После продолжительных новогодних и рождественских праздников не у каждого геймера найдутся деньги на развлечения. Многие любители компьютерных игр потратили все средства на подарки ещё в декабре, но есть и те, что смогли немного сэкономить. Если вы уже получили первую зарплату в 2025, или же просто пожадничали на подарки в 2024, то самое время задуматься о покупке нового системного блока. Вообще, многое геймеры ждали анонса новых процессоров и видеокарт. Эксперты писали, что смысла приобретать старые серии нет, поскольку новые принесут ощутимый прирост быстродействия. Что же, ожидания явно не оправдали даже самых пессимистичных прогнозов. Так, процессоры Intel на архитектуре Arrow Lake в некоторых случаях оказываются даже медленнее своих предшественников. Core Ultra 9-285K не способен претендовать на лавры самого быстрого игрового решения, а в результате энтузиасты выстроились за новым Ryzen 7 9800X3D.

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Вот только и здесь всё очень плохо, ведь серия AMD Ryzen 9000 в целом оказалась до 10% быстрее Ryzen 7000 в игровых сценариях, ну а новый игровой камень пусть и стал самым быстрым, но ненамного лучше флагманов прошлого поколения. Казалось, что положение исправят хотя бы производители видеокарт, но пока хороших новостей у нас нет. В рамках недавней презентации NVIDIA продемонстрировала крайне сомнительные продукты. Например, GeForce RTX 5090 примерно на 20% быстрее GeForce RTX 4090 с использованием традиционного рендеринга, тогда как между GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 4070 SUPER заметных различий и вовсе может не быть. Анонс AMD и вовсе вызывает вопросы, ведь представители красной команды бегло рассказали о неких планах, но решительно забыли показать новые продукты. Предполагается, что полноценный анонс состоится совсем скоро, но пока никакой надежды на подчинённых Лизы Су нет. Руководители компании рассказывают о большом прорыве, в рамках которого усилия будут сосредоточены на решениях до 600 долларов. Кто мешает AMD делать это здесь и сейчас, остаётся загадкой, ведь очень неплохие видеокарты у красных есть уже достаточно давно.

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Вывод простой: следующие два года будут скучными на релизы, поскольку новые серии процессоров и видеокарт появятся не раньше конца 2026. Не исключено, что и они продемонстрируют скудные 10% прибавки быстродействия, ну а сегодня нет никакого смысла ждать от разработчиков щедрых подарков. Именно поэтому следует задуматься о сборке перспективного игрового ПК прямо сейчас. Никто не знает, как поведёт себя рубль в 2025, но в прошлом году он ощутимо просел, что привело к подорожанию комплектующих. Благодаря постоянному удешевлению компонентов цены не такие высокие, как могли бы быть, но низкими их назвать всё равно нельзя. Давайте посмотрим, сколько будет стоить сборка для нетребовательного геймера, который хочет играть в 2К. Предположим, что любитель видеоигр не планирует ничего разгонять, но не отказывается от апгрейда в будущем.

Начнём с процессора. Здесь оптимальным решением станет Ryzen 5 8400F. У AMD есть более прокачанные камни, но в данном случае всё сводится к простой логике. Высказывается мнение, что низкая прибавка быстродействия процессоров в игровых сценариях в первую очередь связана с замедлением прогресса в настольной графике. Проще говоря, стабильный прирост производительности графических чипов обеспечивал высокие показатели игровых процессоров, но сегодня мы видим, что GPU и CPU упёрлись в стену. Мощные процессоры нужны только владельцам компьютеров за 300-500 тысяч рублей, тогда как потенциала даже самых недорогих достаточно для любых задач. Ryzen 5 8400F неплохо показывает себя в играх, а принадлежность к новому сокету позволяет в будущем повысить производительность системы. Предполагается, что в 2026 выйдет новая линейка процессоров, что откроет перед геймерами возможность поднять фрамрейт компьютера баз значительных инвестиций. Ryzen 5 8400F точно не будет самым слабым звеном системы, ведь мы подбираем процессор для 2К, где требования не самые высокие. А вот цена Ryzen 5 8400F приятно радует, ведь все конкуренты на 7 и более тысяч дороже.

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Покупать дорогую материнскую плату нет никакого смысла, поэтому мы остановимся на MSI PRO B650M-B, которая точно не станет причиной опустошения вашего кошелька. Материнская плата построена на чипсете В650, ну а это позволяет установить на неё более мощный процесс в будущем, теплопакет которого выше 65 Вт. Как уже было сказано выше, ничего мощнее быстрее Ryzen 5 8400F пока не требуется, но кто знает, какие идея придут в голову владельцу данного компьютера. Материнская плата поддерживает все актуальные интерфейсы, а также может работать со скоростной оперативной памятью последнего поколения. Цена её примерно на 5 тысяч рублей дешевле большинства популярных моделей, что также позволит немного сэкономить. Такая сумма экономии только кажется незначительной, ведь если не переплачивать за каждый компонент, то в итоге можно сократить инвестиции в ПК на 20 и более тысяч рублей.

В некоторых случаях экономия неуместна. Например, покупать сегодня всего 16 Гб оперативной памяти – это путь в никуда. Теоретически, такого количества вам будет достаточно, но на практике вам может понадобиться браузер, программы для подсчёта количества кадров в секунду и многое другое. В итоге система начнёт выгружать из ОЗУ часть игрового кода, что отразится на быстродействии самым негативным образом. Тратиться на скоростные линейки памяти мы не станем, ведь есть Teamgroup Team Group. Две линейки по 16 Гб DDR5-6000 – это именно то, что нам было нужно. Эксперты уже давно доказали, что при увеличении тактовой частоты ОЗУ линейного роста производительности не наблюдается, ну а 6000 МГц – это народный выбор. Скорее всего, такую оперативную память будет сложно разогнать, как и настроить тайминги, но мы очень сомневаемся в том, что среднестатистический геймер станет всем этим заниматься.

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Можно было бы взять твердотельный накопитель с низкой скоростью чтения и записи, но в данном случае разница в стоимости минимальна. A-Data Legend 900 не принадлежит к топовым моделям, а эксперты критикуют производителя за экономию. Якобы, здесь нет буфера обмена, вот только в играх такая полезная функция без надобности. Назвать сценарий, при котором вам действительно понадобится буфер обмена, крайне сложно, ну а это значит, что можно не переплачивать за брендовые SSD производства Samsung. A-Data Legend 900 предлагает 2 Тб ёмкости и может обеспечивать чтение информации на скорости до 7000 Мб/с. Запись ограничивается 5400 Мб/с, но на самом деле это намного больше, чем может потребоваться обычному пользователю. Важно понимать, что игры будут запускаться так быстро, как это только возможно, а за счёт внушительного объёма получится записать на накопитель не только десяток новых игр, но и фильмы, сериалы и другие данные.

Поскольку мы подбираем компьютер для запуска игр в 2К, то без хорошей видеокарты не обойтись. Слишком много платить рядовые геймеры не хотят и не могут, поэтому мы возьмём Radeon RX 7700 XT. Это чуть ли не самое оптимальное решение на рынке. Конкуренты имеют меньше видеопамяти и не такие быстрые, поэтому в своей ценовой категории такая видеокарта остаётся безальтернативной. Radeon RX 7700 XT очень хорошо показывает себя в требовательных сценариях и будет тянуть новинки даже спустя 2 года. В последнее время мы видим, как программные модули помогают увеличить быстродействие видеокарт. Этот процесс имеет не только положительную, но и отрицательную сторону, но в данном случае Radeon RX 7700 XT может обойтись без FSR, по крайней мере следующие несколько лет. К сожалению, рассчитывать на доступ к требовательным новинкам в 2 на самых высоких настройках не выйдет. При активации трассировки лучей без технологии масштабирования не обойтись, но всё это удел энтузиастов, тогда как обычные пользователи могут немного снизить настройки и обойтись без волшебных лучей.

Обязательными атрибутами любого компьютера остаются блок питания и корпус. DeepCool PF750 имеет брендовое происхождение, хотя и не принадлежит к элитной серии. Он предлагает 750 Вт мощности и поддерживает стандарт энергоэффективности 80 PLUS. Это обещает высокое качество и уверенную работу всех компонентов. Выбранные нами комплектующие не нуждаются в такой высокой мощности, но брать блок питания без потенциала нет никакого смысла. Со временем вам может потребоваться более производительная видеокарта, ну а DeepCool PF750 потянет её даже сегодня.

Что до корпуса, то нам идеально подойдёт 1STPLAYER TRILOBITE T3. Он небольшой, но вместительный. Внутри достаточно места даже для более быстрой видеокарты. За счёт наличия встроенных вентиляторов удаётся обеспечить отвод горячего воздуха, что также положительно скажется на стабильности всей системы. В наличии все ключевые интерфейсы для подключения компонентов, а в целом системный блок можно хранить даже на столе. Если подсчитать все расходы, то выходит порядка 120 тысяч рублей. Летом за такой компьютер вы бы заплатили около 100 тысяч, но рубль не демонстрирует высокой стабильности, поэтому рассчитывать на низкие цены не приходится. Мы выбрали наиболее оптимальные компоненты, а через несколько лет можно заменить процессор, видеокарту или твердотельный накопитель. Оперативной памяти установлено с запасом, а сборку можно назвать перспективной и недорогой.