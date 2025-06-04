Принято считать, что фантастические и совершенно нереалистичные истории любят читать только дети, но на самом деле это не так. Есть темы, привлекающие даже взрослых, особенно, когда речь идёт о несметных сокровищах, которые до сих пор могут скрываться в самых отдалённых уголках нашей планеты. История пиратства не была самым продолжительным этапом становления нашей цивилизации, но именно она породила огромное количество мифов и легенд, вызывающих повышенный интерес у публики. Сегодня мы начнём небольшой цикл материалов, посвящённый крупным пиратским кладам и самим героям этих историй. Увы, но не всё сказанное правда, ведь участники тех или иных событий никогда не отличались честностью. Пиратам было свойственно преувеличивать свои подвиги, хотя образ жизни этих особ решительно не тянет на громкое название «подвиг».

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И всё же, информация есть, она доступна, а значит самое время с ней познакомиться. Начнём с Генри Эвери, которого часто называют призраком золотой эры пиратства. Фигура этого человека в своё время вызывала страх у потенциальных жертв и восхищение у флибустьеров. Чаще всего пираты начинали приобретать легендарный статус только после смерти, но с Генри Эвери всё было иначе. Он стал главным героем газет того времени при жизни, а после своего загадочного исчезновения и вовсе превратился в мифическую фигуру. Что примечательно, его имя до сих пор звучит как заклинание среди охотников за сокровищами, любителей морских историй и историков, пытающихся распутать цепочку событий, которые за пару лет сделали этого пирата самым разыскиваемым человеком на планете. Генри Эвери вошёл в историю как пират, которому удалось совершить один из самых дерзких и богатых налётов в истории человечества, а после бесследно исчезнуть с сокровищами, стоимостью в десятки миллионов долларов (по современным оценкам).

Эвери начал как обычный моряк в английском флоте. Родился он примерно в 1659 году в Девоне. Историки пишут, что именно это графство было родиной для многих самых известных и жестоких флибустьеров. В юности Генри служил на различных кораблях, получая опыт, но в какой-то момент оказался безработным, как и тысячи других моряков, выброшенных на улицу после завершения очередной войны. Тогда он связался с частной экспедицией, финансируемой испанцами, с целью нападать на французские судна. Но ситуация быстро вышла из-под контроля. Зарплату экипажу задерживали, корабли стояли на якоре в испанском порту, а в какой-то момент терпение у моряков закончилось. Эвери организовал мятеж, захватил корабль «Чарльз II», переименовал его в «Фэнси» и вместе с командой направился в Индийский океан. Именно там можно было встретить десятки доверху набитых золотом кораблей, уносящих драгоценный металл ненасытным королям прошлого. Похоже, именно тогда началось короткое, но яркое восхождение Эвери к вершинам к пиратской славы. Он действовал грамотно: не нападал бездумно, избегал ненужных стычек, искал действительно жирную цель. Ну а в 1695 году ему подвернулся именно тот груз, о котором мечтали все пираты. Это был караван кораблей Могольской империи, возвращающихся с паломничества из Мекки.

Среди них был и «Гандж-и-Савай», представляющий собой гигантское судно с десятками пушек, сотнями солдат на борту и грузом, который был равен бюджету небольшого европейского государства. С этим кораблём не каждый рискнул бы связываться, но Эвери не был «каждым». Он дождался, когда один из кораблей охраны отстал, напал первым на него, а затем совершил дерзкую атаку и на сам «Гандж-и-Савай». Сражение было ожесточённым, но коротким. Один меткий залп с «Фэнси» поджёг палубу могольского корабля, взорвал часть орудий, а в итоге паникующая команда сдалась. То, что пираты нашли на борту, до сих пор вызывает споры. Минимальные оценки говорят о 325 тысячах фунтов стерлингов в деньгах XVII века (500 000 монет), что в переводе на актуальные сегодня деньги равняется 50 миллионам долларов. Но это только часть истории, ведь некоторые специалисты уверены, что на корабле находилось намного больше драгоценностей, а в итоге оценочная стоимость груза достигала сотен миллионов долларов в переводе на актуальную валюту 2025 года (200-400 миллионов по некоторым оценкам). Внутри пираты нашли золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг, пряности, ткани, ну а всё, что удалось унести, было разграблено и исчезло в неизвестном направлении.

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Именно так, ведь после этого о грозе морей Генри Эвери больше никто ничего не слышал. Историки отмечают, что он не просто сбежал, а как будто растворился. Пирата разыскивали по всему миру. Английская корона, оказавшаяся в крайне неудобном положении перед Могольской империей, назначила огромную по тем временам награду в виде 1000 фунтов за голову дерзкого преступника. Особенно интересно, что именно в тот момент стартовала первая в истории глобальная охота на пирата. Поиски шли в Европе, на Карибах, в Африке, в Индии, но всё было безрезультатно. Только несколько человек из его команды были пойманы, тогда как сам капитан ушёл от правосудия. С тех пор его судьба – это одна из главных тайн в истории пиратства. Есть версия, что пират поселился в Ирландии под чужим именем и жил скромной жизнью до самой смерти. Другие утверждают, что Эвери был предан своими подельниками, ограблен и умер нищим. Есть даже легенда, что Эвери получил тайное прощение от короны в обмен на часть сокровищ и стал работать на британскую разведку. Самое романтичное предположение гласит, что он уплыл в Новый Свет и обосновался где-то в глуши Америки, прожив остаток жизни среди индейцев и оставив после себя зарытые клады.

О кладах, к слову, разговор особый. До сих пор нет достоверной информации, куда делись несметные богатства, захваченные у Моголов. Большая их часть, вероятно, была разделена между пиратами, но существенная доля, судя по легендам, так и не появилась в обращении. Охотники за сокровищами до сих пор прочёсывают побережья Карибского моря, Мадагаскара, юга Англии и даже побережье Массачусетса в США в поисках хоть какого-то следа. Найденные в Новой Англии арабские монеты XVII века, как ни странно, могут быть ниточкой, ведущей к разгадке: судя по всему, кто-то из экипажа Эвери действительно оказался в Америке. Что же, история Генри Эвери – это не просто ещё один рассказ о дерзком разбойнике. Ещё при жизни он стал мифологической фигурой, в которой тесно переплелись мечты о свободе, поиске справедливости, жажде богатства и страхе наказания. Удачливый флибустьер стал символом золотого века пиратства, когда один корабль мог изменить ход истории, а одна монета породить целую легенду. Эвери называли «пиратским Ротшильдом», «морским фантомом» и «тенью Империи». Он стал вдохновением для десятков книг, романов, фильмов и даже видеоигр. И, несмотря на то что прошло более трёхсот лет, Эвери всё ещё жив в легендах, фантазиях и поисках своего затерянного сокровища. Добавим, что корабль «Чёрная жемчужина» и его капитан из фильма «Пираты Карибского моря» частично основаны на легендах о пирате Генри Эвери.