Никто не ожидал, что архитектура Arrow Lake будет такой слабой, ну а геймеры и энтузиасты разбирают самый мощный игровой Ryzen 7 9800X3D

В 2024 году геймеры по всему миру ожидали выхода сразу двух линеек настольных процессоров. Первыми на прилавки должны были попасть решения AMD, тогда как Intel планировала начать продажи спустя несколько месяцев. Красные не обещали значительного прорыва, но геймеры всё равно надеялись на лучшее. А вот синие готовились совершить настоящий прорыв. Так, впервые за всю историю компания передала производство процессоров контрактному подрядчику, а также переходила с 10-нм технологических норм сразу на 3-нм узел. Казалось, что благодаря этому удастся ощутимо увеличить быстродействие, но в реальности ничего подобного не случилось. Серия Ryzen 9000 от AMD с большим трудом демонстрирует 7% прирост по сравнению с прошлым поколением настольных процессоров, тогда как Intel и вовсе села в лужу.

Эксперты всё ещё спорят о причинах произошедшего. Некоторые указывают в сторону архитектуры Arrow Lake, тогда как другие полагают, что виной всему сложности с использованием чужого технологического процесса. Не исключается, что настольные процессоры и архитектура х86 и вовсе находится в тупике, но в целом серия Core Ultra выглядит крайне сомнительно. Например, Core Ultra 9-285K во многих сценариях уступает своему предшественнику в лице Core i9-14900K, но в рознице стоит дороже. Спрос на новую серию процессоров синей команды критически низкий, а в целом Intel держится на плаву исключительно за счёт хорошо налаженных связей. Известно, что многие крупные сборщики готовых компьютеров предпочитают процессоры Intel, получая скидки и имея хорошо работающую экосистему. Более стабильным кажется положение синих в сегменте ноутбуков, где AMD несмотря на все преимущества пока не способна закрепиться. И всё же, продажи красных растут, а некоторые продукты пользуются крайне высоким спросом. Например, одним из лидеров продаж считается Ryzen 7 9800X3D. Камень остаётся самым быстрым игровым решением, но купить его достаточно сложно.

Журналисты то и дело поднимают вопрос дефицита, но представители AMD предпочитают хранить молчание. Что же, в рамках выставки CES 2025 пресса практически загнала представителей красного лагеря в угол, получив возможность задать несколько важных вопросов. В рамках мероприятия с журналистами разговаривал Фрэнк Азор, ответы которого вызвали улыбки у фанатов красного лагеря. На вопрос, почему Ryzen 7 9800X3D так сложно купить, один из руководителей AMD неожиданно заявил, что во всём виновата Intel. Оказывается, никто не догадывался, что серия Arrow Lake окажется настолько слабой, поэтому руководство красных разместило не самый крупный заказ на фабриках TSMC. Вот только серия Core Ultra вызвала сильное разочарование у энтузиастов, многие из которых теперь стоят в очереди за новеньким Ryzen 7 9800X3D. Фрэнк Азор добавил, что особенно сильно подкачала производительность продуктов конкурента в играх. Серия Arrow Lake удивила даже руководство AMD, а последующие обновления микрокода не только не исправили положение, но в некоторых случаях ухудшили производительность. Более того, новая версия Windows, направленная на решение проблем Arrow Lake, принесла больше пользы процессорам AMD, что только укрепило их лидерство.

Интересные подробности раскрыл один из руководителей AMD. По словам Дэвида Макафи, производство современных процессоров – это длительный и сложный процесс. Но когда речь касается чипов, созданных по технологии 3D V-Cache, то всё становится намного запутаннее. Оказывается, с момента начала работы с кремниевой пластиной и до того, как готовый камень будет упакован в коробку проходит 12 или даже 13 недель. Если речь идёт о Ryzen 7 9800X3D, то здесь сроки могут оказаться ещё выше, поскольку дополнительные этапы делают работу более сложной. Как только стало ясно, что процессоры Intel пользуются низким спросом, руководство AMD существенно нарастило производство, но из-за указанных выше особенностей, результат окажется заметен ещё нескоро. Потребуется несколько месяцев, прежде чем рынок получит достаточное количество Ryzen 7 9800X3D, а значит геймерам придётся запастись терпением. Макафи уверяет, что сложности с поставками не связаны с дефицитом каких-либо компонентов или сбоями на производственных линиях. Основной вызов заключается в масштабировании производства под беспрецедентный спрос, что требует времени и тщательной организации.

По словам представителей AMD, ситуация находится под постоянным контролем, а ко второй половине 2025 года проблема дефицита будет окончательно устранена. Если учитывать, что Intel не готовит до конца 2025 ничего нового, то выбора у геймеров всё равно нет. Добавим, что Ryzen 7 9800X3D можно купить даже в России, но стоимость его намного превышает рекомендованную. В Европе и США камень не такой дорогой, но цена в любом случае выше официальной.