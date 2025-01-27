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Bublik1
Несмотря на то, что GeForce RTX 5090 будет стоит от $2000, производители получат низкую прибыль
Все деньги себе забирает NVIDIA, из-за чего моделей с пометкой MSRP в текущем поколении может и не быть

GeForce RTX 5090 поступит в продажу 30 января и станет самой быстрой видеокартой на рынке. На этот раз увеличение производительности стоило NVIDIA больших усилий, о чём пишут уже изучившие новый флагман эксперты. Так, размер графического чипа на 25% больше, чем был у GeForce RTX 4090, что неминуемо сказалось на тепловыделении. В тестах выяснилось, что небольшой разгон поднимает TDP до 600 Вт, ну а это ощутимо выше, чем требуется флагману текущего поколения. GeForce RTX 5090 больше, прожорливее и дороже. На старте за новинку будут просить 2000 долларов, но в реальности встретить её по такой цене будет невозможно, о чём пишет целый ряд инсайдеров. Отмечается, что в продажу попадёт небольшое количество GeForce RTX 5090, ну а это приведёт к формированию дефицита и поднимет стоимость до очередного рекорда. 

При этом знакомые с ситуацией специалисты отмечают, что проблема гораздо серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. В теории, GeForce RTX 5090 создана для игр, вот только в игровых сценариях она прибавила до 20% в разрешении 2К и до 25% в 4К. Если задействовать трассировку лучей, то рост быстродействия в самых агрессивных сценариях достигает 32%, ну а это намного меньше, чем можно было ожидать от флагмана. Выбора у энтузиастов всё равно нет, но видеокарта интересна не только любителям видеоигр. Даже GeForce RTX 4090 пользовалась высоким спросом у компаний, занимающихся обучением ИИ, ну а GeForce RTX 5090 здесь в два раза превосходит предшественницу. Бытует мнение, что первые партии будут раскуплены за считанные дни, а основными потребителями станут разработчики и пользователи нейросетей. Гадать о том, сколько флагман следующего поколения будет стоить в России бесполезно, ведь даже текущая цена в 2 раза выше рекомендованной. И всё же, ещё недавно существовали определённые правила, соблюдать которые никто сегодня не намерен. 

По данным инсайдеров, сложившаяся ситуация свидетельствует о намерении партнёров NVIDIA заработать на GeForce RTX 5090 максимум за счёт особенностей продвижения. Оказывается, ни один технический ресурс, занимающийся обзорами видеокарт, не получит в своё распоряжение версию, близкую к Founders Edition. Речь идёт об эталонной модели, выпускаемой одним из партнёров NVIDIA с чётким соблюдением конструктивных особенностей. Эта так называемая эталонная версия, доступная на основных рынках по рекомендованной стоимости или MSRP. Количество таких видеокарт никогда не бывает слишком высоким, но пока нет никаких данных о том, что GeForce RTX 5090 появится на рынке в версии Founders Edition. Таким образом поступившие на рынок видеокарты будут ощутимо дороже, предлагая собственный дизайн с незначительными отличиями. Например, графический чип получит более высокую тактовую частоту, а также кастомную конструкцию системы охлаждения. Как уже было сказано выше, в таком случае цены могут оказаться значительно выше рекомендованных, ну а эксперты видят в этом определённую закономерность. 

И вот здесь и начинается самое интересное. Известно, что производство дорогих видеокарт приносит больше прибыли, чем выпуск моделей среднего ценового сегмента. Только не в этот раз. Инсайдеры пишут, что NVIDIA снизила конечную прибыль для партнёров, сделав GeForce RTX 5090 не самой выгодной в линейке. Эксперты напоминают, что даже когда на рынке бушевал дефицит полупроводников, а производителям приходилось платить за компоненты до двух раз больше, маржа оставалась высокой, но сегодня в качестве одной из причин называется высокая стоимость GDDR7. Видеопамять нового поколения дебютирует вместе с настольной графикой серии GeForce RTX 50, а цены на такие комплектующие оказались выше ожиданий. Ну а поскольку Дженсен Хуанг переложил дополнительные расходы на партнёров, то конечным производителям приходится каким-то образом компенсировать потери. В теории, NVIDIA не запрещает закупать GDDR7 самостоятельно, но в этом случае выгодных предложений всё равно нет, поскольку приобретение пакетом (графический чип + видеопамять) у NVIDIA выходит дешевле. 

Что любопытно, дядюшка Хуанг продолжает оказывать давление на партнёров. Например, серия GeForce RTX 50 отметилась специальной серий с пометкой PRESS BUILD, которая предназначалась крупным технологическим изданиям и партнёрам компании. Несмотря на это, все версии, который были продемонстрированы авторами тестов, включали графический чип GB202-300. Ну а это розничная версия, которая поступит в магазины 30 января. Куда делись квалификационные образцы, остаётся только догадываться. Можно сделать вывод, что партнёры NVIDIA пытаются экономить, ну а если вариантов нет, то дополнительные расходы перекладываются на плечи потенциальных покупателей. GeForce RTX 5090 пусть и станет самой быстрой, но предложит незначительный прирост быстродействия между поколениями, платить за который придётся очень дорого. Ну а поскольку ни один партнёр NVIDIA пока не показал версию MSRP, то остаётся только гадать, насколько далеко заведёт жадность производителей видеокарт в 2025 году. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090 #msrp
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