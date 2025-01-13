Сложно даже предположить, сколько в таком случае будет стоить GeForce RTX 5090

Инсайдеры пишут, что 2025 и 2026 годы будут крайне скучными и разочаровывающими, если говорить о сегменте настольной графики. Крупные разработчики сегодня сосредоточены вокруг высокопроизводительных решений для обучения ИИ, а на геймеров банально нет времени. AMD решила отделаться двумя видеокартами, тогда как NVIDIA не планирует давать в руки геймерам слишком быстрые решения. Всю грязную работу поручат маркетологам, и эти ребята идут по уже проторённой дорожке.

Например, во главу угла ставится технология масштабирования, которая призвана обеспечить высокий прирост производительности. Нам рассказывают о том, что DLSS 4 будет чуть ли не в 2 раза быстрее решений прошлого поколения, но в данном случае было бы неплохо посмотреть на реальную картинку. Известно, что агрессивные алгоритмы не обходятся без последствий. Так, особенно страдают задние фоны, где сложно разглядеть контуры объектов. Порой искажения наблюдаются и в текстурах главных героев, а в целом актуальные технологии масштабирования пока не способны предложить качественную картинку.

Эксперты предполагают, что рано или поздно нейросети научатся реализовывать такую задачу, но пока остаётся выбирать. На самом деле выбор не очень большой, поскольку производительность настольной графики увеличится несущественно. Получить заявленные 20% можно будет только в идеальных условиях, используя прокачанный процессор и скоростную оперативную память. Во всех остальных случаях геймерам придётся туго, ведь уже сегодня на рынке есть игры, которые требуют активации DLSS для обеспечения картинки максимального качества в разрешении 4К с фрамрейтом выше 60 кадров в секунду.

Многие эксперты отмечают, что одной из самых ожидаемых станет GeForce RTX 5080. Причина в том, что флагманская GeForce RTX 5090 будет стоить от 2000 долларов и окажется в дефиците из-за повышенного спроса на решения для обучения ИИ. Во многих рабочих сценариях флагман NVIDIA работает в 2 раза быстрее GeForce RTX 4090, а 32 Гб памяти и широкая 512- битная шина играют против геймеров.

Именно поэтому особый интерес вызывает GeForce RTX 5080, которая будет предлагаться за 1000 долларов. Но это в США, где цены традиционно ниже, чем в Европе. Похоже, жителей Старого света ожидает масса неприятных сюрпризов, поскольку некоторые производители уже озвучили цены на кастомные модели на базе GeForce RTX 5080. Например, оснащённая системой жидкостного охлаждения AORUS Xtreme WaterForce производства Gigabyte предлагается за 1700 евро. За самую простую модель попросят 1300 евро, и всё это окажется крайне неприятным сюрпризом для европейских геймеров. Официально NVIDIA установила на GeForce RTX 5080 цену до 1000 долларов, но в европейских реалиях стоимость уйдёт намного выше.

Если учитывать, что чаще всего стоимость видеокарт в России привязана к европейской, то ожидать хороших новостей не приходится. Даже если принимать в расчёт тот факт, что видеокарты поступают напрямую из Китая или через любую другую азиатскую страну, то ритейлеры в любом случае не опускают цену ниже европейской. Эксперты пишут, что ещё несколько поколений назад NVIDIA строго следила за тем, чтобы магазины в Европе продавали видеокарты не дороже рекомендованной стоимости, сегодня же такая практика ушла в прошлое. Никакой привязки больше нет, и производители пользуются таким положением вещей.

Если учитывать, что GeForce RTX 5080 окажется примерно равна GeForce RTX 4090, то сделка не такая плохая, вот только мы говорим о решении следующего поколения, которое по логике вещей должно предлагать улучшения. На самом деле мы видим, что дорогими будут не только настольные видеокарты, но и ноутбуки с мобильной графикой следующего поколения.

На Best Buy ошибочно (или умышленно) опубликовали список лэптопов, получивших одну из видеокарт серии GeForce RTX 50. Меньше всего просят за ROG Strix G16, получивший процессор Ryzen AI 9 HX 370 и видеокарту GeForce RTX 5070 Ti. Ноутбук оценивается в 1900 долларов и включает 16-дюймовый монитор с частотой обновления до 165 Гц. Что примечательно, разрешение здесь не выше 1080р, хотя сама видеокарта создана для покорения 2К и даже 4К на высоких настройках графики.

При желании можно выбрать модель дороже, но более впечатляющие характеристики тут же скажутся на цене. Например, за одну из моделей производства HP просят 2900 долларов. Ноутбук оснащён мобильной GeForce RTX 5080 и предлагает процессор Core Ultra 9 275HX. В такой комплектации заявлен дисплей размером 18 дюймов и разрешением 2.5К, частота которого равна 240 Гц. У ASUS есть модель с видеокартой GeForce RTX 5090, отдать за которую придётся 4200 долларов. Здесь заявлен 18-дюймовый монитор и самый быстрый игровой процессор Core Ultra 9.

Премиальные устройства всегда стоили дорого, но в текущем поколении цены поражают воображение. Даже сегодня в российской рознице можно встретить ноутбуки, оснащённые видеокартой GeForce RTX 4090, за которые просят около 350 тысяч рублей. Как оценят новинки следующего поколения, остаётся только догадываться. В целом мы видим тенденцию на удорожание, хотя официально NVIDIA такой отмашки и не давала. GeForce RTX 5080 будет продаваться намного дороже официальной стоимости, а где-то в американской рознице обязательно выставят несколько моделей за 999 долларов.

Российский рынок давно существует в отрыве от реальности, поскольку находится под санкциями. После очередного падения курса национальной валюты цены на видеокарты ощутимо подросли, ну а решения следующего поколения обязательно побьют все ранее поставленные рекорды. Если ещё недавно для GeForce RTX 4090 цена до 300 тысяч рублей казалась слишком высокой, то новая GeForce RTX 5090 может прийти к нам с двукратной наценкой и будет стоить от 500 тысяч рублей.