Многие эксперты констатируют, что за последние несколько поколений видеокарты перестали приносить стабильный прирост производительности, что привело к заметному влиянию на рынок видеоигр. В сети существуют сравнения блокбастеров за 10 и более лет. Авторы подобных материалов приходят к выводу, что с каждым новым поколением настольной графики графика прибавляла в качестве. Текстуры становились более детализированными, тогда как в определённый момент прогресс остановился. Кто-то пишет, что разработчики упираются в стену, ведь графика и без того впечатляет, тогда как многие уверены, что всё это дело рук NVIDIA, которая оказывают решающее значение на рынок видеоигр. Обратите внимание на график ниже.

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Несколько дней мы уже изучали его в одном из материалов, поэтому повторяться нет никакого смысла. Суть в том, что производители видеокарт делают всё для экономии, предпочитая не давать геймерам слишком большой потенциал. Поскольку наша тема касается линейки GeForce RTX хх70, то давайте взглянем на оранжевую линию. Как видите, GeForce RTX 2070 имела 53% ядер CUDA от флагманского графического чипа. Это среднее значение для данной линейки, позволяющее таким видеокартам обладать высокой производительностью, но не конкурировать с самыми быстрыми и дорогими решениями на рынке. Стремительное падение ключевого показателя произошло в рамках серии GeForce RTX 40, ну а недавно вышедшая GeForce RTX 5070 не может быть быстрой. Она получила всего 28% ядер CUDA от действующего ядра флагманского графического чипа, а всё это не могло пройти бесследно для рынка видеоигр.

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Сегодня мы остановимся на тестировании, проведённом на канале Testing Games. Автор сравнил всю линейку GeForce RTX начиная от серии GeForce RTX 20 до новой GeForce RTX 50. Как уже было сказано, внимание было сосредоточено на серии GeForce RTX хх70, ну а мы изуми результаты. Напомним, GeForce RTX 2070, а также все предыдущие видеокарты данной серии всегда обладали высокой производительностью и предназначались для продвинутых любителей видеоигр. Такие видеокарты получали длительный жизненный цикл, обладая высоким потенциалом по разумной стоимости. Что любопытно, цены на эти видеокарты не сильно изменились, а вот прежнего потенциала уже нет. В ходе тестирования удалось выяснить, что GeForce RTX 2070 примерно в 2 раза медленнее GeForce RTX 5070. Подобные результаты неподготовленному геймеру могут показаться значительными, но на самом деле это не так. Если вспомнить, что GeForce RTX 2070 появилась в продаже в середине 2018, а GeForce RTX 5070 стала доступна в апреле 2025, то между ними 7 лет и 3 полноценных поколения.

Долгое время видеокарты семейства GeForce хх70 в среднем прибавляли 50% между поколениями. Если взять в руки калькулятор, то можно прийти к интересным выводам. Так, если каждое последующее поколение становилось на 50% быстрее, то GeForce RTX 5070 должна была прибавить намного больше. Примем чистую производительность GeForce RTX 2070 за 100%. В таком случае уже GeForce RTX 4070 должна была стать в 2 раза быстрее, тогда как между GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 5070 разница достигала бы 3-кратного значения. В тестах ничего подобного нет, а значит указанное выше сокращения ядер CUDA действительно привело к не самым благоприятным последствиям. Если предположить, что NVIDIA и дальше будет следовать в рамках существующей парадигмы, то последствия окажутся ещё более опасными для рынка развлечений. Давайте считать дальше. Теоретическая GeForce RTX 6070 должна была бы стать в 4.5 раза быстрее GeForce RTX 2070, тогда как GeForce RTX 7070 – почти в 7 раз быстрее. В реальности, если наращивание скоростных показателей останется без изменений, то всё та же теоретическая GeForce RTX 7070 будет всего в 3-3.5 раза быстрее GeForce RTX 2070.

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Разница между теорией и практикой колоссальная, ну а всё это непременно приведёт к заметным последствиям для геймеров. Прежде всего графика в играх перестанет совершенствоваться. За последние 8 лет подвижки в графике почти отсутствуют, ну а если ничего не изменится, то мы станем свидетелями настоящего застоя. Можно было бы предположить, что вместо графики студии начнут ориентироваться на сюжет, но актуальные тенденции свидетельствуют об обратном. Разработчики все больше внимания уделяют интеграции в новинки дополнительных инструментов для выкачивания из геймеров денег, ну а происходящее становится трендом. Игры превращаются в одноруких бандитов, где упор делается исключительно на доходность, а в таких условиях места для новых идей и уникальных сюжетных линий не остаётся. Происходящее расстраивает, а многие эксперты указывают на сегмент игровых приставок. Якобы, именно здесь сосредоточены ключевые инновации. Проще говоря, если графика не совершенствуется в игровых консолях, то изменений не будет и на компьютерах. И вот здесь мы видим, что разработчики стараются максимально экономить.

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Например, PlayStation 5 устарела ещё до релиза. Удивительно, но технология масштабирования здесь появилась только в конце 2024 года и доступна исключительно на PlayStation 5 Pro. Цена этой консоли намного выше, чем может себе позволить потратить рядовой геймер, ну а сроки релиза PlayStation 6 откладываются. Ранее предполагалось, что игровая приставка следующего поколения выйдет в 2026 году. По крайней мере это бы укладывалось в привычные для Sony сроки. Вот только инсайдеры уверены, что продажи начнутся не раньше 2027 года. Таким образом между поколениями будет не 6, а целых 7 лет полноценного застоя. Если обратить внимание на не самые новые видеоигры, то можно и вовсе заметить, что между играми на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5 Pro разница не сильно заметна. Ну а это уже целых 10 лет без инноваций, ведь PlayStation 4 Pro начала продаваться в 2016. Но проблема не только в сроках. Всё те же инсайдеры намекают, что Sony уже определилась с начинкой игровой приставки следующего поколения. PlayStation 6 будет работать на неназванном чипе AMD. Массовое производство ещё не началось, но тестовые экземпляры уже доступны. Получается, что игровая приставка, которая только начнёт продаваться в 2027 году и получит жизненный цикл в 7 лет, имеет графическое ядро, актуальное на конец 2025 года.

А ведь PlayStation 6 будет продаваться 7 лет, превратившись в настоящий хлам к 2034 году. Очевидно, что с такой начинкой далеко не уехать, но всё это оптимистичный прогноз, ведь никто не знает, как будет развиваться полупроводниковая промышленность. Власти США тормозят прогресс пошлинами, пытаясь перетянуть одеяло на себя. Традиционные рынки разрушаются, ну а стоимость товаров становится только выше. Если обратить внимание на российский рынок, то негативная тенденция станет заметна невооружённым глазом. Возможно, после снятия санкций цены пойдут вниз, но сегодня всё крайне плохо. На прошлой неделе в прессе писали, что европейские магазины во Франции и Германии перестали испытывать дефицит GeForce RTX 5070. В результате купить такую видеокарту можно за рекомендованные 630 евро. В переводе на рубли выходит 60 тысяч, но дешевле 72 000 встретить GeForce RTX 5070 нам не удалось. На самом деле это самое выгодное предложение, тогда как большая часть аналогичных видеокарт на данном графическом чипе стартует с 80 тысяч рублей.

Ещё больше просят за GeForce RTX 5070 Ti. За видеокарту придётся заплатить 115 тысяч рублей, но в Европе она стоит от 830 евро. Это примерно 80 тысяч рублей, что сильно отличается от действующих в РФ предложений. GeForce RTX 5070 Ti трудно назвать идеальной видеокартой, ведь она стала жертвой экономии, не предлагая значительного роста между поколениями. Видеокарта намного быстрее той, что стоит в PlayStation 5 Pro, но геймерам от этого нет никакой пользы. Оптимизация новинок на ПК идёт туго, поскольку разработчики предпочитают не напрягаться, перенося весь груз проблем на начинку ПК. В итоге даже с GeForce RTX 5070 Ti нельзя получить картинку максимального качества в разрешении 4К с трассировкой лучей. А между тем кажется, что за 100 тысяч видеокарты должны быть мощными. Увы, но это не так.

Если обратить внимание на решения прошлых поколений, то выгодных предложений нет и здесь. За GeForce RTX 4070 Ti SUPER просят 100 000 рублей, ну а это слишком дорого, ведь видеокарта уступает GeForce RTX 5070 Ti в скорости и не поддерживает ключевые алгоритмы технологии масштабирования последнего поколения. Ну а поскольку без DLSS уже не обойтись, то потеря может оказаться слишком заметной. Логики в приобретении GeForce RTX 4070 Ti SUPER за 100 тысяч нет, но высокая стоимость фиксируется и в европейской рознице. Ничем не лучше обстоят дела и с GeForce RTX 4070 SUPER. Видеокарта дороже GeForce RTX 5070, ну а это просто абсурд. Согласимся, что разница между ними не превышает 7%, но, как уже было сказано, важны технологии, а DLSS 4 ощутимо лучше DLSS 3.

Даже GeForce RTX 4070, которая вышла несколько лет назад, всё ещё стоит дорого, достигая сумасшедших 800 евро за посредственную и давно устаревшую видеокарту. В таких условиях рекомендовать вам что-то стоящее сложно, ведь у рядовых геймеров нет выбора. Можно запастись терпением. Теоретически, видеокарты будут дешеветь, вот только за последние месяца GeForce RTX 4070 SUPER прибавили в цене, вступая в конфликт с законами рынка и здравого смысла.

На самом деле ничего хорошего не предлагает и AMD. Новая серия Radeon RX 9070 пришла в РФ ограниченным тиражом и сегодня отсутствует на прилавках магазинов. Можно было бы надеяться на скидки, но Radeon RX 7800 XT стоит 72 тысячи рублей. Лиза Су не хочет или не может поставить на рынок достаточно продукции. На самом деле, причины не так важны, ведь геймеры сталкиваются с реалиями рынка каждый день. Если нужна хорошая видеокарта, приходится платить, а ранее считавшаяся выгодной Radeon RX 7900 XT и вовсе разочаровывает. Напомним, за Radeon RX 9070 ХТ в США просят 600 долларов, тогда как в ЕС она стоит немногим ниже 700 евро. Это меньше 70 тысяч рублей, вот только менее скоростная Radeon RX 7900 XT продаётся за 100 тысяч. Когда геймеры получат передышку, сказать сложно. Цены растут, видеокарты становятся недоступны рядовым потребителям, ну а производительность увеличивается слишком медленно. В ретроспективе трёх поколения замедление кажется некритичным, но мы с вами рассмотрели, как политика Дженсена Хуанга повлияет на рынок настольной графики в будущем. Ждать прорывов не приходится, а значит нужно искать положительные моменты в каждом сегменте. Пожалуй, этим вопросом мы займёмся в одном из последующих материалов, поскольку статья и без того получилась большой.

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