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Собираем игровой ПК на CPU и GPU AMD под ёлочку заранее, пока курс рубля не ушёл выше 110р за $1

Всего игровой ПК с потенциалом для запуска игр в 2К стоит сегодня 130 тысяч рублей, ну а это очень неплохо с учётом высокой инфляции и низкого курса нациолаьной валюты
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Судя по всему, сегодня мы видим стабилизацию курса рубля на отметке немногим выше 100 рублей за 1 доллар США. Такой показатель называется компромиссным и позволяет властям выполнять все социальные обязательства на фоне усиливающегося контроля за соблюдением санкций со стороны США. Аналитики отмечают, что перспективы для восстановления национальной валюты к отметкам ниже 90 рублей за 1 доллар существуют, но реализация их может стать реальной только в случае полного или частичного снятия международных ограничений. При этом некоторые специалисты уверены, что перед праздниками курс рубля может снижаться по целому ряду причин. Проще говоря, если вы планировали перед Новым годом купить новый компьютер, то лучше сделать это прямо сегодня. 

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В последнее время цены на комплектующие продемонстрировали заметный рост, но в данном случае это неизбежная реакция рынка на курсовые перепады. Сегодня мы соберём виртуальную сборку, которая подойдёт массовому геймеру. Тратить слишком много денег не будем, но и экономить на мелочах нет никакого смысла. Постараемся сделать так, чтобы компьютер оставался актуальным как можно дольше, а после располагал потенциалом для апгрейда. Задача нелёгкая, но реализовать её вполне возможно. Простой пример, Intel каждые два года меняет сокет для своих процессоров. Таким образом апгрейд можно сделать только путём замены не только самого чипа, но и материнской платы. У AMD всё иначе, ведь сокет АМ4 появился в 2017 и поддерживался производителем до 2024 года. Именно тогда в продажу поступило несколько перспективных процессоров данного бренда. 

И всё же, мы не будем останавливаться на старом сокете, поскольку на носу 2025 год, а значит самое время обратить внимание на более актуальный сокет. Процессоры серии Ryzen 7000 появились в продаже в конце 2022 года, ну а недавно вышла серия Ryzen 7000. К сожалению, новинки не принесли ощутимого прироста быстродействия, но эксперты полагают, что фундаментальные причины происходящего лежат в области физики, а значит будут решаться в ближайшие годы. Пока же Ryzen 5 7600 кажется оптимальным решением, поскольку обладает всем необходимым для запуска требовательных игр и работы с любыми сложными приложениями. Камень получил TDP не выше 65 Вт, что позволяет использовать его с недорогими системами охлаждения. Фактически, если у вас в ящике валяется старый Ryzen 5 1600Х, то кулер от него вы можете использовать для Ryzen 5 7600. Согласно озвученным планам, третье поколение процессоров на базе сокета АМ5 появится в продаже в 2026 году, ну а бюджетные модели подоспеют в 2027. Пожалуй, это лучшее время для апгрейда. К этому моменту вашему компьютеру будет уже три года, ну а учитывая даже минимальный прирост быстродействия новый камень окажется на 20-25% быстрее в игровых сценариях. 

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В теории, для указанного выше процессора подойдёт материнская плата с бюджетным чипсетом А620, но есть все основания полагать, что производитель может не выпустить серию процессоров с TDP до 65 Вт в 2027 году. Это значит, что нужно брать такую плату, которая не доставит проблем, ну а ум приходит Asus PRIME B650M-K. Это бюджетный представитель на чипсете В650, не обладающим разгонным потенциалом. Эту материнскую плату часто критикуют эксперты, но это ребята забывают, что обычные пользователи не интересуются разгоном, предпочитая стоковые параметры. Ну а в этом режиме Asus PRIME B650M-K покажет себя с лучшей стороны. Материнская плата имеет поддержку скоростного интерфейса PCIe 4.0, а значит можно подумать о покупке более современного твердотельного накопителя. 

Пожалуй, ещё больше чем бюджетные материнские платы диванные эксперты ругают недорогую оперативную память. Ну а мы полагаем, что две линейки Team Group T-Force Vulcan подойдут идеально. Производитель не входит в число лучших на планете, но бренды интересуют только тех, кто планирует тратить время на разгон, а после и на оптимальные настройки таймингов. Многочисленные тесты доказывают, что благодаря этому можно получить ещё до 10% буста, но обходятся такие действия недёшево. Нужна не только дорогая оперативная память, но и соответствующая материнская плата. И это не говоря о высоком требовании к навыкам самого пользователя и наличии достаточного количества свободного времени. Обычно у работающего пользователя ничего этого нет, поэтому мы остановимся на указанном выше производителе. Берём сразу 32 Гб ОЗУ. Недавно мы видели тесты, в которых на первый взгляд хватает и 16 Гб, но подробное изучение результатов доказало, что в реальности для оптимальной сборки с небольшим запасом мощности нужно брать сразу 32 Гб.

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Что до SSD, то многие пользователи предпочитают Samsung. В интернете идёт мощная реклама данного бренда, а эксперты уверяют, что, не имеющие дополнительного кэша твердотельные накопители, никуда не годятся. Согласимся что для требовательных рабочих задач лучше брать дорогой SSD, вот только для игровых сценариев подобные излишества без надобности. Остановимся на Adata LEGEND 900, обладающем внушительными возможностями. Например, скорость чтения здесь достигает 7000 Мб/с, ну а данный твердотельный накопитель даже подходит для установки в PlayStation 5. Известно, что игровая приставка предъявляет повышенные требования, а значит перед нами вполне неплохой продукт. Берём SSD объёмом 2 Тб, поскольку менее вместительные устройства сильно ограничивают потенциал компьютера. Как вы могли слышать, размер видеоигр становится всё больше, ну а это значит, что вам понадобится действительного много свободного пространства. Adata LEGEND 900 позволяет перезаписать до 1200 Тб информации, ну а это больше, чем способен обработать геймер за несколько десятилетий. Время на работы на отказ равно 1.5 миллиона часов. Это стандартный показатель, а в целом перед нами качественное и не очень дорогое устройство, обладающее солидными характеристиками. 

Самым главным элементом игровой сборки вне всяких сомнений считается видеокарта. Учитывая, что комплектующие подорожали после падения курса рубля, брать слишком дорогую видеокарту рядовой геймер не может, а мы остановимся на компромиссной Radeon RX 7700 XT. Видеокарта AMD показывает себя неплохо в любых сценариях и будет отлично справляться с запуском требовательных новинок в 2К. Изюминкой видеокарты можно назвать оптимальное количество видеопамяти. Эксперты приходят к выводу, что в разрешении 2К многие игры уже не укладываются в 8 Гб видеопамяти, ну а здесь нас ждут 12 Гб. Radeon RX 7700 XT можно не менять ещё несколько лет, ну а в 2027, когда вы захотите провести апгрейд, графическую составляющую компьютера также придётся усилить. Вообще, делать или не делать апгрейд – это выбор конечного пользователя. Важно понимать, что со временем компьютер устаревает, а покупка более мощного процессора здесь и сейчас никак на этот процесс не влияет. Сегодня указанная выше сборка актуальна, а насколько быстро она устареет, не знает никто, поскольку прогресс в области требований к процессорам и видеокартам происходит в виде скачков. Иногда требования не меняются годами, а бывает и так, что всего за пару лет считавшаяся флагманской видеокарта уже может не тянуть игры даже в 2К.

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Поскольку наша сборка не содержит слишком прожорливых компонентов, то мощный блок питания не нужен. Покупать бюджетную модель нет никакого смысла, поскольку экономия в пару тысяч рублей может привести к неприятным последствиям. Помните о том, что блок питания – это ключевой компонент системы, ну а мы рекомендуем Deepcool PF700. С мощностью в 700 Вт можно надеяться на то, что во время следующего апгрейда заменять блок питания не придётся. Deepcool PF700 обладает классом энергоэффективности 80 PLUS и в целом для своего уровня стоит недорого. 

Корпус вы можете выбрать самостоятельно, а мы советуем обратить внимание на ZALMAN N4. Он ничем не выделяется из десятков аналогичных системных блоков, предлагая достаточно места для установки всех компонентов и их стабильной работы. Мы остановились на вместительном корпусе, но собранная выше сборка легко поместится в компактный системный блок. Важно обеспечить эффективный отвод тепла, а в нашем случае ZALMAN N4 имеет сразу 4 кулера для этих целей. Яркую подсветку можно отключить, ну а если прибавить цену всех компонентов, то выйдет около 130 тысяч рублей. Месяц назад за аналогичное железо мы бы заплатили в районе 120 тысяч, а значит из-за падения курса национальной валюты придётся доплатить около 10 тысяч рублей. Вполне неплохо, ведь мы старались выбрать такие компоненты, которые не будут слишком дорогими и стоят немного ниже среднего по рынку. 

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