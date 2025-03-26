Многие геймеры сегодня задаются сегодня одним и тем же вопросом: где найти 100 тысяч рублей, чтобы купить нормальную видеокарту? Приходится признать, что цены на новинки остаются слишком высокими. Даже на американском рынке, где традиционно встречаются выгодные предложения, переплата достигает 30-50%. В Европе, где действуют дополнительные наценки, стоимость графики нового поколения превышает рекомендованную как минимум на 50%, ну а российским геймерам остаётся только надеяться на лучшее. Если бегло пробежаться по нескольким магазинам электроники, то в глаза бросаются ценники, ставящие в тупик даже состоятельных геймеров. Например, GeForce RTX 5070 стартует со 100 тысяч рублей. А ведь речь идёт о видеокарте, рекомендованная стоимость которой в США равна 550 долларам.

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Несмотря на то, что новинки AMD были выпущены в большом количестве, видеокарт всем не хватило. На отечественных прилавках Radeon RX 9070 предлагается за те же 100 тысяч рублей, что и указанная выше GeForce RTX 5070, ну а стоимость более мощных решений, по типу GeForce RTX 5080 поражает воображение. В зарубежной прессе пишут, что флагман NVIDIA становится всё более доступным. Якобы, если ещё месяц назад купить GeForce RTX 5090 дешевле 5000 было проблематично, то сегодня на крупных площадках самая быстрая видеокарты на планете встречается до 4000 долларов. Неясно, как эксперты умудряются умещать сумму в 4000 долларов со словом «доступно» в одном предложении. На самом деле такие деньги есть всего у нескольких процентов любителей видеоигр, тогда как большая часть с грустью смотрит на происходящий беспорядок. Может показаться, что хороших вариантов нет. На фоне этого нам предлагают запастись терпением. Якобы, к осени видеокарты точно подешевеют, ну а там каждый желающий сможет приобрести GeForce RTX 5070 по близкой к европейской рекомендованной стоимости. Именно так. Когда вы в следующий раз попытаетесь сравнивать российские ценники с рекомендациями для США, было бы неплохо учитывать особенности налоговой и таможенной политики.

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В США цифры меньше, тогда как российский рынок больше соответствует немецкому, а значит нужно ориентироваться не на 550 долларов, а на 620-650 евро. Несомненно, что к осени в продажу поступят менее дорогие видеокарты, вот только поиграть хотелось бы уже сегодня. Если вы находитесь на распутье, то самое время вспомнить о полезных технологиях, позволяющих вдохнуть жизнь в не самые дорогие видеокарты. Сегодня мы изучим результаты тестирования, проведённого на канале PC Support & Gaming Test. Авторы взяли GeForce RTX 3050, а после прогнали её через целый ряд популярных игр. Вышло интересно, ведь благодаря использованию DLSS старая видеокарта смогла в большинстве игр продемонстрировать уверенные 60 кадров в секунду. Ниже и выше вы можете увидеть несколько скриншотов, доказывающие правомерность сделанных выше утверждений.

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Итак, речь идёт о технологии масштабирования, которая становится всё более популярной. Согласно заявлениям представителей NVIDIA, чуть ли не 90% всех владельцев соответствующих видеокарт используют DLSS. Подтвердить или опровергнуть такие цифры нет никакой возможности, но в данном случае это и не требуется. Причина в том, что технология считается зрелой и предлагает больше плюсов, чем содержит минусов. Начнём с плохого: без искажения текстур не обойтись. В некоторых играх влияние умного алгоритма заметно больше, а в результате картинка становится размытой, а особенно это влияет на находящихся в отдалении персонажей и игровой ландшафт. Достаточно остановиться и оглядеться, ведь проблема видна невооружённым взглядом. К счастью, для этого вам действительно придётся всматриваться в экран, что делает крайне небольшое количество геймеров.

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Чаще всего времени на такие глупости нет, хотя нет и возможности. В РПГ приходится отбиваться от подступающих со всех сторон противников. В гонках нужна высокая концентрация, ведь любой неверный шаг приводит к проигрышу. В шутерах вообще не до раздумий, поскольку пули летят со всех сторон, а попытки изучать текстуры не закончатся ничем хорошим. Вот и получается, что негативное влияние технологии масштабирования проходит мимо большей части любителей видеоигр. Ну а самое важно, что нужно знать о DLSS: она увеличивает количество кадров в секунду в 2 раза. Согласно указанным выше тестам, непримечательная GeForce RTX 3050 способна на настоящие чудеса. Задумайтесь, ведь стоит такая видеокарта недорого, позволяя запускать требовательные новинки с минимальными компромиссами. Согласитесь, что это лучше, чем ждать до осени, либо платить здесь и сейчас в 2 раза больше денег. Кстати, для тех, кому такой видеокарты покажется мало, в наличии GeForce RTX 4060. Благодаря всё то же технологии масштабирования она прекрасно справляется с любыми игровыми сценариями. Стоит такое удовольствие 36 тысяч рублей и дороже.

Здесь нужно выбирать. С GeForce RTX 3050 вы получите стабильную картинку и почти везде 60 кадров в секунду на высоких настройках графики в разрешении 1080р. GeForce RTX 4060 выдаёт больше кадров в секунду и подойдёт тем, кто планирует приобрести видеокарту на длительный срок. Если предположить, что вам нужно временное решение, которое позволит пересидеть кризис, то GeForce RTX 3050 действительно выгоднее, так как требует минимальных инвестиций. Никто не сказал, что вы не можете себе оставить GeForce RTX 3050, ведь она даже спустя год будет показывать себя в играх неплохо. Авторы указанного выше теста не стали использовать дорогие комплектующие, взяв за основу процессор Core i5-12400F. Если вы сегодня не только ищите видеокарту, но и планируете приобрести полноценный системный блок, то такой камень можно рекомендовать для рядовых пользователей. В качестве альтернативы доступен Ryzen 5 5600X. Материнские платы под него стоят копейки, а сам он вытянет даже мощную видеокарту. В качестве минуса называется отсутствие поддержки нового сокета АМ5. Увы, время идёт, а усилить систему с Ryzen 5 5600X без замены материнской платы и оперативной памяти в будущем не выйдет.

На самом деле это проблема более состоятельных геймеров, которые смотрят в сторону видеокарт за 100 тысяч рублей. Рядовые любители видеоигр довольствуются народным 1080р, ну а GeForce RTX 3050 + Ryzen 5 5600X – это идеальный вариант даже в 2025 году. Что до материнской платы, то вы можете присмотреться к ASRock B450M-HDV R4.0. Решение не примечательно, но в данном случае задумайтесь о том, для чего вам вообще нужна материнская плата? Если требуется просто разместить на ней остальные комплектующие, то разницы вообще никакой нет. Пожалуй, более дорогие решения интересны тем, кто разгоняет процессоры и оперативную память, но даже среди наших читателей таких пользователей встречается крайне мало. В итоге всё упирается в цену, ну а ASRock B450M-HDV R4.0 подходит для сборки недорогого ПК, никак не ограничивая его потенциал.

Для полного счастья не хватает оперативной памяти и твердотельного накопителя. Тесты доказывают, что в разрешении 1080р почти никогда не требуется больше 16 Гб ОЗУ. В реальной жизни всё может быть иначе. Причина в том, что спустя годы работы операционная система уже не будет способна обеспечить максимальную эффективность. Ну а если на ПК встречаются вирусы и вредоносное ПО, то всё станет намного хуже. Кроме того, пользователь может запустить одновременно с игрой несколько других программ, включая браузер, ну а в итоге без 32 Гб оперативной памяти даже на бюджетном компьютере не обойтись. Берём две линейки по 16 Гб G.Skill Aegis, которые полностью соответствуют нашим требованиям. К рекомендациям относительно выбора SSD подходите с разумной долей критики. Причина в том, что требования у геймеров сильно разнятся, как различаются и возможности. Например, у вас в наличии может быть жёсткий диск, на котором доступно 4 Тб свободного места. В этом случае твердотельный накопитель нужен только для игр, а значит можно обойтись решением на 1 Тб. Мы предлагаем SSD ёмкостью 2 Тб, стоимость которого выше. Kingston SNV2S/2000G идеален для игр. Если сравнивать его с более продвинутыми решениями, то чистая скорость там в 4 раза выше. Вот только немногие знают, что красивые цифры заметны только в тестах. В играх разницы нет никакой, ну а благодаря разумной экономии можно собрать неплохой системный блок даже сегодня.

Инсайдеры никак не могут решать, когда же дефицит видеокарт актуального поколения начнёт отступать. Похоже, случится это только тогда, когда отмашку даст Дженсен Хуанг. AMD не способна решить эту проблему, поскольку большую часть мощностей направляет на другие сегменты. Ну а NVIDIA выгоден дефицит, порождающий высокий спрос. Дорогие видеокарты приносят огромные доходы, но мы с вами убедились в том, что решение есть. Оно не идеальное и требует компромисса. Прежде всего нужно убедить себя, что DLSS – это не вселенское зло и не плод заговора технологических гигантов. Технология масштабирования работает, позволяя вдохнуть жизнь в старые видеокарты. Если вам нужен недорогой игровой ПК здесь и сейчас, то выбор очевиден. GeForce RTX 3050 решает все проблемы в 1080р. Ну а если не хочется тратить на GeForce RTX 5070 Ti немалые 150 тысяч рублей, то с GeForce RTX 3050 можно пересидеть кризис. К середине осени видеокарты нового поколения подешевеют, но умные алгоритмы уже сегодня позволяют выйти из режима ожидания, наслаждаясь новинками с минимальными инвестициями в комплектующие.

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