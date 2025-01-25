Этой весной я планировал купить новую видеокарту. Radeon RX 5700 XT, которая стоит у меня уже почти два года, уже не справляется со своими задачами. В последние пару лет времени на игры у меня остаётся не так много, как хотелось бы, но с новинками 2024 года мне всё же удалось познакомиться. Что же, в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl без включения технологии масштабирования в разрешении 2К уже не поиграть, но это не единственный пример, где приходится идти на компромисс. На самом деле, если бы NVIDIA и AMD заявили, что не будут выпускать следующие поколения настольной графики в 2025 году, сделав это только в 2026, то я бы ещё перед новым годом порадовал себя новенькой видеокартой. Вот только обе компании пообещали геймерам золотые горы, а значит пришлось подождать.

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Логика простая: ведь посидев с Radeon RX 5700 XT ещё несколько месяцев за ту же сумму я могу получить более мощное решение для моего компьютера. Какую именно видеокарту брать, я не определился, ведь в реальности многое зависит от ценовой политики и прироста производительности между поколениями. GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 я не рассматривал, поскольку обе стоят слишком дорого. Попробуйте объяснить жене, что вместо того, чтобы вся семья отправилась на неделю в отпуск, один её член получит решительно бесполезное для дома устройства. Мало того, из-за этого устройства жена меньше видит мужа, и вообще недовольна его постоянными инвестициями в компьютерную технику. Логика простая. Я думаю, что многие читатели с такой проблемой сталкивались, поэтому потратить больше 80 тысяч рублей на видеокарту я не готов.

В теории, если бы моя Radeon RX 5700 XT была совсем плоха, то я бы сменил её ещё в начале 2024, но в целом, если поставить настройки графики на средние или включить технологию масштабирования, то она выдаёт приличную картинку. Несмотря на это, хочется чего-то большего, ну а бывалые геймеры понимают желание обладать более мощной видеокартой или процессором. Словом, я ждал релиза NVIDIA, надеясь на то, что смогу купить GeForce RTX 5070. Увы, но Дженсен Хуанг решил растянуть удовольствие, поэтому ожидание затягивается. Инсайдеры пишут, что эта видеокарта поступит в продажу в конце февраля, но сможет порадовать конечного потребителя низкой стоимостью. На старте за новинку будут просить 550 долларов, что делает её крайне выгодной для конечного потребителя. Проще говоря, стоить GeForce RTX 5070 должна дешевле, чем сегодня просят за GeForce RTX 4070 SUPER, предлагая более высокий уровень производительности. И вот здесь и начинаются вопросы, ставящие в тупик не только рядовых пользователей, но и экспертов.

Всё дело в том, что последние два поколения настольной графики NVIDIA можно назвать разочаровывающими. Прибавка в производительности по сравнению с продуктами предыдущих серий оказалась незначительной и часто была не больше 10%. Учтите, что речь идёт об условных цифрах, полученных экспертами при помощи самого прокачанного железа. Например, представитель технологического ресурса берёт GeForce RTX 4070 и сравнивает её с GeForce RTX 3070, установив обе на флагманский процессор. Не забыл этот парень о материнской плате, стоимостью от 500 долларов и скоростной оперативной памяти с низкими таймингами. Даже в этом случае прибавка в разрешении 2К не превышает 15%, тогда как на недорогом компьютере окажется ниже 7%. Да, при желании можно запустить синтетические тесты, где цифры будут гораздо выше, но такие глупости геймеру со стажем не очень интересны. Ну а поскольку безобразие с минимальным приростом быстродействия длится уже очень давно, то многим экспертам казалось, что на этот раз дядюшка Хуанг порадует нас чем-то хорошим.

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Увы, но надежды оказались напрасным. В пятницу появились официальные обзоры GeForce RTX 5090. Это суперфлагман следующего поколения, за который будут просить от 2000 долларов на старте. За видеокартой уже выстроилась длинная очередь, но вся правда в том, что в разрешении 2К прибавка по сравнению с GeForce RTX 4090 достигает 17%. Да, если включить трассировку лучей, а после запустить актуальные игры в 4К на максимальных графических настройках, то удастся получить до 32% буста, но мы с вами только что выяснили, что всё это будет доступно на самом дорогом железе. Кроме того, речь идёт о недоступной для рядового геймера сумме, потратить на развлечения которую решатся немногие. Но в данном случае важно лишь то, что флагман задаёт тон всей линейке. Например, GeForce RTX 4090 оказалась на 50% быстрее GeForce RTX 3090 Ti, но скоростные показали самой быстрой видеокарты следующего поколения намного скромнее. Примерно такие же результаты выдавали представители NVIDIA в рамках официального анонса, но тогда хотелось верить в лучшее. Вы можете изучить производительность нового флагмана в моих статьях по ссылкам (1 и 2), ну а я перейду к сути проблемы.

Если самая быстрая видеокарта в серии даёт прибавку до 20%, то сколько же следует ожидать от менее дорогих решений? Гадать бесполезно, поскольку инсайдеры дают противоречивые данные, тогда как эксперты предлагают подождать. Уже совсем скоро появятся тесты GeForce RTX 4080, которая стоит ровно в 2 раза дешевле флагмана нового поколения. GeForce RTX 5070, которую я планировал купить, окажется ощутимо медленнее, но в данном случае всё дело в цифрах. Если не говорить о сценариях с трассировкой лучей и не включать технологию масштабирования, то GeForce RTX 4080 SUPER примерно на 20% быстрее GeForce RTX 4070 SUPER. Быстродействия второй мне достаточно, но, как я уже писал выше, хотелось бы за эту же сумму получить 20% прибавку. Ну а поскольку от GeForce RTX 5070 ждали именно таких достижений, то владелец этой видеокарты мог бы рассчитывать на мощное и актуальное решение по разумной стоимости. Релиз GeForce RTX 5090 спутал все карты, а сегодня инсайдеры уже не верят в то, что GeForce RTX 5070 может предложить заметную прибавку.

Скорее всего, видеокарта следующего поколения будет равна GeForce RTX 4070 SUPER и сможет продемонстрировать действительно серьёзную производительность только с активной DLSS 4.0. Если вы ещё не в курсе, то технология масштабирования четвёртого поколения получила интересный алгоритм под названием Multi-Frame-Generation. За счёт него на каждый кадр на мониторе в реальном времени рисуется ещё 3 виртуальных, что действительно увеличивает количество кадров в секунду в 3-4 раза. При помощи умных алгоритмов снизить задержку до привычного для глаз уровня, ну а именно DLSS 4.0 станет главной фишкой GeForce RTX 5070. По сравнению с находящейся в продаже GeForce RTX 4070 SUPER она окажется как минимум в 2 раза быстрее. Повторюсь, только во время запуска технологии масштабирования с агрессивным алгоритмом Multi-Frame-Generation. Такая солидная прибавка кажется настоящим подарком, но в реальности всё не так уж и радужно. DLSS 4.0 не только увеличивает фрамрейт, но и оказывает негативное влияние на качество картинки. Вокруг персонажа появляется неприятная дымка, ну а находящиеся на заднем плане объекты становятся плохо различимы. Такое ощущение, что игровой мир окутан туманом, ну а мне этот эффект не очень нравится. Если бы я хотел играть в вечном тумане, то пользовался бы FSR 3.5. Такая технология умеет генерировать всего 1 виртуальный кадр на один реальный, но даже в 2К на максимальных настройках графики получается стабильно выше 80 fps.

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Я пока решил подождать. Нужно посмотреть, как себя покажет GeForce RTX 5070 в игровых тестах. Если прибавка окажется незначительной, то я буду делать выводы на месте. Скорее всего, цены на решения текущего поколения начнут снижаться. Например, меньше 90 000 рублей будут просить за GeForce RTX 4080 SUPER. Видеокарта меня полностью устраивает, поскольку имеет достаточно памяти и справляется с любыми играми в 2К. Покупать монитор с разрешением 4К я не планирую, а значит GeForce RTX 4080 SUPER мне хватит надолго. Если GeForce RTX 5070 покажет такую же производительность и будет стоить дешевле, то удастся сэкономить. Пока же мне кажется, что новая видеокарта в лучшем случае окажется равна GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Сегодня за GeForce RTX 4070 Ti SUPER просят 110 тысяч рублей, ну а это уже слишком. Даже GeForce RTX 4070 SUPER за 80 тысяч – это дороговато, но реально, а разница между двумя этими видеокартами не превышает 15% в идеальных сценариях. При этом более дорогая предлагая 16 Гб видеопамяти. Обычно я меняю видеокарты каждые 4 года, поэтому предпочитаю делать выбор осознанно, выбирая наиболее эффективные решения с высоким потенциалом. 12 Гб сегодня достаточно для любых задач, но дополнительные 4 Гб точно не помешают. Если GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 5070 будут предлагать аналогичные скоростные показатели и стоить одинаково, то я выберу GeForce RTX 4070 Ti SUPER, поскольку у неё больше видеопамяти. Как я уже писал выше, технологии масштабирования меня пока не привлекают, а значит выбор не особенно большой.

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Как вы могли заметить, сегодня у меня на руках видеокарта производства AMD. Произошло это случайно. Моя GeForce RTX 2070 SUPER сгорела, поэтому пришлось искать недорогую замену. Под руку подвернулась Radeon RX 5070 XT, а предложение было слишком выгодным, чтобы от него отказываться. Обычно я не покупаю видеокарты красной команды. И здесь дело не в том, что я фанат Дженсена Хуанга. Напротив, я болею за Лизу Су, но глава AMD постоянно разочаровывает потенциальных покупателей. Простой пример, в продаже сегодня находится Radeon RX 7800 XT, которая меня полностью устраивает, но по непонятной причине такая видеокарта стоит ровно столько же, как и GeForce RTX 4070 SUPER. Вторая быстрее, хотя и имеет меньше видеопамяти. Если учитывать, что 85% рынка за NVIDIA, то конкуренты просто обязаны демпинговать. Увы, но тётушка Су так не считает, поэтому просит за Radeon RX 7800 XT слишком много.

Я бы назвал Radeon RX 7900 XT для себя просто идеальным решением. Здесь присутствует широкая 320-битная шина и 20 Гб видеопамяти. В США купить такую видеокарту вы можете за 700 долларов, но в Европе она стоит намного дороже. В российской рознице за неё просят 110 тысяч рублей, ну а это на 30 тысяч больше, чем я располагаю. Говорить о Radeon RX 7900 XTX нет никакого смысла, поскольку видеокарта слишком дорогая, хотя и предлагает приличную производительность. Даже GeForce RTX 5090, за которую на старте будут просить не меньше 500 тысяч рублей, всего на 30% быстрее в разрешении 2К, хотя и здесь не всё так однозначно. Часто результат зависит от условий тестирования, но в данном случае важно лишь то, что позволить себе Radeon RX 7900 XTX обычные геймеры не могут. Некоторые наши читатели вспомнят о том, что совсем скоро состоится релиз настольной графики AMD. Что же, ещё недавно казалось, что Radeon RX 9070 XT предложит скорость, сравнимую с Radeon RX 7900 XTX, но будет стоить как GeForce RTX 5070. Увы, но чудес не бывает, ну а недавние события ставят крест на надеждах фанатов красной команды. Вначале Лиза Су отказалась от полноценного релиза новой серии настольной графики. Тогда представители компании уверяли, что анонс состоится совсем скоро. Казалось, что AMD готовит что-то грандиозное, но на днях выяснилось, что показывать видеокарту журналистам никто не намерен. Тётушка Су ждёт появления GeForce RTX 5070 и только после этого сделает свой анонс. Похоже, глава красных опасается ошибиться с целевым сегментом, но такое поведение мы видим уже не первый раз.

По данным инсайдеров, десятки тысяч Radeon RX 9070 XT уже пылятся на складах, а сегодня у AMD есть отличный потенциал для роста. В распоряжении целый месяц, и только после этого в продажу поступит GeForce RTX 5070. Radeon RX 9070 XT по цене до 600 долларов и производительностью на уровне Radeon RX 7900 XT пользовалась бы огромным спросом, но после того, как в продаже появится GeForce RTX 5070 за 550 долларов, продукция красных уже будет массовому геймеру не интересна. Кроме того, многие любители видеоигр не хотят ждать, ну а анонс настольной графики AMD состоится к концу марта. Я пока не знаю, что в итоге куплю, но пока выбор не кажется простым. Ждать релиза Radeon RX 9070 XT я не намерен, но может оказаться и так, что первые партии видеокарт NVIDIA прибудут по завышенной стоимости. Если учитывать, что ритейлерам ещё нужно распродать старые запасы, то смысла снижать стоимость новинок у этих ребят не будет, а значит ожидание может затянуться.