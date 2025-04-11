В свободное время я иногда играю в видеоигры. Раньше времени на развлечения у меня было больше, но даже сейчас удаётся познакомиться с самыми интересными новинками. Приходиться тратиться на апгрейд компьютера, в котором ключевое место занимает видеокарта. Довольно долго проблемы с этим не было, поскольку можно было приобрести действительно мощное решение до 500 долларов. За последние 25 лет у меня было 5 флагманов и ещё 8 довольно неплохих графических чипов. GeForce GTX 1080 Ti я так и не купил, а виной всему майнеры, сделавшие эту видеокарту чрезвычайно дорогой. Но в данном случае не так важно, какие видеокарты у меня были, ведь проблема стоит остро, а на неё не так давно обратили внимание авторы канала Gamers Nexus.

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Написать об этом я хотел ещё на прошлой неделе, но в итоге руки дошли только сегодня. Прежде всего давайте познакомимся с графиком выше, отражающим критически важный показатель, определяющий быстродействие того или иного графического чипа. Можно бесконечно долго рассказывать о том, как важно большое количество видеопамяти. Рассуждать о суперскоростной GDDR7, а также переживать из-за узкой 192-битной шины у видеокарт за 800 долларов. Кто-то проводит тесты в синтетических приложениях, другие – пытаются найти золотую середину в актуальных играх. Всё активнее в ход идёт технология масштабирования, но суть лишь в том, сколько тот или иной графический чип получит ядер CUDA. К точным цифрам я вернусь немного ниже, а пока предлагаю рассмотреть сам график.

Авторы Gamers Nexus отмечают, что было время, когда самая быстрая потребительская видеокарта имела 100% ядер CUDA от флагманского графического чипа для профессионального сегмента. В разное время процент немного корректировался, но почти никогда не опускался ниже 90. Ну а GeForce RTX 3090 и вовсе вернулась к истокам, получив 98% от возможного потенциала. В последние два поколения мы видим, что цифра стремительно снижается, достигая 89%. Нельзя сказать, что этого мало, но самые неприятные открытия ещё впереди. Обратите внимание на серию GeForce RTX хх80 Ti/ SUPER. Если два поколения назад вышла топовая модель с невероятными 98% ядер CUDA от возможного, то GeForce RTX 4080 SUPER стала жалким подобием флагмана, имея всего 63% от полноценного GPU. Как я уже писал выше, именно количественный показатель определяет всё, а значит сильно урезанная видеокарта никак не может быть быстрой. Аналитики по всему миру рассуждают о том, что технологический прогресс упирается в законы физики. Может и так, но мы также видим искусственную манипуляцию со стороны NVIDIA. Ещё не так давно серия GeForce хх80 была флагманской, ну а сегодня она получает жалкие крохи и намеренно ослабляется, ведь это выгодно конечному производителю.

Ещё более критичной кажется ситуация с серией GeForce RTX хх70 и GeForce RTX хх70 Ti/ SUPER. Как видите, GeForce RTX 30 имела 56-59% от максимального количества ядер CUDA, тогда как новинки 2025 года получили всего 28-41%. Особенно печально выгляди GeForce RTX5070, которая кажется бедным родственником и явно не вытягивает свой статус. Если вы обратите внимание на график, то сможете убедиться в том, что долгое время столько ядер получала самая бюджетная серия GeForce хх50. Стоили такие видеокарты до 150-175 долларов и предлагали начальный уровень для самых простых задач. Что же, сегодня за GeForce RTX 5070 просят 620 евро, ну а в Россию видеокарта приехала за 95 тысяч рублей и дороже. Ну поскольку мы видим искусственное занижение скоростных показателей видеокарт, то один из самых мощных ударов пришёлся по массовому сегменту. GeForce RTX 2060 называют последней видеокартой, которая получила заметную прибавку по сравнению с прошлыми поколениями. Не случайно, ведь после этого количество ядер CUDA сильно снизилось. GeForce RTX 4060 похудела до 19%, а это ровно в 2 раза меньше, чем имели видеокарты данной серии на протяжение десятилетий. Очевидно, что GeForce RTX 4060 не может быть быстрой. Мне кажется чудом, что эта видеокарта быстрее GeForce RTX 2060, ведь она справляется с такой задачей, имея всего половину физических ядер.

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Нас обманывают, делая это открыто и совершенно без последствий. Заметьте, что количественные показатели видеокарт начали снижаться совсем недавно. Похоже, причина в том, что NVIDIA больше не зависит от геймеров. Если бы GeForce GTX 1080 Ti прибавила бы по сравнению с GeForce GTX 980 Ti всего 20%, то я почти уверен, что такую видеокарту разгромили бы эксперты и не стали бы покупать геймеры. Ну а сегодня Дженсен Хуанг отгружает графические ускорители крупным компаниям на десятки миллиардов долларов. Выше вы можете ознакомиться с не менее интересным графиком. Как видите, довольно долго стоимость суперфлагмана в каждой линейке не переваливала за 1000 долларов. На самом деле меньше, ведь серия GeForce хх80 считалась основной, а одна из лучших видеокарт в истории GeForce GTX 1080 Ti продавалась по 700-800 долларов. График показывает, что серия GeForce хх60 не подорожала, ну а перекачанная GeForce RTX 2060 SUPER не в счёт. А вот GeForce хх70 Ti стоит намного дороже аналогов прошлых поколений. Если ещё раз посмотреть на первый график, то можно выяснить, что с 68% от максимального количества ядер CUDA новая GeForce RTX 5070 Ti получила всего 28%, но стала на 250 долларов дороже. Увы, но агрессивная политика NVIDIA приобретает всё более яркую окраску.

Согласитесь, что довольно неприятно, когда тебя обманывают. Если вы вспомните смартфон, которым пользовались в начале 2017 года, а после сравните его с тем, что лежит на столе сегодня, то разница очевидна. Экраны стали качественнее, процессоры мощнее, камеры более продвинутыми, а потенциал выше. Небольшой гаджет превратился в настоящий карманный компьютер, а всё это произошло благодаря высокой конкуренции. Производители вынуждены прыгать выше головы, хотя подорожание заметно и здесь. И всё же, на фоне смартфонов сегмент графических чипов выглядит неуверенно. Поскольку AMD топчется на месте и явно не планирует ничего делать, то NVIDIA может себе позволить самые смелые эксперименты, продавая геймерам наполовину пустые кремниевые пластины по завышенным ценам. Ну а теперь обратимся к ключевой таблице, позволяющей увидеть точные цифры без процентов и других запутывающих данных. Таблицу делал ИИ, поскольку ничего подобного в структурированном виде я в сети не нашёл. Умный алгоритм неплохо справился, ну а мы обратимся только к сериям GeForce хх60 и GeForce хх70. Всё остальное вы можете изучить самостоятельно, а информация даёт пищу для размышления. Итак, GeForce RTX 2060 имела 1920 ядер CUDA, тога как GeForce RTX 3060 получила 3584 ядра. Совершенно внезапно GeForce RTX 4060 ограничилась 3072 ядрами, ну а это мало даже по меркам дядюшки Хуанга.

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Судя по утечкам, GeForce RTX 5060 получит 3840 ядер CUDA, что станет самым низким показателем за всю историю по сравнению с флагманским графическим чипом. Это меньше 20%, а значит ждать повышения быстродействия GeForce RTX 5060 не стоит. За видеокарту будут просить всё те же 300 долларов, но мы видим, как сильно массовый сегмент просел по сравнению с ранее вышедшими поколениями. Теоретически, GeForce RTX хх70 кажется более прокачанной, но это только первое впечатление. Смотрите, GeForce RTX 2080 Ti имела 4352 ядра CUDA, тогда как GeForce RTX 5090 получила 21 760 ядер. Вы удивитесь, но это ровно в 5 раз больше, а такое количество актуальному флагману удалось прибавить всего за несколько поколений. В то же время GeForce RTX 5070 довольствуется 6144 ядрами (ИИ данные по этой видеокарте не указал). Для понимания проблемы, GeForce RTX 4070 SUPER имела 7168 ядер, а на этом фоне серия GeForce RTX хх70 кажется бедным родственником. GeForce RTX 2070 имела 2304 ядра, а значит за то же количество поколений GeForce RTX 5070 прибавила в 2.6 раза в количественном плане. Именно так, ведь флагман за это время стал мощнее в 5 раза, а сегодня разрыв между GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5070 по чистой производительности просто колоссальный.

Вот и получается, что GeForce RTX 5070 с трудом годится для запуска игр в разрешении 2К. Если не включать трассировку лучей, то выжать из этой видеокарты 60 кадров в секунду в 2К на высоких настройках графики не получится. Это печально, но никакого выхода нет. Предложения ограничены, а реальная цена намного выше рекомендованной. Минимальным пропуском в мир 2К стала GeForce RTX 5080, но смотреть цены на неё вредно для нервной системы. Скорее всего, в ближайшие несколько лет лучше не станет, ну а там всё будет зависеть от успешности умных алгоритмов. Если инвестиции в ИИ начнут окупаться, то дела пойдут хуже. Аналитики полагают, что ничего подобного не произойдёт, но я бы не стал надеяться на отдалённые предсказания. Радует одно: технологии масштабирования стали эффективными и позволяет увеличить количество кадров в 2 раза с минимальными потерями в качестве картинки. Я не фанат DLSS, но могу сказать с полной уверенностью, что без этого алгоритма я бы не смог запускать все игры в 2К с трассировкой лучей. Данная технология становится всё более зрелой. Многие эксперты уверены, что в будущем NVIDIA продолжит позиционировать её в качестве альтернативы прироста физических показателей графического чипа. Из-за возросших аппетитов производителей чипов (TMSC), полупроводники стали дорогими. Получается, что подорожание видеокарт – это в каком-то роде вынужденная мера, а всё идёт к тому, что без снижения ядер CUDA стоимость актуальных графических чипов была бы ещё выше. Спорить с подобными утверждениями сложно, но нам с вами хотелось бы видеть более быстрые и менее дорогие видеокарты.