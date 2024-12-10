NVIDIA экономит, ну а это значит, что заметной прибавки настольная графика следующего поколения по сравнению с актуальными решениями не получит

Судя по всему, на этот раз выставка CES 2025 будет горячей. Причина в том, что 6 января ожидается крупные анонсы от AMD и NVIDIA. Лиза Су намерена представить настольную графику следующего поколения. Согласно официальным заявлениям, на этот раз компания сосредоточится на средневысоком сегменте, где наблюдаются наиболее высокие продажи. Что мешает красным уже сегодня продавать больше видеокарт до 600 долларов, не знает никто, но пока никаких больших прорывов от AMD не ждут. А вот NVIDIA традиционно занимает ведущее место в сегменте настольной графики, поэтому релиз видеокарт следующего поколения станет важным событием. В связи с этим эксперты обсуждают несколько ключевых вопросов, ну а чем ближе к анонсу, тем больше достоверных слухов мы получаем.

По данным инсайдеров, разработка нескольких графических чипов завершилась в сентябре. В настоящее время идёт массовый выпуск, что позволит поставить в магазины достаточное количество флагманов за несколько недель до релиза. На этот раз инсайдеры решили рассказать о GeForce RTX 5080. Видеокарта основана на архитектуре Blackwell и станет второй по скорости в линейке. Известно, что она получит 10 752 ядра CUDA, что всего на 10% больше, чем предлагает GeForce RTX 4080 (9728 ядер CUDA). Судя по всему, планов по изменению шины памяти нет, а значит нас ждёт точно такое же количество памяти (256-бит и 16 Гб видеопамяти). При этом благодаря использованию инновационной GDDR7 удастся в значительной степени повысить пропускную способность памяти. Напомним, сегодня в распоряжение NVIDIA находится самая быстрая GDDR6X, ну а GDDR7 обещает поднять скоростные показатели до 32 Гбит/с. Благодаря этому пропускная способность памяти составит около 1 Тб/с, ну а это ровно столько же, сколько доступно флагману текущего поколения. А между тем GeForce RTX 4090 имеет 24 Гб видеопамяти и 384-битную шину.

Какой прирост быстродействия обеспечит более скоростная видеопамять, остаётся только догадываться. В прошлом поколении AMD предпринимала попытки увеличить эту характеристику в рамках одного поколения, но достигла сомнительных успехов. Если у видеокарт до 400 долларов прибавка оказалась равна 10%, то флагман не смог продемонстрировать заметной разницы даже в синтетических тестах. Именно поэтому особенно интересно изучить другие характеристики. Увы, здесь пока хороших новостей нет. Инсайдеры полагают, что GeForce RTX 5080 будет построена на графическом ядре GB203-400-A1 и будет выпускаться на 5-нм технологическом процессе TSMC. Официально узел называется 4NP, но удручает тот факт, что именно на этом техпроцессе выпускаются актуальные графические чипы текущего поколения. Это говорит о том, что NVIDIA планирует экономить, поскольку более современные 4-нм и тем более 3-нм нормы обходятся крайне дорого.

Ну а поскольку геймеры ждут прибавку производительности, то без жертв не обойдётся. По данным инсайдеров, теплопакет GeForce RTX 5080 достигнет 400 Вт. Для сравнения, актуальная GeForce RTX 4080 требует всего 320 Вт, а это значит, что потенциальным покупателям графического чипа следующего поколения потребуется мощный блок питания. Подключение к материнской плате будет обеспечиваться через разъём 12V-2x6, который способен передать до 600 Вт мощности. Пожалуй, самый интересный вопрос заключается в том, сколько fps видеокарта следующего поколения прибавит в играх. По мнению инсайдеров, GeForce RTX 5080 будет немногим быстрее GeForce RTX 4090, а также превзойдёт GeForce RTX 4080 на 20-25%. Увы, это именно столько, сколько принесла GeForce RTX 4080, а значит ждать от GeForce RTX 5080 большого прорыва не следует.

В данном случае главный вопрос заключается в том, сколько такая видеокарта будет стоить. Сегодня за GeForce RTX 4090 просят почти 2000 долларов, ну а если GeForce RTX 5080 предложит аналогичную скорость в 2 раза дешевле, то она точно станет бестселлером. Предполагается, что на этот раз NVIDIA обойдётся без экспериментов, оставив цену без изменений. Таким образом за GeForce RTX 5080 будут просить 1000 долларов, но даже это довольно много. На этом фоне тревожно за менее дорогие решения. В прошлом и позапрошлом поколениях прибавка производительности здесь почти остановилась, ну а всё говорит о том, что и на этот раз GeForce RTX 5070 не преподнесёт никаких сюрпризов. А вот GeForce RTX 5060 задержится, поскольку никакой информации о скором анонсе этой видеокарты нет.