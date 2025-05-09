Сегодня многие российские эксперты указывают на крайне выгодные цены в сегменте компьютерной техники. В результате агрессивных действий действующей администрации Белого дома курс доллара зашатался и пошёл вниз. В итоге российский рубль, евро и многие другие валюты получили определённые выгоды, которыми можно и даже нужно воспользоваться. В Европе, где стоимость техники напрямую привязана к евро, не всё так просто, ну а в Россию видеокарты и процессоры завозят из стран, торгующих за доллары. Очевидно, что существуют логистические препятствия. Санкции дают заметную прибавку к конечной стоимости, но именно так отечественный рынок существует последние несколько лет. И всё же, благодаря укреплению национальной валюты появились определённые выгоды, о которых мы и поговорим.

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Что же, если вы планировали собрать мощный игровой компьютер, или же присматривались к видеокарте с процессором, то в нашем материале есть всё, что нужно знать рядовому пользователю. В качестве отправной точки возьмём тесты, проведённые на канале PixelBench. Автор использовал несколько видеокарт AMD и NVIDIA, детально изучив потенциал каждой из них. Результаты даны в разрешении 1080р, 2К и 4К, а значит позволяют оценить быстродействие в наиболее популярных сценариях. При этом автор обошёлся без активации технологий масштабирования и трассировки лучей. Многие тесты в сети доказывают, что автоматические настройки DLSS 4 и FSR 4 генерируют примерно аналогичное количество кадров в секунду при близкой по качеству картинки. Заметной разницы нет, ну а попытки найти преимущества при помощи лупы, не актуальны в реальных сценариях. Таким образом перед нами чистый тест, в котором дана максимальная скорость каждой из видеокарт.

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В тесте принимали участие GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070, а также Radeon RX 9070 ХТ и Radeon RX 9070. Выше и ниже вы можете изучить несколько скриншотов. Сразу отметим, что они не дают полной картины. В некоторых играх преимущество оказывается за продукцией NVIDIA, тогда как в других на первое место выходит AMD. Если не вдаваться в подробности, то можно зафиксировать паритет. Скорее всего, если специально подбирать тестовый материал, то победитель точно найдётся. Некоторые движки буквально заточены под GeForce RTX 50, но в среднем Radeon RX 9070 оказывается не хуже. Мало того, во многих популярных сериях именно красные выходят вперёд, умудряясь демонстрировать внушительный отрыв. Но всё это актуально только для разрешения 1080р, где разница между видеокартами максимальная. Как только дело доходит до 4К, то все преимущества куда-то исчезают. Не помогает даже максимальная оптимизация под особенности видеокарт NVIDIA, а в итоге оценивать участников теста в таком разрешении сложно.

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В целом 4К не подходит для видеокарт данной ценовой категории, поэтому рабочим мы можем назвать 2К, где разница между участницами теста остаётся заметной. Очевидно, что GeForce RTX 5070 Ti быстрее GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070, тогда как Radeon RX 9070 ХТ находится примерно в таком же положении. Эта видеокарта легко обходит GeForce RTX 5070 и в среднем равна GeForce RTX 5070 Ti. Рекомендованная стоимость Radeon RX 9070 ХТ ниже, поэтому такая карта кажется более выгодной. Ниже мы посмотрим на ценообразование в РФ, ну а пока займёмся сборкой актуального игрового ПК, который благодаря укреплению рубля будет стоить вам намного меньше, чем если бы вы покупали всё это пару месяцев назад.

Большая часть авторов тестов используют флагманский Ryzen 7 9800X3D. Это самый быстрый игровой камень, но выше вы можете заметить, что даже сегодня он стоит 55 тысяч рублей. Сумма немаленькая, ну а мы рекомендуем остановиться на Ryzen 7 7700. Он также выпущен силами AMD и в тестах уступает более дорогому Ryzen 7 9800X3D. И всё же, если у вас на руках нет видеокарты за 400 тысяч рублей, то особого смысла в самом быстром процессоре нет. Разница несомненно существует, но в конечном счёте она не превысит 10%, ну а переплачивать за это 30 тысяч, мы не советуем. Мало того, более мощный процессор требует особого подхода к материнской плате, а значит тридцатью тысячами дело не ограничится. В то же время Ryzen 7 7700 обладает всем необходимым для массового геймера. Он быстрый, нетребовательный и раскроет потенциал даже более дорогих видеокарт, чем те, что участвуют в нашем тесте. Камень использует сокет АМ5, поэтому вам понадобится соответствующая материнская плата и оперативная память нового поколения, но об этом поговорим ниже.

Поскольку большая часть потенциальных покупателей не может себе позволить потратить на сборку игрового ПК полмиллиона рублей, то без разумного подхода не обойтись. Цена в любом случае окажется высокой, но в наших силах её немного снизить. Так, обратим внимание на материнскую плату Asus PRIME B650-PLUSОна построена на чипсете В650 и отлично впишется в нашу систему. Здесь есть все необходимые слоты, включая интерфейс PCIe 4.0. В большинстве случаев такой потенциал нам не пригодится, но энтузиасты обязательно захотят добавить немного денег к твердотельному накопителю. Asus PRIME B650-PLUS обладает потенциалом для разгона, но мы не советуем вам тратить время на такие глупости. В последние годы без системы жидкостного охлаждения выжать из комплектующих ничего не удаётся, а в лучшем случае прирост достигнет 5%.

Если есть время можно попытаться улучшить тайминги на оперативной памяти. G.skill Trident Z5 не обладает заоблачным потенциалом для таких задач, но при удачном стечении обстоятельств гарантирует прибавку указанных выше 5%. Важно помнить, что довольно часто такой бонус в играх может принести нулевую пользу, оказывая влияние только на некоторые сценарии. Именно поэтому именно конечный пользователь решает, есть ли вообще смысл тратить средства и время на разгон. Выбранная оперативная память из коробки выдаёт тактовую частоту 6000 МГц, ну а наша материнская плата поддерживает до 6400 МГц. У вас остаётся определённое пространство для экспериментов. Мы взяли сразу 32 Гб ОЗУ. При покупке мощного игрового компьютеру нужен некоторый запас мощности, а попытки экономить приведут к потерям в требовательных играх.

В случае, если вы не планируете шокировать своих знакомых красивыми цифрами в синтетических тестах, следует купить SSD Kingston NV2 Он поддерживает максимальную скорость чтения до 3500 Мб/с при записи до 2800 Мб/с. Опираясь на известные факты нужно признать, что даже такого количества для 99% сценариев достаточно. Актуальные игры и программы не умеют использовать потенциал быстрых твердотельных накопителей, поэтому наш SSD покажет максимальную скорость и не станет бутылочным горлышком системы. В то же время, на выбранной выше материнской плате имеется интерфейс PCIe 4.0, а значит при желании его потенциалом можно воспользоваться. Например, купить Samsung 990 PRO. Переплата небольшая, но, если всё время доплачивать, конечная сумма окажется намного выше. Этот твердотельный накопитель выдаёт скорость чтения до 7450 Мб/с, но разницу с указанным выше вы заметите только в синтетических тестах. Если хочется получить максимум из возможного за свои деньги, берите Samsung 990 PRO. Мы предлагаем покупать SSD ёмкостью 2 Тб, поскольку речь о новой сборке, где будут размещаться не только системные файлы и игры, но и фотографии, видео и другая полезная информация. Кстати, SSD Samsung 990 PRO обладает поразительным потенциалом, обещая 1200 Тб перезаписи данных. В теории это хватит на несколько десятилетий активного использования. У Kingston NV2 тот же объём памяти, но потенциал для перезаписи в 2 раза ниже.

Ну и самое время обратить внимание на видеокарты. GeForce RTX 5070 сегодня можно купить за 65 тысяч рублей. Большая часть доступных моделей дороже, но в нашем случае это не имеет решающего значения. Видеокарта NVIDIA показывает себя неплохо в 2К, успешно справляясь с 60 кадрами в секунду почти во всех играх. Если в будущем мощности этой видеокарты вам будет недостаточно, то всегда можно активировать технологию масштабирования. Она не идеальна, но в целом кажется зрелой, увеличивая количество кадров в секунду в 2 раза без заметного падения качества картинки. За GeForce RTX 5070 Ti придётся заплатить от 100 тысяч рублей, ну а назвать такую цену гуманной не поворачивается язык. Особенно важно, что обе видеокарты будут генерировать идентичную по качеству картинку, а разница в дополнительные 15-20% не сильно влияет на результат на экране. Очевидно, что GeForce RTX 5070 Ti ждёт более длительный жизненный цикл, поскольку у неё больше видеопамяти и внушительный запас мощности. Есть ли смысл за это доплачивать 35 тысяч рублей, решайте самостоятельно.

А вот с Radeon RX 9070 ХТ картина не такая очевидная. Купить эту видеокарту можно за 80 тысяч, но большая часть предложений стартует с 85 000 рублей. Это на 15-20 тысяч дешевле GeForce RTX 5070 Ti, но на большинстве глобальных рынков разница ещё выше. Тесты доказывают, что обе видеокарты примерно равны, ну а в Германии и многих другие странах именно Radeon RX 9070 ХТ стала бестселлером. Продажи её в несколько раз выше, чем у GeForce RTX 5070 Ti, а значит и мы рекомендуем к ней присмотреться. Обе видеокарты получили по 16 Гб видеопамяти и понравятся владельцам качественных мониторов с разрешением 2К. Что до Radeon RX 9070, то стоимость её вызывает разочарование. Проблема в том, что AMD изначально поставила на эту видеокарту высокий ценник, а в итоге она оказывается дороже GeForce RTX 5070. Спрос на Radeon RX 9070 на европейском рынке небольшой, ну а преимущества в скорости нет. Если помнить, что большая часть геймеров предпочитает видеокарты NVIDIA, то Radeon RX 9070 и вовсе кажется провальной. Пожалуй, пока производитель не начнёт её продавать на 15 тысяч рублей дешевле, ничего не изменится.

Без блока питания не обходится ни один компьютер. Мы предлагаем остановиться на Deepcool PK800D. Он обладает достаточной мощностью и подойдёт тем, кто не планирует приобретать видеокарту за 400 тысяч долларов. Флагманы последних поколений не только дорогие, но и нуждаются в особых материнских платах с блоками питания, ну а для нашей сборки 800 Вт – это даже много. Перед нами известный производитель, а поддержка стандарта энергосбережения 80+ Bronze свидетельствует о высоком качестве продукта.

Корпус вы можете выбрать самостоятельно. Большая часть системных блоков имеет незначительные отличия. Китайские производители давно научились копировать лучшие дизайны лидеров рынка, поэтому эргономика здесь на высоком уровне. Разница лишь в размере, но в нашей сборке нет массивных систем охлаждения и монструозных видеокарт. Powercase Mistral X4 Mesh LED точно справится, имея все нужные слоты для вывода данных и подключения дополнительного оборудования. На борту есть 4 кулера для отвода горячего воздуха. Если вы планируете купить другой блок питания, обязательно убедитесь в наличии системы охлаждения. Без неё видеокарта со временем начнёт перегреваться, что пагубно скажется на её работе и даже может привести к поломкам.

Давайте считать. Если взять минимальную сборку с твердотельным накопителем Kingston NV2 и видеокартой GeForce RTX 5070, то стоимость компьютера окажется равна 120 тысячам рублей. На самом деле на пару тысяч больше, но это уже детали. Вам понадобится кулер на процессор, придётся оплатить сборку, либо подключить комплектующие самостоятельно. В случае использования скоростного SSD Samsung 990 PRO и видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, цена достигнет 165 тысяч рублей. Согласитесь, что разница довольно существенная. Пожалуй, если вы готовы немного доплатить, надеясь получить максимально быстрый ПК за свои деньги, то можно взять базовый твердотельный накопитель и видеокарту Radeon RX 9070 ХТ. В этом случае стоимость сборки немного превысит 135 тысяч рублей. Учитывайте, что скоростные показатели в играх будет такими же, как и у сборки за 165 тысяч, ну а разница лишь в синтетических тестах и моральном наслаждении продукцией NVIDIA. Делайте выбор осознанно, ну а у нас на этом всё.

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