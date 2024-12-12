Когда рядовой геймер покупает новый компьютер, то прежде всего он смотрит на процессор и видеокарту. Очевидно, что приходится руководствоваться здравым смыслом и экономическими возможностями, но по большей части пользователи пытаются купить максимально быстрый камень и графический чип с высоким потенциалом. Не менее важен твердотельный накопитель, ведь на жёстком диске даже самое продвинутое железо будет работать медленно. Многие зависит от разрешения дисплея вашего монитора, ну а в конечном итоге производительность компьютера определяется на основании соотношения между процессором и видеокартой.

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По крайней мере так кажется, ведь есть энтузиасты, которые упрямо рассказывают о важности использования не только правильного количества, но и правильного бренда оперативной памяти. Некоторые используют разгон и тонкую настройку таймингов, а в итоге тратят на покупку ОЗУ довольно значительные суммы. Если учесть, что разгон требует наличия дорогой материнской платы, то логику энтузиастов понять и вовсе сложно, поскольку последние данные говорят о том, что попытки выжать из оперативной памяти больше мегагерц ни к чему не приводят. Точно такая же ситуация и с объёмом памяти, ведь диванные эксперты упрямо рекомендуют покупать 64 Гб и не согласны влачить жалкое существование на 32 Гб.

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Сегодня мы разберём итоги тестирования, проведённого на канале Testing Games. Автор не ставил перед собой нереальных целей. Он не разгонял линейки оперативной памяти, не настраивал тайминги, воспользовавшись базовыми системы. При этом на одном и том же компьютере он провёл серию тестов с разным количеством ОЗУ. Минимальный объём был равен 16 Гб, тогда как максимум составляли две линейки по 32 Гб скоростной ОЗУ стандарта DDR5. Обратите внимание на несколько скриншотов выше и ниже, позволяющих составить впечатление о том, сколько же на самом деле оперативной памяти нужно для запуска требовательных новинок в разрешении 4К.

Как видите, разница между сборкой с 16 Гб и 64 Гб оперативной памяти отсутствует. Скорее всего, в старых шутерах, где мощное железо будет выдавать больше 300 кадров в секунду, различия удастся зафиксировать при помощи синтетических тестов, но заметить их человеческим глазом не выйдет. И всё же, прежде чем делать далекоидущие выводы, необходимо учесть два важных пункта. Прежде всего автор тестирования использовал для запуска игр разрешение 4К. Скорее всего, в 1080р разница будет немного больше, но из-за внушительного количества fps заметить её будет ещё сложнее. Но и это не всё ведь автор теста использовал довольно дорогие комплектующие, о чём следует поговорить детальнее.

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Проблема в том, что GeForce RTX 4090 недоступна рядовым геймерам, поскольку стоит 300 тысяч рублей. Даже в США за неё просят 2000 долларов, ну а это слишком много даже для избалованных американских геймеров. Указанный выше тест не идеален ещё и потому, что ранее в сети были опубликованы достоверные доказательства зависимости фрамрейта от количества видеопамяти и обратном влиянии на оперативную память. Логика следующая: GeForce RTX 4090 имеет 24 Гб видеопамяти, а значит не будет чувствовать нехватки даже в разрешении 4К с 16 Гб ОЗУ. Очевидно, что менее скоростная видеокарта, у которой объём памяти меньше, так не сможет.

К примеру, если вы купили бюджетную GeForce RTX 3050, то можете столкнуться с проблемами при попытке запускать игры в 2К. Мощности видеокарты для такого разрешения будет недостаточно, а значит вам потребуется включить технологию масштабирования. В 1080р с 16 Гб памяти проблем точно не будет, но недорогая видеокарта может испытывать сложности в 2К, поэтому для такого режима рекомендуется больше оперативной памяти. Ранее опубликованные тесты свидетельствуют о том, что зависимость проявляется не во всех играх и в целом не линейна. Можно предположить, что мы сталкиваемся с новой тенденцией, ну а последствия будут заметны со временем, когда появится больше требовательных игр, нуждающихся в увеличенном количестве оперативной памяти.

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В связи с этим рекомендуется купить такую видеокарту, которая не будет в своём оптимальном разрешении испытывать нехватку ресурсов. Например, подойдёт Radeon RX 7700 ХТ. Она включает 12 Гб видеопамяти, поэтому в 2К может обходиться 16 Гб оперативной памяти. Учитывайте этот момент при сборке нового компьютера, но следует обращать внимание также и на процессор. Например, авторы исследования остановились на Ryzen 7 7800X3D, ну а это крайне дорогой камень, стоимость которого выше 60 тысяч рублей. Известно, что производительные процессоры могут отчасти компенсировать нехватку ресурсов в других системах, поэтому не исключено, что с Ryzen 7 7800X3D 16 Гб памяти действительно достаточно. Ну а если вы купили Ryzen 5 7500F, то лишних ресурсов точно не будет. Процессор имеет всё для решения самых актуальных задач, но мы бы рекомендовали иметь немного дополнительной оперативной памяти на всякий случай.

Тесты доказывают, что разницы между 16 Гб и 32 Гб нет, но тесты проводились на флагманском железе, тогда как рядовые пользователи ничего подобного позволить себе не могут. Обратите внимание, за 16 Гб оперативной памяти производства Kingston просят немногим больше 7000 рублей. Если у вас наблюдается острая нехватка средств, то лучше компьютер вообще не покупать, ну а 32 Гб ОЗУ этого же бренда обойдутся вам в 16 тысяч рублей. Если обратить внимание на стоимость видеокарт, то можно сделать вывод, что выделить ещё 7-8 тысяч может себе позволить каждый геймер. Ну а если вы покупаете видеокарту за 300 тысяч, то говорить об экономии и вовсе смешно. Хотя, 64 Гб всё же кажутся нам неоправданным излишеством. Платить 35 тысяч за то, что не приносит никакой пользы, может себе позволить только зажиточный энтузиаст. К сожалению (или к счастью), большая часть геймеров ничем подобным не страдает, ну а мы рекомендуем обращать внимание на процессор и видеокарту, прежде чем принимать окончательное решение по количеству оперативной памяти. В теории, 16 Гб достаточно, но на практике в дело вступает несколько противоречивых факторов, а переплата не такая большая, чтобы терять в скорости ради минимальной экономии.



