных ударов, 5 пуль в тело и всё ещё стоял.

Мейнард приказал повесить голову Чёрной Бороды на мачту как трофей, знаменуя окончание целой эпохи пиратства. Но именно здесь начинается вторая жизнь Эдварда Титча. Он умер, но остался в мифах. Корабль Queen Anne’s Revenge был найден у побережья Северной Каролины лишь в конце XX века, и на нём не было ни следа сокровищ. Никаких сундуков, никаких монет. Только пушки, цепи и другие мелочи.

Существует версия, что Титч снял и спрятал всё ценное в неизвестном месте незадолго до последнего боя, предчувствуя смерть. Есть и те, кто верят: золото Чёрной Бороды до сих пор зарыто где-то в карибских джунглях или под толщей песка у берегов Вирджинии. Находили старые карты с инициалами «E.T.», монеты XVIII века, странные металлические ящики, но ни одно из этих открытий не дало ответ. Похоже, каждая новая догадка только усложняла поиска клада.

Историки пишут, что Чёрная Борода стал символом эпохи, показывая современникам, как можно построить империю на страхе и дисциплине. Он поддерживал ужасные легенды, но исчезновение несметных сокровищ стало настоящей загадкой. Он пропал, не оставив после себя ничего, кроме тени на горизонте и легенды, которая живёт уже три века. Его имя теперь больше не просто исторический факт. Пожалуй, он стал своеобразным голосом из морской бездны, зовущий искателей приключений, золота и бессмертной славы. И до тех пор, пока кто-то снова поднимет карту, где крест укажет место, Чёрная Борода будет жить.

Истории пиратского цикла:

Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории.

Сэмюэл Беллами – романтическая история о самом богатом пирате, погибшем в шаге от своей мечты.

Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов.