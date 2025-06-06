Если бы пираты имели собственный пантеон, то Бартоломью Робертс, которого называли Чёрным Бартом, стоял бы в там в первых рядах. Этот нетипичный флибустьер был воплощением абсолютной власти, непреклонной тяги к приключениям, величия и других характеристик, вызывающих у современников благоговейный ропот при одном только упоминании имени Бартоломью Робертса.

За неполные три года он захватил больше кораблей, чем любой другой пират в истории, достигнув отметки в 400 единиц, что казалось не по силам даже целой военной эскадре. Историки описывают Чёрного Барта как элегантного рыцаря с суровым взглядом. Он всегда оставался хладнокровным, что позволяло переломить ситуацию даже при изначально казавшемся провальном положении. Считается, что Робертс вошёл в пиратство не по глупости или страсти, а по обстоятельствам, но покинул этот мир с титулом легенды, оставив после себя клад, который так никто и не нашёл.

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Но давайте начнём с самого начала. Настоящее имя Бартоломью Робертса – Джон Робертс. Он родился в 1682 году в уэльском городке Касньюэд. Ничего не предвещало бурной судьбы, ведь малька окружала бедность, тяжёлый быт, и только море могло спасти его от участи большей части вечно пьяных ремесленников, работающих за гроши.

Что же, к двадцати семи Робертс дослужился до опытного штурмана на работорговом судне «Принцесса», курсирующем между Африкой и Америкой. По мнению историков, именно здесь, у берегов Гвинеи, началось восхождение легенды. Так вышло, что в 1719 году «Принцесса» была захвачена пиратами под командованием капитана Хауэлла Дэвиса. Робертс попал в плен, но уже через несколько недель оказался в числе приближённых капитана. Он обладал великолепным знанием морских карт, хладнокровием и уникальной прозорливостью. Капитан восхищался способностью Робертса к стратегическому планированию, ну а когда Дэвис погиб, пиратский совет выбрал Робертса своим вожаком. Такой исход казался почти невозможным. Ещё бы, ведь человек, который несколько месяцев назад был обычным пленником, внезапно возглавляет целую флотилию флибустьеров.

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В отличие от многих собратьев по ремеслу, Робертс не пил, не придумывал небылиц и не устраивал безумных загулов. Он прославился дисциплиной, военной чёткостью и абсолютным контролем над экипажем. В его кодексе был пункт: никакой игры в кости и никаких женщин на борту, а нарушителей ждали суровые наказания за нарушение дисциплины. Команда панически боялась капитана, ведь даже самые смелые пираты отмалчивались под суровым взглядом Робертса. Всё это сопровождалось невероятными успехами, ведь новоиспечённый лидер превратил пиратство в логистику. Он действовал не стихийно, полагаясь на расчёт и сильные стороны своей флотилии. Корабли Робертса всегда находились там, где их никто не ожидал встретить. Он мог за короткий срок переместиться из Карибов к западному побережью Африки, а выследить легендарного пирата было просто невозможно.

За два года он ограбил торговые пути от Бразилии до Ньюфаундленда, захватывая десятки судов одним броском. В ход шли британские, португальские, французские корабли, ну а сам Робертс не делал различий, что приводило в ярость соперничающие в те времена державы. Ключом ко всему оставалось золото, блеск которого часто замечали в глазах легендарного пирата.

Пожалуй, самым резонансным считается захват португальского галеона «Сида дель Монтэ». Это был настоящий плавучий дворец, отправленный лично королём Португалии. В бездонных трюмах находилось богатство, достойное целой империи. Принято считать, что внутри скрывалось порядка 90 000 золотых монет, драгоценные камни, отборное вино, ткани, посуда, украшения, иконы. Только один кубок, инкрустированный рубинами, был оценён в сумму, эквивалентную нескольким миллионам долларов сегодня. Робертс и его команда праздновали захват на борту, но даже в этот момент пьянство запрещалось, ведь капитан строго следил за порядком.

Принято считать, что к моменту своей гибели, называемый пиратами Чёрный Барт, захватил трофеи на сумму свыше 60 миллионов долларов по актуальному сегодня курсу. У него было несколько секретных баз, одна из которых располагалась на острове Принца в Гвинейском заливе, где пираты хранили оружие, ценности и планировали рейды. Известно, что часть сокровищ была переправлена именно туда, но никто точно не знает, куда все ценности пропали после смерти своего владельца. Со слов членов команды Робертса, выяснить детали не удалось, ну а загадка несметного клада затерялась в веках.

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Историки пишут, что легендарный капитан ненавидел коррумпированных чиновников, но никогда не стремился к хаосу. Его кодекс был попыткой создать альтернативу порядку, основанную на уважении и справедливости. Он верил в пиратскую республику, где должны царить законы, чёткая иерархия и система наград и наказаний. Он не убивал ради удовольствия и не устраивал резни без причины. В чёрном пиратском камзоле с красными вставками Чёрный Барт казался настоящим аристократом. Он всегда носил шляпу с длинным пером и закрывал лицо вуалью, когда выходил на палубу к новичкам и непосвящённым.

Капитан всегда носил с собой два пистолета, украшенные серебром, и держался с холодным достоинством. Даже в бою его фигура вызывала настоящий трепет. Историки пишут, что оснащённые мощными пушками корабли предпочитали сдаваться, когда понимали, что на них напал сам Чёрный Барт. Все знали, что капитан не станет никого убивать, поэтому предпочитали расстаться с сокровищами и оставить себе жизнь.

В феврале 1722 года у берегов Габона, в районе мыса Лопес, разыгралась последняя сцена жизни Робертса. Английский военный фрегат «Swallow», под командованием капитана Чалонера Огла, начал охоту за пиратами. Чёрный Барт был на борту своего флагмана «Royal Fortune», уверенный в силе своей команды, но на этот раз удача была на стороне неприятеля. Во время сражения в капитана попало пушечное ядро. Оно перебило ему шею, что привело к мгновенной смерти. Согласно оставленному завещанию, тело не стали хоронить на суше. Легендарного пирата завернули в парус с грузом и сбросили в море, которое Робертс любил даже больше, чем золото.

Похоже, именно фигура Чёрного Барта держала на плаву разношёрстную команду флибустьеров. Спустя некоторое время британская армия захватила около 270 человек, из которых 52 были казнены одновременно. Это стало крупнейшим событием такого рода в истории пиратства Англии. Большая часть команды Робертса попала в рабство или на каторгу, ну а сокровища чудесным образом исчезли, ведь никто из захваченных головорезов ничего не знал о кладе.

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И вот тут начинается самое интересное. До сих пор остаётся загадкой: куда делось огромное богатство, собранное Робертсом? Известно, что часть сокровищ он хранил на островах в Гвинейском заливе. Это могли быть пещеры, входы в которые скрывались под плотным слоем растительности. Местные легенды до сих пор рассказывают о «золотых глазах, смотрящих из-под земли», и о духах, охраняющих «клад пирата в кроваво-красной рубашке». Охотники за сокровищами пытались найти золото Робертса на Принсипи и в Кабо-Верде. Были попытки даже в Бразилии, куда он якобы отправлял часть добычи. Но всё, что было обнаружено, – это монеты, пистолеты, обломки мачт. За несколько столетий не было найдено ни одной зацепки, которая бы вела к несметному кладу Чёрного Барта. Всё исчезло вместе с капитаном, ведь даже спустя 300 лет люди всё ещё бродят с металлоискателями в песках Западной Африки.

Историки отмечают, что Бартоломью Робертс был последним великим пиратом Золотого века. После его смерти британский флот начал массовую зачистку морей, пиратские флотилии исчезли, а романтика свободы уступила место порядку и колониальной власти. В веках остался лишь образ пирата, который казался настоящим символом независимости, рассудительности и упрямства. Легендарный капитан доказал, что даже в мире хаоса можно добиться порядка. Ну а клад Чёрного Барта считается одним из самых богатых (из нераскрытых) в истории. Вполне возможно, что где-то под слоями ила, среди кораллов и древних коряг, до сих пор спит золото легендарного капитана, но об этом мы, скорее всего, никогда не узнаем.

Истории пиратского цикла:

Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории.

Сэмюэл Беллами – романтическая история о самом богатом пирате, погибшем в шаге от своей мечты.