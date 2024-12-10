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Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р

Прежде всего стоит помнить, что релиз GeForce RTX 5060 состоится очень нескоро, а прирост производительности между поколениями может оказаться незначительным
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До выхода настольной графики NVIDIA следующего поколения осталось не так много времени, а значит инсайдерские сливы становятся всё более правдоподобными. В сеть попали характеристики и примерная производительность GeForce RTX 5080, но всё сводится к тому, что видеокарта за 1000 долларов окажется в лучшем случае на 25% быстрее находящейся сегодня в продаже GeForce RTX 4080 SUPER. Времена, когда между поколениями существовала прибавка в 50%, давно канули в лету, а особенно всё плохо в сегменте до 400 долларов. 

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Здесь заметных инноваций не было уже много лет, а минимальный рост GeForce RTX 5080 свидетельствует о том, что GeForce RTX 5060 получит крошечную прибавку производительности. Ранее инсайдеры писали, что NVIDIA планирует порадовать геймеров низкой стоимостью, а в итоге за GeForce RTX 5060 будут просить чуть больше 200 долларов. Предложение выгодное, но не стоит забывать, что перед нами графический чип, который не менялся уже как минимум два поколения. Инсайдеры отмечают, что слухов о скором релизе такой видеокарты нет, а значит ждать её придётся до середины весны или даже до лета 2025 года. 

Если вы готовы так долго терпеть, то самое время купить видеокарту. Популярные шутеры тянут даже самые медленные GPU, но сегодня мы разберём несколько видеокарт, которые точно не устареют в ближайшее время. Причина всё в том же медленном наращивании производительности, а значит уже сегодня можно купить то, что останется актуальным ещё несколько лет. Начнём с безальтернативной GeForce RTX 3050. Несколько поколений назад данная видеокарта принадлежала к нижнему ценовому сегменту, но в какой-то момент стоимость подобных решений достигла 250 долларов, а за несколько лет после релиза GeForce RTX 3050 подешевела всего на 50 долларов. Видеокарта справится с любой игрой в 1080р на средних настройках графики и станет идеальным инструментом для любителей многопользовательских проектов. Если вы не против технологии масштабирования, то можно увеличить количество кадров в секунду ещё на 50%, ну а всё это позволяет увеличить жизненный цикл вашего ПК без заметных компромиссов. 

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В случае, если вы хотите взять видеокарту, которая останется актуальна ещё много лет, то следует обратить внимание на GeForce RTX 4060. Скорее всего, GeForce RTX 5060 принесёт 10% буста в некоторых сценариях, ну а GeForce RTX 4060 доступна здесь и сейчас. Учитывайте, что ещё несколько месяцев после выхода на рынок видеокарты стоят ощутимо дороже рекомендации производителя, ну а это ещё один повод не ждать релиза GeForce RTX 5060. Выделить 35 тысяч рублей на развлечения готов не каждый геймер, но если такие деньги у вас есть, то обязательно порадуйте себя под Новый год. GeForce RTX 4060 даже без включения DLSS может обеспечить приличное качество графики в требовательных новинках, ну а жизненный цикл её становится ещё более длительным с активной технологией масштабирования. 

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В качестве альтернативы можно было бы предложить Radeon RX 7600, вот только видеокарта AMD решительно ничем не лучше конкурентки NVIDIA. Ну а учитывая низкий спрос на продукцию красного лагеря, нет ничего удивительного в том, что Radeon RX 7600 вообще никто не покупает (почти никто). А вот Radeon RX 6750 GRE вам точно понравится. Видеокарта быстрее GeForce RTX 4060, включает 10 Гб видеопамяти и 160-битную шину, но стоит 40 тысяч рублей. Усчитывайте, что GeForce RTX 3050 дешевле на 15 тысяч, но при этом позволяет поиграть в те же игры. С Radeon RX 6750 GRE менять видеокарту вам нужно будет как минимум на год позднее, а качество графики можно выставить на максимальное. Запускать такую видеокарту в 2К мы не советуем, поскольку она вышла достаточно давно и уже не тянет такое сложное разрешение. Несмотря на это Radeon RX 6750 GRE остаётся чуть ли не самым сбалансированным решением на рынке. По крайней мере в сегменте до 40 тысяч рублей.  

Фанаты дядюшки Хуанга с нами не согласятся, указывая в сторону GeForce RTX 4060 Ti. Что же, если вы ищете видеокарту для запуска требовательных новинок в разрешении 1080р, то GeForce RTX 4060 Ti подойдёт. А вот тем, кто присматривает что-то мощное для 2К, лучше взять что-то другое. Причина в том, что GeForce RTX 4060 Ti примерно равна по скорости с Radeon RX 6750 GRE, но предлагает всего 8 Гб памяти. Уже сегодня в продаже есть игры, которым в 1080р требуется 8 Гб видеопамяти, а в 2К и того больше. Видеокарту обычно покупают на несколько лет, но GeForce RTX 4060 Ti способна тянуть игры в 2К только с включённой технологией масштабирования. Учитывайте, что вы платите за неё почти 45 тысяч рублей, но оказываетесь в том же положении, что и потенциальные покупатели GeForce RTX 3050. Думайте как следует, ведь именно вам отвечать за последствия принятых решений. GeForce RTX 4060 Ti не была актуальна даже в момент релиза, ну а за последние два года порядком подрастеряла потенциал и подходит исключительно фанатам продукции NVIDIA.

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Сегодня мы изучали относительно недорогие видеокарты, которые позволяют получить доступ к требовательным новинкам без значительных жертв для бюджета. Вообще же самое интересное начинается с решений, стоимость которых превышает 80 тысяч рублей. Там можно рассчитывать не только на доступ к 2К, но и к более требовательному 4К. И всё же, если вы можете себе позволить потратить на видеокарту 50 тысяч рублей, то обязательно берите Radeon RX 7700 XT. Она ровно в 2 раза дороже GeForce RTX 3050, но каждый потраченный на неё рубль окупится. Причина в том, что она не только имеет 12 Гб видеопамяти, но и обладает внушительным запасом мощности. Пожалуй, если даже GeForce RTX 5060 получит заметный буст по сравнению с GeForce RTX 4060, то графический чип следующего поколения окажется слегка медленнее. Radeon RX 7700 XT. Мы очень сомневаемся, что такая видеокарта будет продаваться дешевле 50 тысяч рублей, ну а в первые месяцы она и вовсе окажется запредельно дорогой. 

Как вы уже поняли, запускать актуальные блокбастеры можно и на GeForce RTX 3050, но впечатления от происходящего на экране будут выше, если потратить ещё немного денег. Самое высокое качество картинки обеспечивают только видеокарты за 300 тысяч рублей, ну а рядовым геймерам приходится идти на компромисс. Многие любители видеоигр пишут, что графика в игре имеет второстепенное значение. Согласимся, что когда картинка приличного качества, то этого не замечаешь, но стоит только включить технологию масштабирования на GeForce RTX 3050, как происходящее на экране перестаёт вас радовать. Вкусы и предпочтения у всех разные, ну а инсайдеры не исключают, что NVIDIA готовит геймерам приятный сюрприз. Всё дело в том, что сегодня американская компания может себе позволить эксперименты, а вот как Дженсен Хуанг воспользуется такой возможностью, остаётся только догадываться. 

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видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 5060
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