28 февраля состоится релиз настольной графики следующего поколения AMD. Ожидается появление двух графических чипов: Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. Характеристики давно известны, но анонс сильно задержался. Эксперты и геймеры спорят о причинах, пытаясь понять долговременную стратегию Лизы Су. Вполне возможно, что всё водится к желанию прощупать конкурента. Несмотря на то, что NVIDIA занимает большую часть рынка, руководство AMD не теряет надежды вернуть себе часть потерянных позиций. В связи с этим в 2025 году нас ждёт резкая смена парадигмы. Так, если в последние несколько поколений инженеры AMD старались не отставать от главного конкурента в области высокопроизводительных решений, то на этот раз сегмент флагманских видеокарт будет отдан на откуп Дженсена Хуанга. Отмечается, что планов по расширению присутствия здесь у Лизы Су нет, а сама она намерена сильно потеснить своего племянника в наиболее массовом сегменте.

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Radeon RX 9070 XT точно не будет бюджетной, но конечную цену видеокарты пока назвать сложно. Многое будет зависеть от её производительности, ну а вчера подоспели любопытные результаты, позволяющие сделать важные выводы. Сообщается, что опубликованные данные взяты из официальных слайдов, которые покажут прессе 28 февраля, хотя участвующие в сравнения видеокарты вызывают вопросы. Так, Radeon RX 9070 XT по непонятной причине сравнивают с Radeon RX 7900 GRE. Многие наши читатели никогда не слышали о такой видеокарте, поскольку она активно продавалась в нескольких странах и была плохо представлена на российском рынке. По характеристикам она занимает место между Radeon RX 7800 ХТ и Radeon RX 7900 ХТ, предлагая 16 Гб видеопамяти на 256-битной шине. Находящиеся в свободном доступе тесты свидетельствуют о том, что Radeon RX 7900 GRE серьёзно уступает старшему графическому чипу, а логика в покупке такой видеокарты есть только при наличии выгодной стоимости. Так вот, Radeon RX 9070 XT в разрешениях 2К и 4К будет примерно на 40% быстрее Radeon RX 7900 GRE. Проблема в том, что новая видеокарта AMD будет соревноваться не с Radeon RX 7900 GRE, вот только GeForce RTX 5070 Ti в сравнительной таблице по непонятной причине нет. Графический чип доступен на глобальном рынке, но не попал в руки инженеров AMD. Ниже можно найти старые сравнительные тесты. Новые тесты указаны через один абзац.

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Вполне возможно, что мы видим результаты старых тестов, ну а определить разницу между Radeon RX 9070 ХТ и GeForce RTX 5070 Ti не очень сложно. Если учитывать, что новая видеокарта NVIDIA примерно на 20% быстрее Radeon RX 7900 ХТ и на 40% быстрее Radeon RX 7900 GRE, то в тестах с классической растеризацией Radeon RX 9070 ХТ и GeForce RTX 5070 Ti окажутся примерно равны. Важно помнить, что мы видели реальные игровые тесты GeForce RTX 5070 Ti, тогда как Radeon RX 9070 ХТ появилась в инсайдерских утечках. Больше результатов вы можете увидеть ниже, ну а мы обратимся к Radeon RX 9070. Видеокарта должна появиться на прилавках магазинов в марте, предлагая разумное соотношение между ценой и производительностью. Согласно всё тем же указанным выше тестам, Radeon RX 9070 на 20% обходит Radeon RX 7900 GRE, а значит станет конкуренткой для GeForce RTX 5070. Продажи видеокарты NVIDIA должны начаться в ближайшие недели, ну а в данном случае победителя определит удачное сочетание целого ряда факторов.

Прежде всего важна не только скорость, но и цена. Если тесты максимально близки к реальности, то AMD готовит серьёзный прорыв, обеспечивая высокую скорость даже в разрешении 4К. Серия Radeon RX х700 (в новом поколении было решено перетасовать цифры на хх70) всегда стоила до 600 долларов. Если на этот раз ничего не изменится, то за Radeon RX 9070 XT также будут просить 600 долларов. В таком случае имея равную с GeForce RTX 5070 Ti производительность, видеокарта AMD сможет эффектно выделяться на фоне конкурентки (750 долларов). Не стоит забывать, что есть несколько сценариев, в рамках которых запускаются видеоигры. Например, кроме привычного рендеринга существует ещё и трассировка лучей. Если ничего не изменится, то здесь догнать GeForce RTX 5070 Ti не удастся, ну а это может нанести по позициям красных сокрушительный удар. Инженерам AMD нужно настоящее чудо, ну а после многочисленных провалов от этих ребят уже никто ничего не ждёт. Ну и финальный раунд будет проходить с использованием технологий масштабирования. Подобные алгоритмы становятся всё более массовыми, а для понимания проблемы мы советуем изучить результаты тестов на эту тему.

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Как видите, GeForce RTX 5070 Ti в разрешении 4К на самых высоких настройках графики с трассировкой лучей и активной DLSS 4.0 оказывается намного быстрее Radeon RX 7900 ХТХ. Даже с учётом генерации всего одного кадра умный алгоритм NVIDIA четвёртого поколения выглядит заметно эффективнее. Обращайте внимание на вторую строчку по каждой видеокарте. Ну а если вы задействуете весь потенциал DLSS 4.0, то результат и вовсе ошеломляет, ведь в таком случае разница между GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 7900 ХТХ превышает 4 раза. Не все геймеры станут выкручивать DLSS 4.0 на максимум, но блогеры точно опубликуют разгромные результаты. Инсайдеры пишут, что AMD серьёзно усовершенствовала FSR, но сможет ли эта технологии тягаться с агрессивными алгоритмами от дядюшки Хуанга, остаётся только догадываться. На самом деле существует ещё одна переменная, учитывать которую крайне важно. Речь идёт о доступности в рознице. Известно, что новая серия NVIDIA столкнулась с острым дефицитом. В теории, если AMD предложит достойную альтернативу, но обеспечит наличие видеокарт в магазинах, то спрос не заставит себя долго ждать. Вот только в такой сценарий верится с трудом.

В последние два поколения настольной графики Лиза Су уже могла продемонстрировать достойную конкуренцию, но всегда находила причину отступить назад. Скорее всего, если Radeon RX 9070 XT и будет быстрой в обычных сценариях, то покажет себя плохо в трассировке лучей и технологии масштабирования. Ну или видеокарты закончатся не начавшись, не говоря уже о ценовых экспериментах AMD. Radeon RX 9070 внушает скромный оптимизм, а инсайдеры публикуют противоречивые данные. Сегодня именно NVIDIA задаёт тон рынку, ну а конкуренты подбирают упавшие крохи. Добавим, что шансы были и у Intel. В конце прошлого года начались продажи видеокарты Arc B580, вот только количество доступных моделей в российской рознице равно нулю. Видеокарт почти нет в США, хотя по соотношению цена-производительность Arc B580 легко превосходит GeForce RTX 4060. В чём причина нехватки этого графического чипа на рынке, остаётся только догадываться, но именно такая нерешительность и не способность к реальной конкуренции привела сегмент настольной графики к упадку.