Apple и NVIDIA намерены поднять цены на свою продукцию, а платить за всё это будут рядовые потребители

Apple никогда не продавала дешёвую электронику. Даже во времена, когда компания не была такой известной, её основатель не соглашался на компромиссы. Стив Джобс указывал на важность маржи, ну а этот показатель в итоге стал определяющим для всего рынка. Не то, чтобы раньше никто не думал о прибыли, но сегодня крупные производители выжимают из потребителей все соки, в попытке каждый новый квартал зарабатывать больше. В теории, если бы рынок расширялся на другие планеты, где живут сотни миллионов марсиан и лунатиков, то такая стратегия была бы возможна. Вот только количество потенциальных покупателей фиксировано, а доходы если и растут, тот тут же нивелируются высокими налогами, дорожающими продуктами питания и многие другими расходами.

Одновременно с этим наблюдается стремительный рост стоимости электроники, ну а Apple стоят во главе стройно шагающей в светлое будущее индустрии. Авторы Wall Street Journal пишут о планах повысить цены на всю линейку смартфонов, которые станут доступны осенью 2025 года. Речь идёт об iPhone 17, разработкой которой сегодня занимаются инженеры американской компании. Отмечается, что устройства получат некие функции, появление которых нужно дополнительно оплатить, хотя дело не только в этом. На кону стоит указанная выше маржа, а значит без подорожания никак. Но и это не всё, ведь есть ещё тарифы Трампа, грозящие значительными сложностями всему технологическому сегменту. Руководство яблочной компании пытается диверсифицировать производственные мощности. Часть заводов в Китае уже закрыто, но в итоге Apple теперь зависит от Вьетнама, что также не идеально. Большая часть смартфонов всё ещё выпускается в КНР, власти которой препятствуют потере такого крупного клиента. Пока между странами зафиксировано 90-дневное торговое перемирие, но никто не знает, чем завершатся переговоры. Ослаблять санкции против Поднебесной Трамп не готов, ну а в Пекине отлично знают о сильных сторонах своей переговорной позиции. Аналитики пишут, что подорожание продукции Apple неизбежно, а интрига заключается только в том, насколько высокими в итоге окажутся цены.

На этом фоне спрос на смартфоны может вырасти, но нечто подобное неизбежно предпримут и другие производители полупроводниковой продукции. Пока яблочная компания тайно вынашивает планы о подорожании, NVIDIA открыто говорит о накопившихся проблемах. Оказывается, торговая война между странами не прошла бесследно. Логистические цепочки уже не те, ну а ввозить графические чипы в США становится дорого. Логично было предположить, что продукция станет дороже только для американских потребителей. Очевидно, что Евросоюз и все остальные страны не вводили против КНР никаких пошлин, но Дженсен Хуанг решил не размениваться на такие мелочи. За решения трампа заплатят все, ну а в данном случае речь идёт не о метафоре, а реальном положении вещей. Особый интерес вызывает тот факт, что американский производитель чипов не стал делать публичных заявлений, предпочитая уведомить только ключевых партнёров.

По данным ComputerBase, рост неизбежен, а первыми жертвами станут настольные видеокарты серии GeForce RTX 50, а также графические ускорители H200 и B200. Утверждается, что одна из причин кроется в необходимости переноса производственных мощностей на территорию США. Напомним, все GPU для NVIDIA выпускает тайваньская TSMC. Не так давно в Аризоне открылся завод, где доступны 4-нм нормы, идеально подходящие для видеокарт и графических ускорителей актуального поколения. Ещё совсем недавно руководство США уверяло, что перенос производства позволит сократить издержки, что приведёт к снижению стоимости полупроводников, но на самом деле видеокарты будут ещё дороже, чем раньше. Согласно инсайдерским данным, продукция NVIDIA подорожает на 10-15%, ну а всё это происходит уже сегодня. Встретить видеокарту по РПЦ сложно даже в США, тогда как большая часть моделей продаётся с заметной наценкой.

На каком основании увеличивается стоимость для остального мира, не уточняется. Известно, что производственные мощности фабрики TSMC в Аризоне небольшие и не смогут удовлетворить спрос местных компаний. Это значит, что Европа и весь остальной мир будет получать чипы, выпущенные на Тайване. Ну а там никакого подорожания не было. Аналитики пишут, что NVIDIA закладывает риски торгового противостояния между США и КНР в цены актуальных продуктов. Как уже было сказано выше, окончательный договор не подписан, а значит никто не знает, какими в итоге окажутся взаимные пошлины. Следует помнить, что китайские компании наращивают выпуск собственной продукции. Пока местные аналоги сильно уступают лучшим американским чипам, но время на стороне Поднебесной. TSMC упирается в физические ограничения. Вскоре будет совершён переход на 2-нм нормы, следом за которыми случится ещё несколько небольших скачков. В теории, меньше 1.5-нм двигаться не выйдет, ну а обе стороны конфликта разрабатывает полупроводники следующего поколения. Постепенно китайские аналоги становятся быстрее, что позволяет использовать их в нетребовательных задачах. Это приводит к снижению спроса на продукцию NVIDIA, ну а потеря китайского рынка для американских чипмейкеров неизбежна. Учитывая, что речь идёт о втором по величине рынке, то для выхода в ноль придётся поднимать цены для остального мира. Пожалуй, это одна из ключевых причин, о которой дядюшка Хуанг предпочитает помалкивать.