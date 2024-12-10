Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
NVIDIA экономит, ну а это значит, что заметной прибавки настольная графика следующего поколения по сравнению с актуальными решениями не получит

Судя по всему, на этот раз выставка CES 2025 будет горячей. Причина в том, что 6 января ожидается крупные анонсы от AMD и NVIDIA. Лиза Су намерена представить настольную графику следующего поколения. Согласно официальным заявлениям, на этот раз компания сосредоточится на средневысоком сегменте, где наблюдаются наиболее высокие продажи. Что мешает красным уже сегодня продавать больше видеокарт до 600 долларов, не знает никто, но пока никаких больших прорывов от AMD не ждут. А вот NVIDIA традиционно занимает ведущее место в сегменте настольной графики, поэтому релиз видеокарт следующего поколения станет важным событием. В связи с этим эксперты обсуждают несколько ключевых вопросов, ну а чем ближе к анонсу, тем больше достоверных слухов мы получаем. 

По данным инсайдеров, разработка нескольких графических чипов завершилась в сентябре. В настоящее время идёт массовый выпуск, что позволит поставить в магазины достаточное количество флагманов за несколько недель до релиза. На этот раз инсайдеры решили рассказать о GeForce RTX 5080. Видеокарта основана на архитектуре Blackwell и станет второй по скорости в линейке. Известно, что она получит 10 752 ядра CUDA, что всего на 10% больше, чем предлагает GeForce RTX 4080 (9728 ядер CUDA). Судя по всему, планов по изменению шины памяти нет, а значит нас ждёт точно такое же количество памяти (256-бит и 16 Гб видеопамяти). При этом благодаря использованию инновационной GDDR7 удастся в значительной степени повысить пропускную способность памяти. Напомним, сегодня в распоряжение NVIDIA находится самая быстрая GDDR6X, ну а GDDR7 обещает поднять скоростные показатели до 32 Гбит/с. Благодаря этому пропускная способность памяти составит около 1 Тб/с, ну а это ровно столько же, сколько доступно флагману текущего поколения. А между тем GeForce RTX 4090 имеет 24 Гб видеопамяти и 384-битную шину. 

Какой прирост быстродействия обеспечит более скоростная видеопамять, остаётся только догадываться. В прошлом поколении AMD предпринимала попытки увеличить эту характеристику в рамках одного поколения, но достигла сомнительных успехов. Если у видеокарт до 400 долларов прибавка оказалась равна 10%, то флагман не смог продемонстрировать заметной разницы даже в синтетических тестах. Именно поэтому особенно интересно изучить другие характеристики. Увы, здесь пока хороших новостей нет. Инсайдеры полагают, что GeForce RTX 5080 будет построена на графическом ядре GB203-400-A1 и будет выпускаться на 5-нм технологическом процессе TSMC. Официально узел называется 4NP, но удручает тот факт, что именно на этом техпроцессе выпускаются актуальные графические чипы текущего поколения. Это говорит о том, что NVIDIA планирует экономить, поскольку более современные 4-нм и тем более 3-нм нормы обходятся крайне дорого. 

Ну а поскольку геймеры ждут прибавку производительности, то без жертв не обойдётся. По данным инсайдеров, теплопакет GeForce RTX 5080 достигнет 400 Вт. Для сравнения, актуальная GeForce RTX 4080 требует всего 320 Вт, а это значит, что потенциальным покупателям графического чипа следующего поколения потребуется мощный блок питания. Подключение к материнской плате будет обеспечиваться через разъём 12V-2x6, который способен передать до 600 Вт мощности. Пожалуй, самый интересный вопрос заключается в том, сколько fps видеокарта следующего поколения прибавит в играх. По мнению инсайдеров, GeForce RTX 5080 будет немногим быстрее GeForce RTX 4090, а также превзойдёт GeForce RTX 4080 на 20-25%. Увы, это именно столько, сколько принесла GeForce RTX 4080, а значит ждать от GeForce RTX 5080 большого прорыва не следует. 

В данном случае главный вопрос заключается в том, сколько такая видеокарта будет стоить. Сегодня за GeForce RTX 4090 просят почти 2000 долларов, ну а если GeForce RTX 5080 предложит аналогичную скорость в 2 раза дешевле, то она точно станет бестселлером. Предполагается, что на этот раз NVIDIA обойдётся без экспериментов, оставив цену без изменений. Таким образом за GeForce RTX 5080 будут просить 1000 долларов, но даже это довольно много. На этом фоне тревожно за менее дорогие решения. В прошлом и позапрошлом поколениях прибавка производительности здесь почти остановилась, ну а всё говорит о том, что и на этот раз GeForce RTX 5070 не преподнесёт никаких сюрпризов. А вот GeForce RTX 5060 задержится, поскольку никакой информации о скором анонсе этой видеокарты нет. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5080
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
50
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
28
Россия увеличивает производство ракет РС-26 «Рубеж» с дальностью до 4000 километров
+
Бета-версия HyperOS 2.0 доступна для нескольких смартфонов Xiaomi и одной модели Redmi
+
На что способна видеокарта NVIDIA RTX 4010 из Китая
6
Учёные сообщили о риске затопления Копенгагена
2
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
2
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
+
DARPA начинает летные испытания высокоскоростного самолета X-plane со складывающимся несущим винтом
+
Западная пресса осудила Зеленского за его внешний вид на встрече с Трампом и Макроном
+
США принялись заменять телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE на аналоги
1
Отечественный Ил-114 готовы поставлять на экспорт в Азию, Латинскую Америку и Африку
3
Новая система РЭБ «Былина» способна менять ход боя на передовой
+
В сеть слили первый взгляд и детали сюжета продолжения мультсериала «Аватар»
1
Вышел трейлер The Game Awards 2024 с кадрами GTA VI и Death Stranding 2
+
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
9
Intel Arc B580 оказалась производительнее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT
7
Реальный срок службы современных батарей электромобилей на треть дольше, чем предполагалось ранее
+
Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
+
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
5

Популярные статьи

Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
6
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
42
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
97
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
11
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
1
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
+
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
2

Сейчас обсуждают

DIP32
12:38
Значит, у хохлов не останется больше Шишиг. Декоммунизируются, так сказать. Всё как хохлы хотели, декоммунизация, но есть нюансы.)
Советский ГАЗ-66 преобразован в американскую ракетную систему на передовой
Skyten
12:37
Та, что прислали ему с 4Гб, ну видно есть и другие и да же с 12Гб памяти, только уже в другой компоновке, посерьезней так сказать.
На что способна видеокарта NVIDIA RTX 4010 из Китая
cypher1999
12:30
Эдж классный, только им и пользуюсь!
Microsoft Edge на Windows 11 стал быстрее
FelsheR-zzzzz
12:28
1050ти и сейчас с любым процом уровня i5 и выше, 60 кадров в танчиках 1080р на высоких-ульра дает. Вот бы все старые карты игнорировали в последних играх "новые" эффекты - и менять не надо было.) Ты...
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
Дмитрий
12:22
на проводах гораздо больше потерями исчезает. и воздух в тюрьму не сажают. Вопрос что совок мог себе позволить такое, тратя 40% на ввп. а сегодня даже если брать 2021 год то нет. внезапно.
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
Радослав Иванов
12:21
И нет винглеты.
Отечественный Ил-114 готовы поставлять на экспорт в Азию, Латинскую Америку и Африку
Застенчивая Катя
12:20
Слух о продаже Стима был запущен пользователем Twitter xDiorCS и быстро подхвачен множеством ютуберов и некоторыми СМИ, включая overclockers.ru в лице неугомонного шизика Dante1980, который накалякал ...
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Станислав Белоусов
12:19
Всем отделом помните?
В Кремле назвали преждевременными разговоры о российских военных базах в Сирии
Дмитрий Маслов
12:16
Автор не учитывает возможности карт как таковых. Для примера. Была у меня (если не склероз) гф750 и играл я в танчики. Всё отлично шло на максималках. Поменял на 1050ти и на тех же настройках все ста...
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
FelsheR-zzzzz
12:16
своих рекламодрочеров девать не куда, сайт еще оленя сгенерировал.
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем