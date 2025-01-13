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Bublik1
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
Radeon RX 9070 XT кажется слишком противоречивой, а особенно экспертов тревожит цена, ведь пока данных на эту тему нет

Уже совсем скоро в продажу поступит новая серия настольной графики NVIDIA. Нет никаких сомнений, что решения станут популярными, ну а руководство компании сделало всё, чтобы у геймеров не было выбора. Например, видеокарты текущего поколения почти не выпускаются серийно, а значит мы видим остатки на складах, которые совсем скоро закончатся. Не забывайте, что в первые месяцы после релиза GeForce RTX 4060 также не пользовалась спросом, но нехватка GeForce RTX 3060 в итоге сделало своё дело. Ждать от NVIDIA выгодных цен не приходится, как не будет и значительного прорыва в области производительности. В качестве подтверждения рекомендуем изучить скриншоты официальной презентации, но в данном случае важно понимать, что есть ещё AMD, скромные надежды на которую возлагают некоторые эксперты. 

Скорее всего, Лиза Су снова сядет в лужу, но выбора у геймеров всё равно нет, поэтому остаётся только верить в чудо. Итак, 15 января состоится официальная презентация, в рамках которой будет представлена новая линейка настольной графики. Что удивительно, AMD рассказывала о решениях следующего поколения 6 января, но по какой-то причине отделалась поверхностным описанием. Теперь нас ждёт настоящий анонс, ну а информация о новинках уже просочилась в прессу. Прежде всего важно учитывать, что в продаже будут доступны всего две видеокарты: Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. Это напоминает стратегию 2019 года, когда на прилавках оказались Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700. Тогда видеокарты пользовались огромным спросом, превосходя конкурентов из зелёного лагеря как по скорости, так и по соотношению между производительностью и ценой. Напомним, указанная выше серия выпускалась менее года, хотя и считалась успешной. 

Прежде всего в глаза бросается странное название. По словам руководства AMD, было решено поменять цифры местами для удобства геймеров. Якобы, теперь такое название больше похоже на наименование настольных процессоров. Кроме того, пропустив серию Radeon RX 8000, удалось подтянуть видеокарты и процессоры в рамках 9000-й серии. Некоторые журналисты пишут, что на самом деле корректировка названия связана с конкуренцией, ведь теперь Radeon RX 9070 XT поразительно похожа на решения NVIDIA. Как бы там ни было, но быстрой видеокарта не будет. Ещё летом 2024 представители AMD заявили, что откажутся от конкуренции в верхнем ценовом сегменте, сосредоточившись на продукции для массового пользователя. В связи с этим эксперты полагают, что за Radeon RX 9070 XT будут просить до 600 долларов, но более вероятна оценка в 550 долларов. Если предположить, что эта видеокарта будет конкурировать с GeForce RTX 5070 по скоростным показателям, то выбор у любителей видеоигр окажется действительно сложным. 

Напомним, дядюшка Хуанг намерен выпустить GeForce RTX 5070 Ti, за которую будут просить от 750 долларов, а в тестах Radeon RX 9070 XT конкурирует именно с этой видеокартой. На самом деле мы ничего не знаем о реальных планах AMD. В настоящее время в сети есть тесты в 3DMark Time Spy Extreme Graphics и 3DMark Speed Way Graphics. В первом случае Radeon RX 9070 XT умудряется не отставать от более дорогой GeForce RTX 4080, тогда как во втором она выдаёт меньше, чем GeForce RTX 4070 Ti SUPER. По результатам синтетических тестов крайне трудно предугадать реальную производительность, но эксперты полагают, что Radeon RX 9070 XT разместится между GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti. Таким образом она действительно сможет конкурировать с GeForce RTX 5070 Ti, предлагая более выгодную стоимость. Не исключено, что Лиза Су не станет субсидировать геймеров, установив на свою видеокарту цену от 750 долларов, но это поставит новинку на грань выживания. Инсайдеры пишут о том, что Radeon RX 9070 XT получит 16 Гб видеопамяти и теплопакет до 330 Вт. Если это так, то видеокарта действительно может оказаться мощной, либо крайне неэффективной с точки зрения энергопотребления. 

Согласно всё тем же утечкам, Radeon RX 9070 XT сможет разгоняться в режиме буста до 2.9 ГГц, но утечки свидетельствуют, что PowerColor и ASUS готовят модели, тактовая частота процессоров которых будет выше 3 ГГц. Нет никаких сомнений, что такие модели будут ощутимо дороже, чем референсные решения, но официальных данных на этот счёт нет. Что до Radeon RX 9070, то такая видеокарта может стоить около 400 долларов и позиционироваться в качестве конкурентки ещё не анонсированной GeForce RTX 4060 Ti, предлагая производительность, сравнимую с GeForce RTX 4070. Не исключено, что предварительные оценки не точны, но более подробных данных на этот счёт пока нет. Инсайдеры уверены, что рано или поздно будут также представлены Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 9060 XT, но в данном случае эта информация курсирует на уровне слухов. Как уже было сказано выше, эксперты не ждут от AMD сюрпризов, поскольку за последние несколько поколения Лиза Су только и делает, что разочаровывает сообщество фанатов. Не исключено, что на этот раз результат будет примерно таким же, как обычно, а значит геймеры не заметят релиз видеокарт AMD, скупая продукцию NVIDIA. 

#amd #видеокарты #radeon rx 9070 xt
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