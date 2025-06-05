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Сэмюэл Беллами – романтическая история о самом богатом пирате, погибшем в шаге от своей мечты

Чёрный Сэм был настоящим джентльменом, а пиратский корабль затонул в нескольких километрах от места, где его ждала любимая девушка, на которой Беллами хотел жениться
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Было время, когда пиратство считалось настоящей болезнью человечества. Флибустьеров преследовали и уничтожали, но в какой-то момент люди забыли обо всех ужасах, которые словно длинный кровавый шлейф тянулись за пиратскими шхунами. Бороздившие мировой океан последователи Весёлого Роджера не отличались хорошими манерами. Они грабили всё, что было им доступно и, чаще всего, не переживали о моральной стороне своих поступков. Сегодня всё это обросло ореолом романтизма, но следовало бы понимать реальную сторону вопроса. До самых кровожадных пиратов всех времён мы доберёмся немного позднее, а пока остановимся на нескольких наиболее интересных персонах, ставших легендарными ещё при жизни. 

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Пожалуй, особое место в ряду таковых занимает история Сэмюэла Беллами, более известного как Чёрный Сэм. В истории пиратства эта фигура считается легендарной, ведь речь не о простом разбойнике с собственным кораблём. Он был не похож на классического пирата с клинком в зубах и флагом с черепом, а наследие его до сих пор вызывает горячие дебаты в определённых кругах. Беллами стал мифом ещё при жизни, а после гибели превратился в нечто большее. Его история – это удивительное переплетение любви, жажды свободы, дерзости, стремительного взлёта и трагического финала. Беллами стал самым богатым пиратом своего времени всего за один год. Но в какой-то момент его корабль, набитый несметными сокровищами, просто исчез. Предполагается, что пират пошёл ко дну вместе с награбленным золотом, оставив после себя загадку, над которой охотники за сокровищами ломают головы уже более трёхсот лет. Всё это породило множество мифов, легенд и самых странных слухов, вызывая прилив романтизма и тягу к приключениям у молодых людей по всему миру. Но давайте перейдём к известным фактам.

Сэмюэл Беллами родился в 1689 году в английском Девоне. Это место, где небо нависает над суровыми скалами, а ветер словно подталкивает к морю. По крайней мере такие строчки можно встретить в романах известных писателей. Уже в 13 лет Беллами оказался в море, выполняя нелёгкую работу на британских кораблях. В какой-то момент будущий пират пересёк Атлантику и благополучно оказался в Новой Англии, в районе Кейп-Кода, где и произошла судьбоносная встреча с дамой по имени Мария Халлетт. Чувства молодых не нашли поддержки у родителей девушки, ведь нищий моряк без перспектив не казался им подходящей партией для дочери. Тогда Беллами, движимый не только жаждой приключений, но и искренним желанием разбогатеть и вернуться к своей возлюбленной в блеске золота, отправился в путь, который в итоге привёл его к вершинам пиратской славы. В Карибском море Беллами вступил в команду известного капитана Бенджамина Хорниголда, среди подчинённых которого тогда числился и молодой Эдвард Тич (известный в будущем по имени Чёрная Борода). Хорниголд придерживался принципа: не нападать на корабли английской короны. Это вызывало раздражение у команды, и вскоре Беллами поднял мятеж. Большая часть любителей лёгкой наживы поддержала такое начинание, что позволило новичку стать полноценным капитаном с собственным боевым кораблём. Прозвище «Чёрный Сэм» он получил из-за длинных тёмных волос, которые пират всегда оставлял распущенными, идя в разрез с модой того времени на причудливые парики. На фоне большинства пиратов Беллами выглядел внушительно. Он имел высокий рост, не горбился, ходил уверенно и обладал каким-то пронизывающим взглядом, который вызывал у собеседников настоящий страх. Беллами всегда одевался в чёрное, что только усиливало ощущения. Современники утверждали, что он был настоящим джентльменом, проявляя мягкость к пленным. Он часто отпускал экипажи захваченных судов, а в какой-то момент его и вовсе прозвали «Робин Гудом морей». Пират открыто заявлял, что презирает королевских офицеров и купцов, которые обирают бедных, что вызвало настоящую волну среди униженных и оскорблённых, сочувствующих легендарному флибустьеру. 

В апреле 1717 года Беллами захватил «Уайду Галли» (Whydah Gally), которая считалась быстрым, мощным и чрезвычайно дорогим торговым судном, перевозившим рабов. На борту было огромное количество оружия, а сама «Уайду Галли» считалась неприступной. Корабль был спущен на воду всего несколько месяцев назад в Лондоне и мог перевозить до 300 человек. Беллами установил на борт всего 28 пушек и сразу же сделал его своим флагманом. С этим кораблём пират стал ещё более грозным, совершив целю серию невероятно успешных налётов. В течение нескольких месяцев пират ограбил множество торговых караванов. В документах, составленных на основе реальных событий, фигурируют десятки судов, подвергшихся нападению. Один только французский галеон вёз более 20 тысяч золотых и серебряных монет. По приблизительным расчётам историков, всего за год Беллами смог награбить ценностей на сумму более 120 миллионов долларов в пересчёте на современные деньги. Среди добычи значились золотые дублоны, пиастры, испанские и португальские монеты, а также слитки, украшения, редкие ткани, пряности, жемчуг и антиквариат.

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Но самое поразительное в этой истории кроется в том, что Беллами всё это время двигался в сторону Кейп-Кода. Он действительно намеревался вернуться к Марии Халлетт, теперь уже не как бедный матрос, а как самый богатый пират Атлантики. Так вышло, что судьба оказалась против воссоединения этой пары. 26 апреля 1717 года Уайда Галли попала в мощный шторм у берегов Массачусетса. Пираты были почти у цели, ведь оставалось всего несколько миль до берега. Но ветер налетел со стороны залива, судно потеряло управление и налетело на песчаную отмель. Из более чем 140 человек на борту выжили только двое. Известно, что капитан погиб, а вместе с ним на дно ушли несметные сокровища, которые в тот момент были на борту. Сила удара была такой, что судно буквально развалилось на две часты, а набитые трюмы с золотом ушли в песок и воду. Многие свидетели этих событий рассказывали, как после шторма вдоль берега были разбросаны драгоценные монеты и другой ценный груз. Уже на следующий день о крушении узнали, а местные жители и солдаты собирали обломки, надеясь быстро разбогатеть. Английские власти отправили экспедицию, чтобы вернуть хоть что-то из награбленного, но большая часть груза так и осталась на дне океана в песках у Кейп-Кода.

Тайна Беллами и его золота десятилетиями питала воображение кладоискателей. Некоторые утверждали, что часть сокровищ всё же удалось тайно вывезти. Ходили слухи, что Мария Халлетт находила на берегу сундуки, выброшенные волнами. По другой версии, она сошла с ума от горя, ожидая Сэма, и бродила по пляжам до конца жизни, разговаривая с морем. Всё изменилось в 1984 году, когда охотник за сокровищами Барри Клиффорд нашёл обломки «Уайды Галли». Он долго изучал хроники, старые карты, течение и другие факторы. То, что было поднято со дна, стало археологической сенсацией. Удалось обнаружить пушечные ядра, детали корабля, личные вещи пиратов, оружие, десятки тысяч монет, украшения, куски золота и серебра. Всего было найдено более 200 тысяч артефактов. Только официально подтверждённые сокровища оцениваются в десятки миллионов долларов. При этом считается, что на дне остаётся большая часть потерянного груза. Исследования продолжаются до сих пор, но результатов пока нет. 

Сегодня история Чёрного Сэма Беллами – это просто ещё одна драма о богатстве и гибели. Это символ золотой эпохи пиратства, когда корабли были крепостями, шторм – могучим богом, а море стало путеводной дорогой к свободе. Беллами был не только грабителем, но и идеалистом. Его слова, записанные пленными моряками, полны ненависти к лордам, жадным купцам и властям, бросающим бедняков на погибель. Он мечтал не только о золоте, а хотел доказать, что человек может бросить вызов миру и выйти победителем. Что же, Беллами был в шаге от своей мечты. Уайда Галли стала первым пиратским судном, найденным спустя годы с частично сохранившимися сокровищами. История Беллами ещё долго будет будоражить воображение обывателей, ну а предания гласят, что в особенно сильный шторм ночью у берегов Кейп-Кода до сих пор слышен грохот пушек, треск деревянных обломков и крики тонущей команды пиратского капитана, который погиб в шаге от любви всей своей жизни. А может это всего лишь красивая романтическая картинка, часто сопровождающая события давно минувших дней. 

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Истории пиратского цикла:

Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории.

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интересное истории пираты сэмюэл беллами чёрный сэм
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