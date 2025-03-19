Если вы обратите внимание на актуальные видеокарты последних поколений, то сможете заметить любопытную тенденцию. Так, NVIDIA явно экономит количество видеопамяти, предпочитая ограничивать жизненный цикл своей продукции. Например, GeForce RTX 4060 Ti имеет всего 8 Гб памяти, хотя и была создана для покорения блокбастеров в разрешении 2К. Сегодня такая видеокарта подходит исключительно для народного разрешения и вынудит своих владельцев отправиться в магазин за новинкой уже совсем скоро. Стоит признать, что многие зависит от того, какие игры вам нравятся, но требования растут, а количество памяти в сегменте до 500 долларов остаётся неизменным. Всё ещё печальнее в мобильном сегменте. Здесь даже GeForce RTX 5070, которая считается довольно мощной, получит только 8 Гб видеопамяти. А между тем ноутбуки с такой видеокартой будут стоить 2000 долларов и выше. Получается, что купивший такое устройство геймер сразу же столкнётся с неприятными последствиями экономии со стороны NVIDIA.

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Запускать игры в 2К на высоких настройках графики не получится, а в итоге дорогостоящий ноутбук устареет ещё до того, как окажется на прилавке магазина. Это же относится и к настольным видеокартам, а многие эксперты рекомендуют думать перед покупкой. Если обратиться к материалу авторов PC Games Hardware, то становится ясно, что падение фрамрейта – это не выдуманная проблема. Причина в том, что актуальные игры остро нуждаются в большом объёме памяти, ну а новинки последних лет легко проглатывают больше 10 Гб скоростной видеопамяти. Тесты однозначны и были не раз подтверждены другими экспертами. А между тем, если обратить внимание на статистику Steam, то вырисовывается любопытная картина. Смотрите, почти 75% всех геймеров имеют на руках видеокарты, количество памяти в которых меньше или равно 8 Гб. Особенно настораживает, что 25% владеют видеокартами, количество памяти на которых меньше или равно 4 Гб, ну а это не хватит даже для многих популярных шутеров. Таким геймерам остаётся только запускать нетребовательную классику, а также проекты от небольших студий, где графика соответствует началу 2000-го года.

Только 25% всех геймеров имеют достаточное количество памяти на видеокарте, но и здесь не всё так просто. Как уже было сказано выше, требования постоянно растут, а значит многие геймеры владеют устаревшими видеокартами, объём памяти которых не способен решить проблемы слабого графического чипа. Можно было бы порекомендовать любителям видеоигр отправиться в магазин за новинкой, но на рынке зверствует дефицит предложений. Купить видеокарту нового поколения можно только в том случае, если вы готовы переплатить за неё ровно в 2 раза, ну а видеокарты из без того слишком дорогие. Похоже, остаётся только прибегнуть к запуску технологии масштабирования, ведь сегодня владельцам не самых продвинутых видеокарт без помощи умных алгоритмов уже не обойтись. Ниже приведены результаты тестирования, проведённого авторами PC Games Hardware. Эксперты попытались изучить картинку после запуска FSR и DLSS, представив выводы в рамках наиболее свежих версий каждый из этих технологий.

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Посмотреть ролик вы можете ниже, ну а мы коснёмся только самих результатов. Прежде всего эксперты признают, что в рамках FSR 4 AMD проделала большую работу. Количество артефактов снизилось, а качество изображения стало выше. DLSS 4 при пристальном рассмотрении выглядит более впечатляюще, но прийти к таким выводам непросто. Понадобится монитор с высоким разрешением, а также масса времени для анализа. Большая часть сцен с генерацией кадров удаётся обеим технологиями неплохо, а в итоге приходится буквально искать проблемы на экране. Это хорошая новость, ведь благодаря FSR и DLSS количество кадров в секунду увеличивается в несколько раз. Владельцы видеокарт NVIDIA оказываются в лучшем положении, поскольку DLSS 4 уже поддерживает около 100 игр. Произошло это из-за преемственности технологий. Фактически, DLSS 4 была внедрена почти во все игры, где уже до этого работала DLSS 3. А вот с FSR 4 не всё так просто. Из-за использования нового алгоритма полная совместимость невозможна, а представители красной команды обещают внедрить умный алгоритм четвёртого поколения в 100 игр к концу 2025 года. Хорошая новость заключается в том, что почти все новинки изначально поддерживают обе технологии, а примечательным можно считать низкое влияние технологий масштабирования на задержку в генерации изображения.

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Тесты проводились на разных видеокартах и показывают эффективность работы технологии масштабирования прошлого поколения. Серая полоса – это запуск игры без FSR. Средняя полоса соответствует автоматическим настройкам с ориентировкой на качество. Как видите, в этом случае фрамрейт заметно вырос, тогда как задержка всё ещё остаётся низкой. Нижняя полоска актуальна в том случае, если вы запускаете не только технологию масштабирования, но и фирменные алгоритмы снижения задержки. Как видите, количество кадров остаётся высоким, а задержка заметно снижается. Всё это актуально на прошлом поколении видеокарт AMD и работает ещё более эффективно с настольной графикой новой серии. К сожалению, технологии масштабирования имеют свои минусы. Если внимательно смотреть на детали, то картинка после запуска FSR 4 или DLSS 4 кажется немного разочаровывающей. Что бы там не писали маркетологи, но убрать все проблемы пока не удалось никому. Особенно артефакты заметны на огромных мониторах после перехода на 4К. К счастью, всё это проблема владельцев видеокарт за 100 тысяч рублей, тогда как обычные геймеры могут комфортно запускать игры в 2К даже с видеокартой, имеющей всего 8 Гб памяти. Технологии масштабирования позволяют увеличить жизненный цикл видеокарты, а сегодня это единственная возможность, позволяющая противостоять жадности производителей.



