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Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4

Мы уже видели впечатляющие возможности DLSS 4, ну а противостояние на этот раз развернётся не только в области чистой производительности, но и в сегменте умных алгоритмом масштабирования
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28 февраля состоится презентация AMD, в рамках которой будет представлено следующее поколение настольной графики. Анонс сильно затянулся, а о причинах можно только догадываться. Некоторые инсайдеры полагают, что всё дело в попытке предугадать действия NVIDIA. Сегодня в продаже находятся только три наиболее дорогих видеокарты зелёного лагеря, тогда как в текущем поколении AMD не намерена участвовать в гонке за лидерство. Вместо этого было решено сосредоточить усилия на решениях среднего и средневысокого ценовых сегментов, что позволит вернуть часть утерянной рыночной доли. Ну а поскольку анонса GeForce RTX 5070 всё ещё не было, то Лиза Су предпочла оттянуть демонстрацию Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. 

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О производительности видеокарт AMD ходит множество слухов, но недавно в сеть попали правдоподобные результаты. Инсайдеры утверждают, что речь идёт о таблицах, которые станут частью официальной презентации, ну а сведения действительно выглядят реалистично. Познакомиться с данными вы можете по ссылке, ну а мы отметим несколько странных моментов. Прежде всего неясно, почему в тестах нет сравнения с продукцией NVIDIA. Radeon RX 9070 XT напрямую сравнивают с Radeon RX 7900 GRE, ну а последняя получила плохое распространение на глобальном рынке и не известна даже фанатам тётушки Су. В итоге без помощи экспертов выявить реальную производительность новинок сложно, а значит не исключены ошибки и неверные выводы. Эксперты уже рассмотрели тесты и пришли к выводам, что Radeon RX 9070 XT по своим скоростным характеристикам окажется примерно равна GeForce RTX 5070 Ti. Не исключено, что видеокарта AMD будет немного быстрее или медленнее конкурентки, но в данном случае такие мелочи не важны. 

Что до Radeon RX 9070, то она сможет конкурировать с GeForce RTX 5070, но проблема ещё и в том, что видеокарта NVIDIA всё ещё не поступила в продажу. Оценить её быстродействие невозможно, а самый главный вопрос, который сегодня волнует экспертов: какой будет стоимость видеокарт AMD. Ранее на Reddit даже были опубликованы слайды, отсылающие к магазину BestBuy. Якобы, речь идёт об официальной рекомендованной стоимости в 739 долларов для Radeon RX 9070 XT, но данные сразу же исчезли из свободного доступа. Также эксперты обращают внимание на ранее озвученные заявления представителей красной команды. Там утверждали, что намерены сделать ставку на массовость. Ну а если учитывать, что 85% геймеров приобретают видеокарты до 700 долларов, то ставить такую высокую стоимость нет никакого смысла. Эталонная GeForce RTX 5070 Ti должна продаваться за 750 долларов, но из-за высокого спроса и дефицита предложения видеокарту вообще невозможно встретить в рознице. 

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Если предположить, что GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT будут равны по скоростным характеристикам, то подавляющее большинство геймеров всё равно выберет первую. Причина в имидже, ведь доверия к продукции зелёного лагеря больше. Это значит, что потребуется не только высокая скорость, но и грамотная ценовая политика. За 740 долларов Radeon RX 9070 XT не будет вообще никому интересна, а в целом в данном сегменте продукция AMD обычно стоит до 600 долларов. Не исключено, что и в этот раз за Radeon RX 9070 XT попросят столько же, а в таком случае шансы у красных остаются. Что до Radeon RX 9070, то с этой видеокартой всё сложнее. Как уже отмечалось, мы не знаем реальное быстродействие GeForce RTX 5070, но точно осведомлены о том, что она будет продаваться за 550 долларов. Таким образом, если Radeon RX 9070 предложит аналогичную производительность, то цена в любом случае должна быть ниже. Сомнительно, что даже 50 долларов привлекут потенциальных покупателей, ну а дешевле 500 долларов Radeon RX 9070 точно не будет. Можно предположить, что AMD планирует привлечь покупателей за счёт большего количества видеопамяти. Как показывает реальная статистика продаж, такая переменная вообще не влияет на спрос, ведь в портфолио красной команды достаточно более выгодных предложений с 12 Гб и 16 Гб видеопамяти, которые не востребованы среди геймеров. 

Ну а пока нет точных данных, эксперты спорят о деталях. Важным аспектом, способным оказать решающее влияние на спрос в сегменте до 700 долларов, считается потенциал технологии масштабирования AMD четвёртого поколения. Если FSR 4 окажется не хуже DLSS 4, то шансы у красных есть. В то же время мы помним, что инженеры NVIDIA совершили настоящий прорыв, позволяя увеличить количество кадров в секунду в 3-4 раза без заметных визуальных потерь. Ключевые тесты проходят без технологий масштабирования, но геймеры всё чаще используют умные алгоритмы, а значит FSR и DLSS имеют важное значение. Ну и будет нелишним вспомнить, что сегодня руками Дженсена Хуанга был сформирован искусственный дефицит видеокарт. Решения нового поколения не доступны на глобальных рынках. Купить GeForce RTX 5090 вообще нельзя. GeForce RTX 5080 можно встретить с двойной наценкой, ну а GeForce RTX 5070 Ti исчезла с прилавков за считанные часы. Такая же судьба ожидает и GeForce RTX 5070, ну а нам остаётся надеяться на то, что серия Radeon RX 9070 окажется массовой. 

Если вспомнить последние релизы AMD, то возникает острое ощущение безысходности. Лиза Су не стремится к паритету с Дженсеном Хуангом на игровом рынке, ну а в итоге даже если Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 окажутся немного быстрее и слегка дешевле прямых конкуренток, никакого влияния на рынок это не окажет. Нужна низкая стоимость, высокая скорость и большое количество предложений. Увы, но уже давно AMD не делала ничего подобного. Утечки свидетельствуют о том, что на этот раз красные продолжат плестись в хвосте, а реальное положение может оказаться ещё хуже. Сегодня в портфолио AMD хотя бы есть видеокарты за 250-400 долларов, ну а следующее поколение настольной графики ничего подобного не предполагает. Инсайдеры пишут, что рано или поздно в продажу поступят Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 9060, но в сети нет даже приблизительных утечек на эту тему. 

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Теги

видеокарты технологии dlss fsr radeon rx 9070 xt
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