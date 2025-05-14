Любители видеоигр делятся на две большие группы. В первую входят те, кто предпочитает приставки, тогда как вторые приобретают персональные компьютеры. Высокой популярностью пользуется PlayStation 5, обладающая хорошей библиотекой и мощной поддержкой со стороны разработчиков. Цены на новинки кусаются, но если подождать всего год после релиза блакбастера, то его можно купить на распродаже в 2 раза дешевле. Кроме того, есть ещё и ежемесячная подписка, куда иногда заглядывают бодрые старички, которые ещё пару лет назад продавались за 60 долларов. Если вы не бездельник, школьник или студент с безграничным количеством времени, то покупка консоли очевидно выгоднее. В ежемесячной подписке всегда есть что-то интересное, но выбор, увы, зависит не от вас. В магазине достаточно интересных игр за 30 долларов, поэтому скучать точно не придётся. При этом вы тратите на оборудование фиксированную сумму, что позволит несколько лет вообще не думать об апгрейде.

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Эксперты советуют приобретать консоль в момент её выхода на рынок, тем самым получая максимально длительный жизненный цикл. Что же, все эти аргументы работают до тех пор, пока вы не встретите фаната персональных компьютеров. Эти ребята расскажут вам о тяготах владения игровой приставкой, о дороговизне видеоигр и устаревшем железе на указанной выше PlayStation 5. Всё так, ведь мощные игровые компьютеры предлагают графику более высокого качества, но стоят от 3 тысяч долларов. За эти деньги вы купите приставку, подписку на пару лет, а также сможете себе позволить каждый месяц приобретать по одному крупному блокбастеру. Некоторые владельцы ПК тихо укажут вам в сторону торрентов, где игры вообще бесплатные. Преимущества и недостатки существуют у каждой платформы. Заплатив один раз за ПК вы действительно можете не покупать видеоигры, ведь на торрентах их всегда в избытке. Не все новинки взламывают, но это уже часть недостатков, с которым придётся мириться.

Тема продолжает оставаться актуальной, а споры между сторонами не утихают. И всё же, на нашем сайте чаще собираются те, кто делает выбор в сторону компьютеров, ну а сегодня мы попытаемся разобраться в крайне интересном вопросе. Дело в том, что многие эксперты рассказывают о чрезвычайно дорогих видеокартах в России. Отмечается, как выгодно можно купить новинки в США и Европе, тогда как отечественным геймерам приходится сильно переплачивать. Давайте попытаемся выяснить, так ли это. Сравним цены на наиболее популярные видеокарты, которые пользовались спросом в апреле 2025 года. Будем руководствоваться статистикой Steam, изучая цены в немецком Mindfactory и российском ЯндексМаркете.

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Начнём с GeForce RTX 5070. Именно эта видеокарта стала самой продаваемой в прошлом месяце. Она предлагает 12 Гб видеопамяти, но в тестах немного разочаровывает. Всё дело в том, что уже больше года на рынке присутствует GeForce RTX 4070 SUPER. Тесты доказывают, что новинка всего на 5% быстрее, но стоит примерно также. Это значит, что заметного роста скоростных показателей между поколениями не произошло, а единственным плюсом остаётся поддержка актуальных алгоритмов технологии масштабирования. GeForce RTX 5070 показывает себя лучше GeForce RTX 4070 SUPER в рамках DLSS 4, ну а это ключевое преимущество этой видеокарты. Найти GeForce RTX 5070 дешевле 70 тысяч рублей крайне сложно. Большая часть видеокарт на этом графическом чипе стоит от 75 000, тогда как в немецкой рознице доступны модели за 600 евро. Путём несложной калькуляции выясняем, что в переводе на российскую валюту выходит 54 тысячи рублей. Увы, но на ЯндексМаркете GeForce RTX 5070 действительно намного дороже, чем в Европе. Посмотрим, может быть речь идёт о частном случае, ведь впереди ещё много видеокарт.

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Radeon RX 7800 XT в списке наиболее популярных видеокарт апреля находится на втором месте и традиционно пользуется в Германии повышенным спросом. Обращайте внимание на цифры под скриншотами из Mindfactory. К примеру, модели GeForce RTX 5070 покупались там в количество 140 единиц, тогда как для Radeon RX 7800 XT цифры совсем другие. Согласитесь, что продать 8250 штук только одной модели – звучит серьёзно. В России за видеокарту AMD нужно заплатить от 67 тысяч рублей, ну а это столько же, как просят за более новую GeForce RTX 5070. В тестах обе демонстрируют примерно аналогичные показатели, а наличие большего количества памяти у Radeon RX 7800 XT не играет значимой роли. В то же время в Германии за видеокарту AMD просят 490 евро, хотя есть модели и за 470, которые также неплохо продаются. При переводе этой суммы в рубли получаем всего 42 тысячи. Что же, теперь понятно, почему немцы так активно покупают Radeon RX 7800 XT. Ещё бы, ведь она недорогая, быстрая, предлагая много видеопамяти и позволяет запускать любые игры в 2К без компромиссов.

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Следующая в списке GeForce RTX 5070 Ti. Видеокарта не по зубам рядовым геймерам, поэтому продаётся плохо даже в сытой Европе. Она получила 16 Гб видеопамяти, ну а российские ценники поражают воображение. Как видите, купить её дешевле 100 тысяч почти невозможно, ну а это большой минус, делающий действительно мощное решение недоступным для большей части потенциальных потребителей. В США рекомендованная стоимость GeForce RTX 5070 Ti стартует с 750 долларов, тогда как в Mindfactory за неё просят от 840 евро. Это ощутимо больше, но несравнимо с тем, как дела обстоят в российской рознице. При переводе на рубли получается всего 75 000, ну а это на 30 и более тысяч дешевле, чем в Европе. Похоже, чем выше начальная стоимость графического чипа, тем большую наценку дают российские магазины. Всё те же эксперты находят оправдание такому развитию событий. Отмечается, что доставка видеокарт в РФ сталкивается с массой сложностей. Прежде всего речь идёт о находящемся под санкциями товаром. Его нужно купить, зарегистрировать через посредников, а после окольными путями завезти в Россию. Каждый участник параллельного импорта хочет получить свою долю, а значит видеокарта не может стоить дёшево. Не забывайте о сложностях с переводом денег, ведь российские банки также под санкциями, а китайцы не настроены на повышенные риски.

Оправдывает ли это высокую цену в отечественной рознице, решайте сами, ну а мы пойдём дальше. GeForce RTX 5080 просто не может стоить недорого, ведь даже в США купить её дешевле 1100 долларов почти невозможно. Как видите, не самая прокачанная модель на данном графическом чипе обойдётся вам в 140 тысяч рублей. В немецком Mindfactory просят 1100 евро, хотя спрос на субфлагман NVIDIA крайне небольшой. Откуда взялась указанная выше статистика Steam, непонятно. Возможно, GeForce RTX 5080 раскупают в США, ведь в Европе спросом она не пользуется. Видеокарта мощная, но её высокая цена отпугивает даже зажиточных немецких геймеров. 1100 евро – это около 100 тысяч рублей, а значит с ростом начальной стоимости товара разница между рынками РФ и Европы действительно становится выше.

К счастью следующая видеокарта в списке вышла давно и принадлежит к самому бюджетному классу. За GeForce RTX 3050 в российском магазине придётся выложить 23 тысячи рубля, но важно знать особенности данного графического чипа. Ссылку мы не оставляем, но в продаже есть GeForce RTX 3050, за которую просят всего 16 тысяч рублей. При детальном изучении выясняется, что там всего 6 Гб памяти и 96-битная шина. Было бы правильно назвать такую видеокарту GeForce RTX 3040, но для NVIDIA такой шаг не особо выгоден. Одинаковое название вводит геймеров в заблуждение, а в итоге многие делают неверный выбор. Покупать урезанную GeForce RTX 3050 мы не советуем, ведь в играх она на 30% медленнее. В Европе такая видеокарта стоит около 190 евро, но здесь также нужно быть внимательнее. На скриншоте вы видите две совершенно разные видеокарты, одна из которых ощутимо слабее, но предлагается по аналогичной стоимости. При переводе на российскую валюту выходит, что в Mindfactory приобрести полноценную GeForce RTX 3050 можно за 18 тысяч рублей, что выгоднее российского ЯндексМаркета.

Ну а на закуску мы оставили GeForce RTX 4060 Ti. Потенциально видеокарта могла бы ещё много лет выполнять свои задачи, но разработчики решили искусственно уменьшить её жизненный цикл. Всё просто, ведь GeForce RTX 4060 Ti получила 8 Гб видеопамяти, а этого критически мало для разрешения 2К. Эксперты уверяют, что даже некоторые требовательные новинки в 1080р нуждаются в большем количестве памяти, поэтому рекомендовать GeForce RTX 4060 Ti мы не можем. И всё же, видеокарту покупают, а стоит она довольно много. В РФ за неё просят 44 тысячи, что в переводе на европейские деньги достигает 500 евро. Немало, ведь в указанном выше Mindfactory можно встретить GeForce RTX 4060 Ti за более скромные 400 евро. В сети есть тесты, авторы которых активно используют технологии масштабирования. Выясняется, что физическая нехватка видеопамяти ощущается даже в работе умных алгоритмов, хотя в таком случае вам всё равно удастся получить свои 60 кадров в секунду с максимальной по качеству картинкой в 2К.

В начале материала отмечалось, что покупка игровой приставки или игрового ПК – это всегда компромисс. Вы всегда чего-то лишаетесь. В первом случае приходится дорого платить за игры, тогда как во втором – геймерская сборка обойдётся в 2 раза дороже. GeForce RTX 4060 Ti точно не тянет на оптимальное решение, но в некоторых случаях видеокарта может быть уместной. Если учитывать, что прогресс в наращивание скоростных характеристик графических чипов фактически встал на паузу, то с GeForce RTX 4060 Ti можно без проблем пересидеть несколько неудачных поколений настольной графики. Вполне возможно, что в будущем дела пойдут лучше. Или хуже, ведь ведущие производители полупроводников намерены поднять цены, а NVIDIA шагает в первых рядах, делаю свою продукцию недоступной рядовым геймерам. Как видите, в Европе даже сегодня видеокарты ощутимо дешевле, чем в России, а относительно комфортные рублёвые цены – это результат укрепления национальной валюты. Сравнивая с тем, сколько за видеокарты просили ещё месяц назад, можно рекомендовать отправиться за новинкой прямо сейчас, ведь заметных скидок всё равно не будет. По крайней мере, пока санкции не снимут, но даже в этом случае придётся подождать стабилизации логистических цепочек и налаживания банковской системы трансграничных платежей.

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