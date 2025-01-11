Релиз настольных видеокарт NVIDIA ждали ещё осенью 2024 года, но тогда у Дженсена Хуанга на геймеров банально не было времени. Сегмент высокопроизводительных графических ускорителей приносит намного больше чистой прибыли, а руководство американской компании прекрасно умеет расставлять приоритеты. Но чем дольше ожидание, тем более радостным должен стать момент самой презентации. По крайней мере так писали некоторые эксперты. Напомним, последние два поколения настольной графики у NVIDIA получились не самыми выдающимися. Если флагманы ещё демонстрировали 50% прирост быстродействия, то решения до 400 долларов могли похвастать 10% бустом. Количество видеопамяти увеличивалось слишком медленно, а в результате мы видим, что графика в видеоиграх также не двигается вперёд. Инсайдеры полагали, что на этот раз дядюшка Хуанг совершит настоящее чудо, но, если отталкиваться на официальных данных, то архитектура Blackwell окажется одной из самых посредственных за всю историю существования NVIDIA.

реклама





Ниже вы можете увидеть несколько примечательных графиков, продемонстрированных в рамках презентации. Учитывайте, что речь идёт об официальной информации, тогда как реальные показатели чаще всего оказываются ещё меньше. Прежде всего обратите внимание на GeForce RTX 5090. В глаза бросаются несколько центральных графиков, где удаётся получить более чем двукратный прирост по сравнению с GeForce RTX 4090. Вот только если обратить внимание на данные ниже, то можно убедиться в том, что речь идёт не о чистой производительности. О DLSS 4.0 мы поговорим немного ниже, а пока отметим, что относительно честные результаты представлены по игре Far Cry 6. Здесь можно рассчитывать примерно на 20% увеличения фрамрейта по сравнению с прошлым флагманом, ну а без трассировки лучей количество кадров в секунду может оказаться ещё ниже.

Примерно такие же успехи демонстрируют и остальные видеокарты новой серии. Очевидно, что руководство NVIDIA прекрасно осознаёт проблему, поэтому сделало всё, чтобы пустить геймерам пыль в глаза. Так, особый упор был сделан на технологию масштабирования. Ещё совсем недавно DLSS считалась приятным дополнением, позволяющим продлить жизненный цикл видеокарт, ну а сегодня она всё активнее берёт на себя роль основного двигателя прогресса. Особенно интересна так называемая DLSS Multi-Frame Generation. Это дополнительная фишка, которая позволяет для каждого отдельного кадра на экране искусственно генерировать ещё три кадра. Звучит интересно, а эксперты тут же принялись критиковать инженеров NVIDIA, но, если обратить внимание на ролики из презентации, то задержка не кажется слишком большой. Похоже, причина кроется в новой технологии под названием Reflex 2. Согласно озвученной информации, данная фишка позволит сгладить эффект от слишком большого количества искусственных кадров. Согласно всё тем же официальным данным, задержка при использовании агрессивной DLSS Multi-Frame Generation в DLSS 4 будет примерно такой же, как и в DLSS 2. Очень неплохо, но в таком случае возникает вопрос: а где же подвох?

реклама





Ответ прост, ведь самые продвинутые технологии завезли только для Blackwell. Проще говоря, одна и та же игра на GeForce RTX 5090 и с использованием GeForce RTX 4090 будет ощутимо лучше себя показывать с новым флагманом. Но это только в том случае, если вы включите технологию масштабирования. Перед геймерами стоит настоящая дилемма, ну а мы разберёмся, кому стоит переходить на новую серию, и есть ли смысл оставаться на старых видеокартах. Давайте начнём с GeForce RTX 4090. Согласно всё тем же официальным данным, DLSS 4 будет доступна владельцам видеокарт серии GeForce RTX 40, за исключением DLSS Multi-Frame Generation. Технология спорная, и пока не совсем ясно, будет ли она давать реальный буст в играх. Это значит, что действующий флагман и все рассматриваемые сегодня видеокарты получат почти все преимущества от технологии масштабирования следующего поколения.

реклама





Смотреть на цену GeForce RTX 4090 в российской рознице следует через призму санкций, а также низкого курса национальной валюты. Полгода назад, когда за 1 доллар давали меньше 90 рублей, купить флагман NVIDIA можно было за 240 тысяч рублей. Если сравнивать такую видеокарту с новой GeForce RTX 5090, то можно сделать вывод, что GeForce RTX 4090 не требует замены, а значит ещё долго будет оставаться актуальной. Увы, но в 4К на высоких настойках графики без DLSS теперь не обойтись, но ближайшие годы в продаже не будет видеокарты, которая сможет обеспечить высокую производительность без мыльной картинки. Учитывайте, что GeForce RTX 5090 ещё и будет предлагаться за 2000 долларов, ну а это автоматически сделает её дороже GeForce RTX 4090 (официальная стоимость 1600 долларов) в российской рознице. Когда новый флагман попадёт в Россию, то в первые недели за него могут просить 400 и даже 500 тысяч рублей. Покупатели обязательно найдутся, ну а счастливые владельцы GeForce RTX 4090 могут спать спокойно, ведь в реальных сценариях GeForce RTX 5090 не принесёт заметного прироста быстродействия.

реклама





В рамках презентации Дженсен Хуанг сравнивал GeForce RTX 5080 с GeForce RTX 4080, хотя в продаже есть GeForce RTX 4080 SUPER. У последней не так много преимуществ, но даже по сравнению с обычной GeForce RTX 4080 новая GeForce RTX 5080 принесёт всё те же 20% в сценариях без использования технологии масштабирования. Из приятного: цена GeForce RTX 5080 зафиксирована на отметке 1000 долларов, а значит примерно через полгода она полностью заменит GeForce RTX 4080, позволяя получить около 20% fps без переплат. Раньше такой незначительный прирост воспринимался бы как полный провал, но сегодня следует учитывать массу различных нюансов. Например, новая серия настольной графики будет основана на уже проверенном временем и немного устаревшем 4-нм технологическом процессе. Учитывайте, что серия GeForce RTX 40 основана на 5-нм узле, а в распоряжение NVIDIA находится второе поколение 3-нм узла от TSMC. Похоже, Дженсен Хуанг решил сэкономить, предпочитая менее актуальную и дешёвую технологию. Возможно, это ещё одна причина того, что серия GeForce RTX 50 получилась такой невнятной с точки зрения прироста чистой производительности. Ну а поскольку в рознице доступна GeForce RTX 4080 SUPER, то оценивая результаты тестирования GeForce RTX 5080, мы можем сделать вывод, что владельцам GeForce RTX 4080 SUPER можно пропустить следующую серию.

Судя по всему, менее производительные видеокарты нового поколения не могут похвастать даже 20% приростом быстродействия, поэтому NVIDIA пошла на хитрость. Например, вместо GeForce RTX 4070 Ti SUPER в сравнительных тестах фигурирует GeForce RTX 4070 Ti. На этом фоне 16 Гб в GeForce RTX 5070 Ti кажутся невероятно щедрым даром, но на самом деле всё это доступно здесь и сейчас. Можно предположить, что GeForce RTX 5070 Ti будет примерно на 10% быстрее GeForce RTX 4070 Ti SUPER, ну а это делает такую видеокарту не интересной потенциальным покупателям. Несколько месяцев назад инсайдеры писали о том, что NVIDIA остановила выпуск почти всех графических чипов серии GeForce RTX 40, ну а это значит, что в ближайшее время GeForce RTX 4070 Ti SUPER благополучно с прилавков исчезнет, а на её место встанет новая GeForce RTX 5070 Ti. Стоит такая видеокарта в российской рознице довольно дорого, но причина лежит не только в санкциях, но и низком курсе рубля.

Ну и окончательно добить геймеров было решено при помощи GeForce RTX 5070. На фоне всех остальных новинок данный графический чип кажется бедным родственником, предлагая крайне скромный потенциал. Здесь всё та же 192-битная шина и 12 Гб видеопамяти, ну а из приятного в наличии снижение стоимости на 50 долларов. Теперь GeForce RTX 5070 в США будет стоить 550 долларов, но внимательные геймеры заметили небольшой подвох. Так, во время презентации нам показали сравнение с GeForce RTX 4070, тогда как в продаже есть и более мощная GeForce RTX 4070 SUPER. Эта видеокарта предлагает всё те же 12 Гб памяти, но за счёт прироста ядер CUDA в играх оказывается на 10% быстрее. Если масштабировать официальное сравнение, то можно сделать вывод, что GeForce RTX 5070 будет примерно на 5-7% быстрее GeForce RTX 4070 SUPER. Скорее всего, заметить в реальных сценариях разницу не удастся, а именно с этим связана скидка в 50 долларов по сравнению с текущим поколением. Сегодня GeForce RTX 4070 SUPER позволяет комфортно себя чувствовать в разрешении 2К, ну а это именно то, что нужно более чем 90% от всех геймеров. Менять такую видеокарту на GeForce RTX 5070 нет никакого смысла, ну а мы видим, что в целом владельцам текущей линейки вообще не стоит волноваться.

К сожалению, в новом поколении NVIDIA не предлагает никаких прорывов, а мы видим, что руководство компании пытается манипулировать цифрами, предпочитая останавливаться на программном увеличение количества кадров в секунду. Анонса GeForce RTX 5060 не было, но можно предположить, что видеокарта останется на уровне GeForce RTX 4060, а это примерно на 25% быстрее представленной 6 лет назад GeForce RTX 2060. Как вы могли убедиться из графиков, старая видеокарта искусственно ограничивается, поскольку может рассчитывать только на доступ к старой версии технологии масштабирования. Когда в продажу попадёт GeForce RTX 5060, остаётся только догадываться, но сегодня она не интересна большему количеству геймеров. Возможно, если за такую видеокарту будут просить 250 долларов, то спрос на неё и будет, а пока GeForce RTX 4060 в сегменте до 350 долларов остаётся безальтернативной. Более точные результаты тестов появятся к концу января, но опыт подсказывает, что показатели окажутся ещё ниже, чем указывает NVIDIA. Таким образом серия GeForce RTX 50 не сможет заинтересовать владельцев видеокарт текущего поколения, ну а о проблемах тех, кто уже больше двух лет ждёт от дядюшки Хуанга чуда, мы поговорим в одном из следующих материалов.