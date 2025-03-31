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Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить

Если вы сегодня находитесь в поиске, то самое время посмотреть в сторону Core i5-12400F
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Было время, когда процессоры каждый год прибавляли 20-30%, позволяя наращивать скоростные показатели не только за счёт количественных, но и качественных переменных. В этот период мы наблюдали освоение новых технологических норм, но в какой-то момент всё замедлилось. Изменения если и происходят, то заметить их почти невозможно, ведь без правильных тестов в идеальных условиях уже никак. Всё это сильно разочаровывает, но одновременно и открывает перед конечными пользователи новые перспективы. Давайте как следует разберёмся в озвученной выше проблеме и сделаем выводы.

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Итак, долгое время геймерам приходилось инвестировать в свой компьютер чуть ли не каждый год. Если забыть о замене видеокарты, то приходилось снижать настройки качества, ну а ключевым элементом системы оставался процессор. Эксперты рекомендовали менять камень каждые 3 года. Если этого не сделать, то даже мощные видеокарты теряли не меньше 50% производительности, а в результате геймерам приходилось покупать новый ПК каждые 3-4 года. Сегодня многие аналитики ругают Intel, AMD. Якобы, обе компании перестали совершать впечатляющие прорывы. Может и так, но в замедлении прогресса есть и свои плюсы. Ниже вы можете найти результаты тестирования, проведённого на канале RandomGaminginHD. Авторы взяли Ryzen 5 7400F и Core i5-12400F, а после прогнали оба процессора через актуальные игры. Результат может и не удивляет, но точно даёт пищу для размышлений. 

Предположим, вы собрали игровой компьютер в начале 2022 года, когда в продажу поступил Core i5-12400F. Камень тут же стал популярным, поскольку обладал отличными скоростными показателями, ощутимо превосходя аналоги прошлых лет. Core i5-12400F пользовался высоким спросом, но с тех пор прошло 3 года, а значит самое время понять, если смысл бежать в магазин за новым процессором. И вот здесь взгляд падает на Ryzen 5 7400F. Это недорогой камень, который позволяет собрать игровой компьютер без значительных инвестиций. Что же, если судить по результатам тестов, то владельцы Core i5-12400F могут спать спокойно. За более чем три года никакого прогресса в области процессоров нет. Бюджетные решения топчутся на месте, спасая кошельки любителей видеоигр. Перейдём к результатам. Больше данных вы можете найти в видео ниже. 

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Прежде всего порадуем фанатов AMD. Ryzen 5 7400F пусть и ненамного, но быстрее. Например, в Atomfall камень Intel отстал на 4%. Kingdom Come: Deliverance II старенький Core i5-12400F позади на 3%, тогда как в GTA V Enhanced Ryzen 7400F вырывается вперёд на целых 4%. В Cyberpunk 2077 разница составляет примерно 2%, ну а более заметное преимущество процессора AMD зафиксировано в Counter-Strike 2, где разрыв составляет 10%. Если учитывать, что количество кадров в этой игре намного выше трёх сотен, то визуально определить отличия не выйдет. Можно констатировать, что оба процессора примерно равны, но это ещё не все результаты тестов. Если внимательно присмотреться, то авторы использовали GeForec RTX 5070 Ti. Эта видеокарта стоит около 150 тысяч рублей и даже в европейской рознице встретить её дешевле 1000 евро проблематично. Если представить себе, что вместо мощной видеокарты последнего поколения представители RandomGaminginHD взяли бы решение за 35 тысяч, то разницу не удалось бы выявить даже в синтетических тестах. Ну а поскольку всё упирается в деньги, то самое время понять, как подобные выводы повлияют на конечного потребителя. 

Предположим, что вы сегодня подыскиваете себе игровой компьютер. Ваш старый уже ничего не тянет, но платить слишком много вы не готовы. Ryzen 5 7400F и Core i5-12400F почти идентичны, но это только на первый взгляд, ведь различия кроются в деталях. Так, если вы собираете новый ПК на базе процессора AMD, то придётся покупать материнскую плату с сокетом АМ5. Там нет поддержки старого образца оперативной памяти, ну а линейки ОЗУ DDR5 стоят примерно в 2 раза дороже народных DDR4. При этом материнская плата под Core i5-12400F дешевле на несколько тысяч, а всё это влияет на конечную стоимость компьютера. Даже если вы смотрите в сторону дорогих видеокарт уровня GeForec RTX 5070 Ti, то даже крошечной разницы между процессорами не заметите, ну а в случае, если вам достаточно потенциала GeForec RTX 4060, то тратить лишние 10-15 тысяч и вовсе нет никакой причины.  

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В теории, сокет АМ5 и Ryzen 5 7400F обладает большим потенциалом. Известно, что в 2026 году выйдет новая серия процессоров, которая также будет поддерживать данный сокет. Вот только никто не обещает, что прибавка окажется заметной. Не исключено, что новая серия продолжит топтаться на месте, а значит переплатив сегодня, никакого смысла в замене камня на более мощный не будет. Кроме того, оперативная память DDR5 заметно быстрее DDR4 только с использованием экстремальных тактовых частот, ну а бюджетные варианты по скоростным показателям почти не отличаются. Кстати, ранее в сети появлялись тесты, авторы которых выяснили, что зависимость актуальных игр от процессора сильно снизилась за последние 5 лет. Может показаться, что причина в деградации прогресса в области чипов, но проблема уходит намного глубже. 

Так, игровые приставки текущего поколения уже содержали устаревший процессор. PlayStation 5 Pro должна была улучшить эту переменную, но вместо этого разработчики сосредоточились на графической составляющей. В результате самая дорогая консоль, стоимость которой в Европе стартует с 800 евро, имеет крайне посредственный камень. Создатели игр вынуждены заниматься оптимизацией, ну а после выхода новинок на ПК они мало зависят от мощности процессора. Между камнем за 80 тысяч рублей и бюджетным решением за 15 тысяч разница почти стирается, ну а всё это выгодно конечному потребителю. С точки зрения прогресса нам бы хотелось видеть нечто иное, но реальность расставляет свои приоритеты. Сегодня нет никакого смысла брать дорогой процессор, как нет смысла переплачивать за актуальный сокет и продвинутую DDR5. Если у вас есть лишние 20-30 тысяч, то просто купите хорошую видеокарту. В этом случае вы получите заметную прибавку к скорости, тогда как производительный процессор вынудит вас выбрать прокачанную материнскую плату и мощный блок питания, без которого добиться стабильной работы системы не получится. 

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процессоры тесты core i5-12400f ryzen 5 7400f
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