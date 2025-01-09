Будет ли новая стратегия AMD успешной, нам ещё только предстоит выяснить

За последние 10 лет AMD совершила целый ряд прорывов в сегменте настольных процессоров. Инженеры компании не только догнали, но и успешно обошли коллег из Intel, предлагая лучшие продукты на рынке. А вот с видеокартами у красных всё очень плохо. По данным на конец 2024 года, NVIDIA успешно занимала больше 85% рынка, оставляя фанатам Лизы Су не больше 15%. Данные разнятся в зависимости от источника и системы подсчёта, но суть сводится к тому, что за последние 10 лет AMD так и не смогла представить ничего революционного. Относительно успешной была Radeon RX 580, но после этого руководство красных приступило к экспериментам, вынудив фанатов перейти на продукцию конкурентов. Попытки выйти из тени Дженсена Хуанга предпринимались. Так, серия Radeon RX 5000 казалась перспективной, но производство её было прекращено спустя год после релиза. Radeon RX 6900 ХТ так и не стала самой быстрой видеокартой на рынке, тогда как Radeon RX 7900 ХТХ и вовсе не дотягивает до флагмана.

Radeon RX 7600 так и не стала массовой, ну а эксперты отмечают, что у AMD есть очень неплохие продукты, но руководство не способно найти им правильное позиционирование. Например, Radeon RX 7700 ХТ превосходит конкурентов из зелёного лагеря по всем параметрам, но стоит дороже, поэтому геймеры предпочитают GeForce RTX 4060 Ti. Высказывается мнение, согласно которому AMD требуется переоценка действующей линейки графических чипов, ну а всё идёт к тому, что Лиза Су намеревается прислушаться к советам экспертов. Уже давно известно, что в следующем поколении красные не будут конкурировать с зелёными в сегменте самых дорогих и мощных видеокарт. Сообщалось, что Лиза Су сосредоточится на менее производительных решениях, ну а вчера на эту тему высказался топ-менеджер компании AMD. Дэвид Макафи отметил, что в 2025 грядут большие перемены. Прежде всего было решено отказаться от прежней системы наименования видеокарт, которая применялась для трёх поколений графических процессоров Navi, начиная с серии Radeon RX 5000. Макафи также подтвердил, что AMD пока не намерена активно конкурировать с NVIDIA в сегменте видеокарт для энтузиастов.

По словам Макафи, разработчики хотят упростить восприятие продукции для потребителей. Так, было принято решение пропустить серию Radeon RX 8000, чтобы синхронизировать нумерацию видеокарт с линейкой процессоров Ryzen 9000. Якобы, такой шаг позволяет геймерам легче ориентироваться в ассортименте и проводить параллели между различными продуктами компании. Топ менеджер пояснил, почему вместо условной Radeon RX 9700 XT появилась модель Radeon RX 9070 XT. Оказывается, такое решение продиктовано стремлением облегчить геймерам выбор между конкурентными моделями. Теперь пользователям будет проще сравнивать Radeon RX 9070 XT с GeForce RTX 5070 или GeForce RTX 5070 Ti, а будущие Radeon RX 9060 XT – с GeForce RTX 5060 Ti или GeForce RTX 5060. Указанный выше подход просто обязан устранить путаницу и сделать процесс выбора более понятным. Сложно сказать, как на такое решение отреагировало руководство NVIDIA, поскольку замечаний в адрес конкурентов представители зелёных пока не делали. Но и это не всё, ведь представители AMD не уверены в том, что новая схема наименования настольной графики сохраниться надолго. Всё тот же Макафи пояснил, что рынок, технологии и предпочтения пользователей постоянно меняются, поэтому AMD регулярно анализирует ситуацию и внедряет те изменения, которые считаются наиболее целесообразными. Например, после серии Radeon RX 9000 преемник модели Radeon RX 9070 XT может получить название Radeon RX 10070, но конкретных решений пока не принято.

Что касается отказа от конкуренции в сегменте видеокарт для энтузиастов, представители AMD объяснили это экономической целесообразностью. Всё просто, ведь разработка флагмана сопряжена с затратами, окупить которые удаётся далеко не всегда. Ну а поскольку решения до 600 долларов пользуются самым высоким спросом, то выпускать ничего дороже и мощнее в следующем поколении не планируется. По словам топ-менеджера компании, AMD стремится предложить в этих сегментах максимально конкурентоспособные решения с точки зрения производительности и цены. В данном случае основной акцент делается на выпуск большого количества графических ускорителей, отвечающих требованиям рядовых потребителей. В рамках интервью Макафи указал на успешный запуск видеокарты Arc B580. Продукт Intel пока не может похвастать массовостью, но обладает всеми атрибутами хита, поскольку стоит 250 долларов и имеет отличное соотношение между ценой и производительностью. Arc B580 получила высокие оценки как от прессы, так и от пользователей, а примерно в таком же ключе планирует развиваться и AMD.

Насколько быстрой станет Radeon RX 9070 XT, сказать сложно. Инсайдеры указывают противоречивые данные, ну а производитель пока темнит. Очевидно, что многое зависит от решений со стороны NVIDIA, ведь мы пока также не знаем, какой прирост производительности принесёт GeForce RTX 5090 и остальные видеокарты серии. Эксперты отмечают, что даже сегодня никто не мешает Лизе Су успешно продавать видеокарты среднего ценового сегмента, а также переосмыслить подход к решениям за 400 долларов. А между тем указанная выше Radeon RX 7700 ХТ и более мощная Radeon RX 7800 ХТ дешевеют крайне медленно, на многих рынках уступая по соотношению между ценой и производительностью конкурентам из зелёного лагеря.